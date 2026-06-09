ログインしているユーザーが本当に本人であることを、どうすれば確認できますか？アクセスするWebサイトや、使用するアプリはどうでしょうか？
現代の組織には、アクセスを付与する前に、ユーザー、デバイス、サーバー、アプリケーションのIDを確実に検証する方法が必要です。パスワードは良い出発点ではあるものの、特にチームがネットワークやその他の社内インフラに安全にアクセスする必要がある場合、規模が大きくなると管理が難しくなります。
そこで、Certificate Authority（CA）がIDの正当性を確認する役割を果たします。
では、Certificate Authority はどのように機能し、なぜセキュアなアクセス制御にとって重要なのでしょうか。見ていきましょう。
認証局とは？
認証局とは、Webサイト、ユーザー、デバイス、サーバー、またはアプリケーションが、主張されているとおりの存在であることを証明するのに役立つデジタル証明書を発行し、署名する信頼できる機関です。証明書機関は、証明書を作成するだけでなく、IDを検証し、証明書に署名し、そのIDを信頼できるかどうかの判断にも役立ちます。
たとえば、Webサイトに接続すると、そのサイトの身元はSSL/TLS証明書によって認証されます。これにより、そのWebサイトが表示どおりの正当なものであることが確認され、安全で暗号化��された接続が可能になります。このような場合、その信頼はSSL/TLS証明書の背後にあるCAに依存します。
認証局が重要な理由
では、なぜこれが重要なのでしょうか？信頼の維持と本人確認はサイバーセキュリティにおいて不可欠であり、Certificate Authorities は安全なデジタルアイデンティティと認証を支えることで、その信頼を提供します。これには、次のようなさまざまな方法があります。
Webサイト、ユーザー、デバイス、サーバー、アプリケーションのIDを確認します。
SSL/TLS証明書による暗号化通信の有効化。
ネットワークアクセス向けの証明書ベース認証をサポート。
共有資格情報への依存を減らす。
組織が大規模に信頼を管理できるよう支援します。
より強固なアクセス制御と監査対応をサポート。
要するに、認証局はデジタルの信頼を確立し維持するための中核となる要素です。これがなければ、オンラインでの仕事やコミュニケーションは大幅にリスクが高まり、信頼性も低くなります。
認証局はどのように機能しますか？
CAの仕組みを理解することで、CAが信頼できる本人認証の情報源である理由や、できることとできないことを把握できます。証明機関の仕組みは次のとおりです。
証明書要求が作成されます: まず、ユーザー、デバイス、サーバー、またはアプリケーションが、多くの場合、証明書署名要求または自動登録プロセスを通じて証明書に登録します。その��証明書は、後で認証時に使用できます。
認証局がリクエストを検証します: 証明書が発行される前に、認証局はリクエストが信頼できることを確認してから、リクエストを検証します。
CA が証明書を発行して署名します： リクエストが検証されると、認証局は秘密鍵を使用して証明書にデジタル署名します。
証明書は認証時に提示されます。 その後、証明書はブラウザー、ネットワーク、VPN、サーバー、または認証システムに提示されます（何を確認しているか、またどのように接続しているかによって異なります）。
受信側システムは、証明書が信頼されているかどうかを確認します。 次に、受信側システムは、その証明書が信頼された証明機関まで証明書チェーンをたどれること、有効な署名を持っていること、有効期限が切れていないこと、失効していないこと、および必要なポリシー条件を満たしていることを確認します。これらのチェックに問題がなければ、システムはその認証リクエストに対してそのIDを信頼できます。
証明書は必要に応じて更新、置換、または失効されます。 証明書は無期限に有効ではありません。これらにはライフサイクルがあり、時間の経過に応じて管理する必要があるため、更新、置き換え、取り消しもそのプロセスの一部です。
証明機関がPKIで果たす役割
