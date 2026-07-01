組織がゼロトラスト・ネットワーク接続の取り組みを強化するために証明書ベースの認証を導入する中、多くはまず Microsoft Cloud PKI を使用して、Intune に登録されたデバイスに証明書を発行することから始めます。これは、Intune の証明書プロファイルを使用して Windows、macOS、iOS、Android 全体で証明書を発行するための、合理化された Microsoft ネイティブのアプローチです。
ただし、ほとんどの実際の環境はIntuneだけにとどまりません。ITチームは日常的に、Wi-Fiコントローラー、ファイアウォール、スイッチ、VPNアプライアンス、RADIUSサーバー、Linuxエンドポイント、IoTシステム、Chromebook、サーバー、SaaSワークロード、社内アプリケーションサービスをサポートしています。特にmacOSやiOSのデバイス群を運用している環境では、複数のMDMを併用しているケースも多くあります。さらに、ほぼすべての組織が、未管理、BYOD、契約業者、ゲストのデバイスに対応しています。これらのシステムは Intune に登録できないため、Microsoft Cloud PKI から証明書を受け取ることができません。組織がネットワーク、アプリケーション、インフラストラクチャへの証明書ベースのアクセスを拡大するにつれて、このギャップを埋めることは、より広範で柔軟性の高いPKIなしではますます難しくなります。
ここでFoxpassが役立ちます。Foxpass Cloud PKI は、Intune の内外を問わずあらゆる環境をカバーし、証明書ベースのセキュリティに対して、より柔軟で、拡張性が高く、包括的なアプローチを提供します。
このブ�ログでは、Microsoft Cloud PKI が想定している役割、組織がよく直面するギャップ、Foxpass がより柔軟でインフラ全体に対応する PKI によってそれらのギャップをどう埋めるのか、そして Intune だけでなくあらゆる環境でセキュアな証明書配布を必要とするチームにとって、Foxpass が最も包括的な代替手段である理由を解説します。
Microsoft Cloud PKIとは？
Microsoft Cloud PKI は、Intune ベースの証明書発行向けに特別に設計されたクラウドホスト型の認証局です。これは Microsoft Intune Suite に含まれているか、アラカルトのアドオンとして利用でき、Intune 管理の証明書ワークフローを使用するデバイス向けの証明書の設定を簡素化しながら、オンプレミスの証明機関（AD CS）または従来の NDES connector を維持する必要をなくします。Intune SCEP および PFX プロファイルを通じて証明書を発行し、Intune のデバイス管理パイプラインを通じてリクエストを検証し、Intune に紐づく証明書に適した失効およびライフサイクル管理を維持します。この対象範囲は意図的に定められており、すでにIntune管理に参加しているデバイスに対して、シンプルで安全なエンドツーエンドの証明書エクスペリエンスを実現します。
これにより、Microsoft Cloud PKI は Intune デバイス管理を全面的に活用している組織に最適です。ただし、それが大きな制限でもあります。
Microsoft Cloud PKIの制限事項
Microsoft Cloud PKI ��は Intune に登録されたエンドポイントでは有効に機能しますが、ネットワークの残りの部分における証明書のニーズには対応していません。以下は、多くのITチームが直面する主な制限事項です。
1. Intune のみのデバイス登録
Microsoft Cloud PKI は、Intune に登録されており、Intune の SCEP または PFX プロファイルを受信できるデバイスにのみ証明書を発行します。Cloud PKI は Intune の管理対象デバイスモデル向けに意図的に適用範囲が限定されているため、Intune の対象外のデバイス（BYOD、請負業者、ゲスト、またはインフラストラクチャ デバイスなど）に証明書を発行する手段は提供されません。その結果、Intuneの管理範囲外にあるユーザーやシステムに証明書ベースのアクセスを拡張する際、多くの組織でカバレッジのギャップが生じがちです。
2. RADIUSサーバーが内蔵されていない
Microsoft Cloud PKI には RADIUS サービスは含まれていません。証明書ベースのWi-Fi（EAP-TLS）またはVPN認証を導入している組織でも、既存のインフラ全体で認証、ID統合、アクセスポリシー、ネットワーク制御を処理するには、別途RADIUSソリューションが必要です。
3. CSRまたはAPIベースの証明書ワークフローに対応していません
Microsoft Cloud PKI は、Intune 外のデバイス向けに、CSR アップロード、API ベースの証明書発行、ACME、または SCEP 登録を提供していません。認証ワークフローは意図的にIntuneの管理対象デバイスモデルにひも付けられているため、サーバー、マイクロサービス、ロードバランサー、アプライアンス、またはネットワークインフラストラクチャ向けの登録パスはありません。そのため、多くの組織では、これらの追加システムにも対応できる包括的なPKIでMicrosoft Cloud PKIを拡張するか、置き換えています。