次に、公開鍵基盤（PKI）について説明します。これは、証明書��ベースの信頼を機能させる技術、鍵、証明書、ポリシーのより広範なシステムです。そのため、それが何であり、どのように機能するかを知ることは、認証局を理解するための基礎になります。
PKIには次が含まれます：
ルート証明機関
ルート証明機関は、証明書階層における最高位の信頼アンカーです。これは、他の証明書が信頼の起点としてたどる先にあるもので、要するに信頼と認証における最終的な拠り所となります。そのため、非常に機密性が高いものです。
中間認証局
ルート認証局と日常的に使用される証明書の間にあるのが、中間認証局です。これにより、root Certificate Authority の直接使用を制限しつつ、認証の提供と信頼性の検証を維持できます。
発行元証明機関
発行CAは、ユーザー、デバイス、サーバー、アプリケーション向けの証明書の発行を行います。ユースケースに応じて、認証、セキュアな通信、または署名をサポートするデジタル証明書を発行し、IDを確認します。
デジタル証明書は何に使用されますか？
では、デジタル証明書は具体的に何に使われるのでしょうか？前述のとおり、これらは信頼性と本人確認を検証しますが、その用途はさまざまです。これには次が含まれます：
Webサイトのセキュリティ: Webサイトでは、ブラウザがサイトを検証し、トラフィックを暗号化できるように、認証局によって発行されたSSL/TLS証明書を使用しています。
デバイス認証：証明書は、デバイスが認可されて��いることを証明するのに役立ち、許可された範囲でネットワーク、ファイル、その他の機密情報にアクセスできるようにします。
Wi-Fi認証: ユーザーがWi-Fiネットワークに接続すると、証明書により、承認されたユーザーとデバイスが信頼できるネットワークへ安全に接続できるようになります。
VPN認証: VPNはリモートワーカーに社内ネットワークへのアクセスを提供できますが、そのアクセスは安全に保たれる必要があります。証明書は、接続を許可する前にアクセスを確認するのに役立ち、認可されたユーザーのみがVPNに接続できるようにします。
サーバー認証： 証明書は、サーバーが信頼できることをシステムが確認するのに役立ち、未確認または安全でないサーバーからユーザーを保護します。
ユーザー認証： 証明書は、パスワードのみに依存せずにユーザーの本人確認を支援し、ユーザーがログインする際のサイバーセキュリティをさらに強化します。
コード署名: 証明書は、ソフトウェアが信頼できる発行元によるものであることを確認するのに役立ち、偽造または安全でないプログラムを回避するのに役立ちます。
公開認証局とプライベート認証局の比較
すべての認証局が同じ目的を果たすわけではありません。プライベートCAとパブリックCAがあり、どちらもIDとアクセス許可の認証に不可欠ですが、目的は大きく異なります。公開証明機関は通常、Webサイトやブラウザに関連付けられますが、プライベートCAは組織内で内部認証のためによく使用され、ユーザーの本人確認を行い、適切なアクセス許可を維持するのに役立ちます。
公開証明機関
公開証明書機関は、通常、公開Webサイトやインターネット向けサービスで使用されます。ブラウザやオペレーティングシステムが意図したドメインに接続していることを確認し、暗号化された通信を可能にする証明書を発行します。
プライベート認証局
一方、プライベートCAは個々の組織内で使用されます。これらは、システム、ユーザー、デバイス、アプリケーション、VPN などの内部用途向けに証明書を発行し、接続を認証してセキュリティを維持します。
組織内で証明書ベースのアクセス制御を行ううえで、プライベート認証局は特に重要です。これにより、企業は信頼境界を定義・管理し、誰が接続できるか、どのデバイスを使用できるか、何にアクセスできるか、どのアプリケーションを許可するかについて、厳格な管理を設定できます。
認証局がネットワークアクセス制御を支える仕組み
証明書は、Webサイトだけでなく、はるかに幅広い認証に使用されています。これらはユーザー、デバイス、アプリケーション、サーバー、ネットワークなどの確認に役立つため、重要なセキュリティ機能です。
実際、ユーザーとデバイスの確認は一般的に行われています。これは、許可されたユーザーだけがWi-Fi、VPN、その他の社内システムにアクセスできるようにするためです。これは通常、RADIUS認証と802.1Xネ�ットワークアクセス制御を使用し、RADIUSサーバーとクライアント間の通信を通じてユーザーアクセスを一元管理できるようにします。
ネットワークアクセスに対する証明書ベースの制御には、次のような多くのメリットがあります。
各デバイスに固有の証明書を設定できるため、より高い認証性とセキュリティを実現できます。
アクセスは信頼できるユーザーと管理対象デバイスに紐付けられるため、不明または未承認のユーザーは接続できません。
証明書を使用することで共有Wi-Fiパスワードへの依存を減らし、セキュリティを向上させるとともに、盗まれたパスワードを使った接続を防げます。
紛失、盗難、または退役したデバイスはアクセスを削除できるため、盗難者はネットワークにアクセスできません。
オンボーディングとアクセス権の削除をより簡単に管理できます。
ITチームは、ユーザーのパスワード負担を増やすことなく、より強力なアクセス制御を導入できます。
証明書ベース認証とパスワードベース認証の比較
ではこの時点で、すべてにパスワードを使っているなら証明書ベースの認証は本当に必要なのか、あるいはこの2つの違いは何なのかと疑問に思うかもしれません。
パスワードは、安全を確保しながら大規模に管理するのが難しい場合があります。特に、ネットワークアクセスを付与する前に、チームがユーザーとデバイスの両方を確認する必要がある場合はなおさらです。証明書ベースの認証により、ITチームはパスワードだけに��頼らずに、信頼できるIDを確認する別の方法を利用できます。
違いは次のように整理できます。
認証方法
パスワードベース
証明書ベース
本人確認
ユーザーがパスワードを入力します
ユーザーまたはデバイスが証明書を提示します
資格情報共有のリスク
特に、パスワードが使い回されたり共有されたりしている場合は、より高くなります
低くなります。証明書は個々のユーザーまたはデ��バイスに紐づいているためです
デバイスの信頼性
限定的（他の制御機能と組み合わせない限り）
デバイスを一意に識別できるため、より強力に
ユーザーエクスペリエンス
パスワードの入力が必要です
パスワードレス認証をサポートできます
設定解除
パスワードの変更またはアカウントの削除が必要になる場合があります
必要に応じて、証明書によるアクセスは簡単に取り消しまたは削除できます
最適
基本的なアクセスニーズ
セキュアなWi-Fi、VPN、デバイス認証、ユーザー認証
これは、証明書ベースの認証によってパスワードが不要になったり、他のアクセスポリシーが必要なくなったりすることを意味するものではありません。強固な多層型セキュリティは、可能な限り最善の保護を提供するために不可欠です。ただし、証明書ベースの認証は、ITチームがユーザーとデバイスを管理するための強固なベースラインと堅牢な信頼モデルを提供します。
一般的な認証局のリスクと管理上の課題
Certificate Authorityは、信頼と認証のための強力なツールです。証明書チェーン、有効期間、失効状態、ポリシー要件に問題がなければ、システムはCAによって署名された証明書を信頼することがあります。つまり、CAは慎重に保護および管理する必要があります。そのため、ITチームはCAに依存する際のいくつかの課題を認識しておく必要があります。
一般的なリスクと課題には、次のようなものがあります：
更新されるまでアクセスが中断される可能性がある、期限切れの証明書。
信頼関係の再確立を難しくする、非効率な証明書更新プロセス。
CA秘密鍵の保護が不十分だと、鍵が侵害された場合にセキュリティが損なわれる可能性があります。
証明プロセスを妨げる、誤って設定された証明書ポリシー。
発行済み証明書の可視性が不足しているため、管理が難しくなります。
失効プロセスが不完全なため、本来失効されるべき証明書が残ったままになります。
以前のユーザーや未管理のデバイスが、必要以上に長くアクセス権を保持している。
運用上のギャップを生む手動の証明書ワークフロー。
証明書ベースの信頼を管理するためのベストプラクティス
証明書ベースの信頼を適切に管理することが、セキュリティを維持し、ユーザーを認証するうえで不可欠であることは明らかです。ただし、これは慎重に扱う必要があることも意味するため、ITチームはCertificate Authorityを設定および管理する際にベストプラクティスを念頭に置く必要があります。
ベストプラクティスには次のようなものがあります：