4. ハイブリッド環境およびBYOD環境へのサポートが限定的
ほとんどの組織は、混在したMDM環境、Jamf/Iru（Kandji）で管理されたmacOSのデバイス群、請負業者や外部パートナー、そしてWi-Fiアクセスを必要とする未管理デバイスを抱えて運用しています。Microsoft Cloud PKI はこれらのデバイスに証明書を発行できません。
こうした制限は、特に多様なユーザーグループを管理しているチームや、ゼロトラストセキュリティモデルを導入しているチームにとって、実際の運用上の課題を生み出す可能性があります。より完全で柔軟なソリューションを求める組織は、Intuneの枠を超え、これらの機能上のギャップを埋められる代替製品を検討すべきです。Foxpass はまさにそのために構築されています。
Foxpassのご紹介：Microsoft Cloud PKIの理想的な代替ソリューション
Foxpass Cloud PKI は、現代の環境で見られる幅広いデバイスやシステム全体で動作するよう設計された、クラウドネイティブの認証局です。従来のエンドポイントだけでなく、ネットワーク機器、セキュリティアプライアンス、サーバー、内部サービスの証明書発行にも対応しています。同じPKIを、Wi-Fi（EAP-TLS）、VPN access、NACの設定、さらにはIoT、BYOD、その他の未管理デバイスにも使用できます。Foxpass は、Intune、Jamf、Iru (Kandji)、Workspace ONE、Addigy など、SCEP 対応のあらゆる MDM で SCEP をサポートしており、CSR の送信や手動での証明書登録といった従来の PKI ワークフローにも��対応しています。MDMの管理外にあるデバイス向けに、Foxpassは証明書のオンボーディングを簡素化する、わかりやすいBYOD向け証明書インストーラーを提供しています。ID同期は Entra ID、Google Workspace、Okta、OneLogin、その他のプロバイダーで利用でき、幅広いユーザーIDとデバイスIDにわたってポリシーを一元的に適用できます。
Foxpass Cloud RADIUS
証明書の発行に加えて、Foxpass は、Foxpass Cloud PKI とシームレスに連携するよう特別に設計された、完全マネージド型のCloud RADIUSサービスを提供しています。これらを組み合わせることで、Wi-Fi と VPN 向けの、統合されたエンドツーエンドの証明書ベース認証ワークフローを実現します。このサービスは、証明書ベースのアクセス向けにEAP-TLS、資格情報ベースの方式向けにEAP-TTLSとPEAP、そしてRADIUSトラフィックをセキュアなTLS暗号化チャネル経由で転送するためにRadSecをサポートしています。Foxpassは、Cisco、Aruba、Meraki、Fortinet、Ubiquiti/UniFi など、広く利用されているWi-FiやVPNインフラと連携できるため、組織は既存のハードウェアを大幅に入れ替えることなく、ネットワーク認証を強化できます。RADIUSサービスは高可用性のクラウドホスト型のため、ITチームはオンプレミスのRADIUSサーバーを設定したり保守したりする必要がありません。ID とグループメンバーシップは identity provider から直接反映され、MDM で管理されているデバイス、SCEP 経由で登録されたデバイス、または Foxpass BYOD installer を通じてオンボーディングされたデバイスを問わず、ポリシーをすべてのデバイスに一貫して適用できます。
Foxpassは、Foxpass Cloud PKIとCloud RADIUSを一体化したプラットフォームに統合することで、Microsoft Cloud PKIに代わる、より包括的でスケーラブルな選択肢を提供します。Microsoftが管理する環境だけでなく、今日のダイナミックなIT環境向けに設計されています。
Foxpass vs Microsoft Cloud PKI：機能比較
Microsoft Cloud PKI と Foxpass を比較評価すると、その対象範囲の違いが明らかになります。Microsoft Cloud PKI は、Intune で管理されるデバイスへの証明書発行に重点を置いており、そのエコシステム内でクリーンかつ統合された体験を提供します。一方、Foxpass は、インフラ機器、異種プラットフォーム混在の環境、管理対象外のエンドポイント、RADIUS ベースの認証が必要なシステムを含む環境全体で、証明書ベースのセキュリティをサポートしており、多くの組織が必要とする、より幅広いカバレッジとスケーラビリティを提供します。
主な機能を以下で比較しています。
特徴
Microsoft Cloud PKI
Foxpass Cloud PKI
証明書登録
Intune SCEP/PFX のみ
SCEP（任意のMDM）、CSR、手動ワークフロー、BYODインストーラー
デバイスサポート
Intuneで管理されるエンドポイント