セキュリティを維持し、混乱を減らすために、信頼管理には明確なCA階層を使用してください。
悪意のある第三者による侵害を防ぐため、強力な管理でCA秘密鍵を保護します。
アクセス許可が適切に適用されるように、証明書の発行ポリシーを定義します。
証明書の有効期限と更新日を追跡して、常に最新の状態に保ちます。
ユーザーまたはデバイスがアクセスできないようにする必要がある場合は、証明書を失効させます。
共有の資格情報は避け、特に証明書ベースのアクセスの方が適している場合は使用しないでください。
認証ワークフローをIDプロバイダーと統合します（可能な場合）。
アクセスの可視性、説明責任、監査対応のためにログを維持します。
Foxpassが証明書ベースのネットワーク認証をどのように支援するか
セキュアな証明書ベースのネットワーク認証をお探しなら、セキュリティと本人確認を維持しながら、認可されたユーザーが確実に接続できるソリューションが必要です。そこで登場するのがFoxpassです。
Foxpass Cloud RADIUS は、安全なユーザー認証とデバイス認証を使用して、組織が自社のWi-FiおよびVPNネットワークにアクセスできるユーザーを管理できるようにします。パスワードレスの証明書ベース認証に対応しており、承認されたユーザーとデバイスは接続前に検証用の証明書を提示できます。これにより共有資格情報へ�の依存を減らし、誰がどのようなものがネットワークにアクセスできるかについて、ITチームがより強力に管理できるようになります。
Foxpass は、Microsoft Entra ID、Okta、Google Workspace、OneLogin などの主要なIDプロバイダーとも統合できます。IDプロバイダーでユーザーが追加、変更、または削除されると、Foxpass がアクセス権の整合性維持を支援するため、チームはオンボーディングとアカウント削除を簡素化できます。
その結果、Foxpass は、ITコンプライアンス要件、監査対応、およびセキュリティをサポートするために、以下を含む複数のメリットを提供します。
より安全なWi-FiとVPNアクセス。
共有パスワードへの依存を軽減。
より簡単なユーザー認証とデバイス認証。
シンプルなアクセス管理。
誰が、どのようなものがネットワークに接続できるかを、より強力にコントロール。
証明書ベースの認証を使用すべきなのはどのような場合ですか？
この記事を読んでも、証明書ベースの認証が自社に役立つかまだ判断できない場合でも、ニーズを簡単に評価し、それが最適な選択かどうかを判断できます。証明書ベースの認証は、ユーザーやデバイスがアクセスできる対象をより厳密に管理したい組織にとって特に有効ですが�、さらに詳しく見ていきましょう。
次の場合は、証明書ベースの認証を使用してください。
従業員のために、Wi-Fi または VPN アクセスを保護する必要があります。
共有パスワードへの依存を減らし、許可されたユーザーだけが接続できるようにしたい。
基本的なアカウントログインに頼るのではなく、ユーザーとデバイスの両方を認証する必要があります。
管理対象デバイスを使用しており、より強力なアクセス制御を求めている。
従業員の入社時や退社時に、より迅速なオンボーディングとアカウント停止が必要です。
可視性と説明責任を維持するために、誰が、そして何がネットワークに接続しているのかをより明確に把握したいと考えています。
セキュリティレビュー、監査、またはコンプライアンス要件への対応を進めており、強固なセキュリティと認証を実証する必要があります。
セキュアなネットワークアクセスは、信頼できるIDから始まります
証明書認証局はデジタル信頼の基盤を形成します。これにより、組織はより確実に本人確認を行い、証明書を発行し、セキュアな通信をサポートできるようになり、ITチームはネットワークを保護できます。これがないと、許可されていないユーザーやデバイスがネットワークに侵入したり、アカウントを不正に侵害したりしやすくなります。
Foxpass Cloud RADIUSは、ユーザーとデバイス向けの証明書ベース認証により、Wi-FiとVPNのアクセス制御を強化できるよう組織を支援します。ITチームは、共有資�格情報への依存を減らし、オンボーディングと利用停止を簡素化し、誰が何に接続できるかをより強力に管理できます。
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