あらゆるデバイス：エンドポイント、サーバー、インフラ、IoT、BYOD
MDMとの互換性
Intune のみ
SCEP対応の任意のMDM
RADIUSサポート
含まれません
EAP-TLS、EAP-TTLS、PEAP、RadSecに対応した内蔵Cloud RADIUS
ID統合
Intune 経由の Entra ID
Entra ID、Okta、Google、OneLogin など
プラットフォーム互換性
Windows、macOS、iOS、Android（Intune登録済みのみ）
Windows、macOS、iOS、Android、Chromebook、Linux
柔軟な価格設定
Intune Suite またはアドオンライセンスが必要です
スタンドアロンのPKIとして利用可能。または、Intuneへの依存なしでRADIUS Advancedライセンスに含まれます
Foxpassは、証明書ライフサイクル管理の中核的なニーズに対応するとともに、管理対象外デバイス、多様なIDプロバイダー、直接的なネットワークアクセス制御へのサポートも拡張します。単一のデバイス管理プラットフォームに縛られることなく、安全で拡張性の高い認証を求める組織にとって、Foxpassの柔軟性と容易な設定は大きなメリットになります。
組織でEntra ID向けの証明書ベース認証も検討している場合は、Foxpass Cloud PKI を使用して Microsoft Entra CBA を設定する方法に関するガイドがお役に立つかもしれません。セットアップ手順を順を追って説明し、Foxpass が発行した証明書が Entra CBA ワークフローとスムーズに統合される仕組みを解説します。
Foxpassが真価を発揮するユースケース
Foxpass は、現代のITチームが現場で直面する��実際のニーズを満たすように構築されています。柔軟性が高く、ネットワーク統合機能を内蔵しているため、幅広いデバイスや環境にわたってアクセスを安全に保護する必要がある組織に最適なソリューションです。Foxpass が Microsoft Cloud PKI を上回る、代表的なユースケースをいくつかご紹介します。
1. 証明書ベースのWi-Fi認証
Foxpassは、EAP-TLSを使用した802.1xにより、Wi-Fiネットワーク向けに証明書ベースの安全な認証を実現します。Cisco、Aruba、Meraki、Ubiquiti などの主要ベンダーのアクセスポイントやネットワークハードウェアとシームレスに連携します。Foxpass Cloud RADIUS を使えば、自社でRADIUSインフラを設定・維持する必要はありません。
2. BYODおよび未管理デバイスの登録
Intuneに登録されたデバイスのみをサポートするMicrosoft Cloud PKIとは異なり、Foxpassならあらゆるデバイスに証明書を簡単に発行できます。個人用ノートPC、契約業者のスマートフォン、学校で使われるChromebookのいずれであっても、Foxpassなら管理性を損なうことなく安全なオンボーディングを実現できます。
3. セキュアVPNアクセス
Foxpass証明書は、さまざまなプラットフォームでVPNクライアントの認証に使用できます。ITチームは、リモートユーザーに対して証明書ベースのアクセスを適用できるため、パスワードやIntuneへのユーザー登録に依存することなく、信頼できるデバイスのみがVPN接続を確立できるようにできます。
4. ゼロトラストのIDとネットワークアクセス
Foxpass は、Entra ID や Okta などのIDプロバイダーとのリアルタイム同期に対応しており、組織はユーザーとデバイスの両方のIDに基づいてア�クセスポリシーを適用できます。証明書ベースの認証と Cloud RADIUS を組み合わせることで、Foxpass はネットワーク層とID層の両方にわたって、真のゼロトラストアプローチをサポートします。
これらのユースケースは、Microsoftのエコシステムを超えて、セキュアでスケーラブルなアクセスソリューションへのニーズが高まっていることを反映しています。Foxpass を使えば、組織は運用を簡素化し、リスクを軽減し、管理するあらゆる環境でユーザー体験を向上できます。
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Microsoft Cloud PKIは、すでにIntuneのエコシステムを深く活用している組織にとっては便利な選択肢かもしれませんが、柔軟性、より幅広いデバイス対応、ネットワークとの完全な統合が求められる場合には不十分です。RADIUSをサポートしていないこと、デバイス互換性が限られていること、証明書の有効期間が短いことにより、最新のハイブリッド環境を管理するITチームにとって不要な課題が生じます。
Foxpass は最適な代替手段です。証明書ベースのセキュリティの利点をすべて提供しながら、単一のプラットフォームに縛られることはありません。証明書ベースの認証、シームレスなID連携、そしてフルマネージドのCloud RADIUSバックエンドにより、Foxpassならあらゆるデバイス、ユーザー、場所にまたがるセキュアなアクセスポリシーを簡単に実装できます。
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