Foxpass Enterprise PKI のご紹介：クラウドホスト型プライベートPKI

組織がより多くのインフラ、アプリケーション、IDをクラウドおよびハイブリッド環境へ移行するにつれて、証明書ベースの信頼は現代のセキュリティにおいて重要な要素になっています。
しかし、多くのITチームやセキュリティチームにとって、プライベートPKIの管理はいまだに、オンプレミスの認証局の維持、複雑なツールのつぎはぎ運用、そしてアクセスを遅らせて不要なリスクを生む証明書の問題対応を意味します。
本日、Foxpass Enterprise PKI をご紹介できることをうれしく思います。これは、従来のPKIインフラに伴う運用負荷をかけることなく、ユーザー、デバイス、サービス、アプリケーション、インフラ向けの証明書の発行、管理、設定を組織で行えるように設計された、柔軟なプライベート認証局です。
今、Enterprise PKI が重要な理由
証明書は、もはやWebサイトや一部のネットワーク認証ワークフローだけに限定されるものではありません。現代の組織では、Wi-Fi、VPN、SaaSアプリケーション、社内サービス、マシンID、インフラ全体で信頼できるIDを確立するために証明書を活用しています。証明書のユースケースが広がる中、チームには、スケーラブルで管理しやすく、すでに利用しているシステムに適合するプライベートPKIモデルが必要です。
Foxpass Enterprise PKIは、クラウドネイティブなプライベートCAを提供することで、従来型の認証局管理を脱却できるよう支援し、企業全体でより幅広い証明書ベースの認証やIDのユースケースをサポートします。
従来のオンプレミスPKIインフラの維持に伴う運用負荷を軽減するだけでなく、Enterprise PKIはSCEPベースのワークフローに対応することで証明書の登録を簡素化し、組織がすでに利用しているID管理およびデバイス管理プラットフォームと統合できます。
Foxpass Enterprise PKIとは？
Enterprise PKIは、Foxpass Cloud PKIをより広範なプライベート認証局のサービスへと拡張します。Advanced RADIUS PKIにはEAP-TLSネットワーク認証に必要な認証局と証明書ワークフローが含まれていますが、Enterprise PKIは、ユーザー、デバイス、アプリケーション、サービス、インフラにまたがる、より柔軟な証明書のユースケースに対応します。
プライベート認証局のニーズに対応するために、ルートCAおよび中間CAの階層を構築します。
標準およびカスタムの拡張キー使用法を含む証明書プロファイルを設定します。
ユーザー、デバイス、サービス、アプリケーション、インフラストラクチャ向けの証明書を発行
Enterprise PKIにより、組織は証明書ベースの信頼をネットワークアクセスの枠を超えて広げ、ID、認証、セキュアなアクセスが特に重要となるより広範な環境に適用できます。
柔軟な証明書登録に対応する設計
証明書の登録は、PKIの運用が難しくなりがちなポイントです。チームには、ユーザー、エンドポイント、用途ごとに手作業のプロセスを発生させることなく、管理対象デバイス全体に証明書を発行・設定できる信頼性の高い方法が必要です。
Foxpass Cloud PKIは、SCEPベースの登録ワークフロー、CSRベースの発行、手動の証明書ワークフローに対応しており、チームは環境や運用ニーズに応じて証明書を設定するための複数の方法を利用できます。SCEPベースの登録は、Intune、Jamf、Google Admin、Addigy、Workspace ONE、Mosyle、その他のSCEP対応ツールなどのソリューションを通じて、管理対象デバイスの設定をサポートできます。
ネットワーク、アプリケーション、インフラストラクチャ全体でセキュアなアクセスを実現
Enterprise PKIは、複数のアクセスシナリオにわたって、証明書を信頼できるIDレイヤーとして活用できるよう組織を支援します。
パスワードレスのSaaSアクセス
Microsoft Entra ID向けの証明書ベースの認証により、組織はConditional Accessポリシーとの整合性を保ちながら、Microsoft 365、Salesforce、Workday、そのほかのSaaSアプ��リケーションへのフィッシング耐性のあるアクセスを実現できます。
セキュアなWi-FiおよびVPNアクセス
組織は証明書を使用して、Wi-Fi や VPN アクセスのための EAP-TLS 認証を有効にできます。これにより、共有資格情報への依存を減らし、信頼できるデバイスIDとユーザーIDによってネットワーク認証を強化できます。
サービスとインフラストラクチャの信頼できるID
Enterprise PKIは、サービス、アプリケーション、内部システム、インフラストラクチャ、マシンID向けの証明書にも対応しており、チームがエンドユーザーアクセスを超えて証明書ベースの信頼を確立できるよう支援します。
Foxpass Enterprise PKI を選ぶ理由
Foxpass Enterprise PKIはFoxpass Cloud PKIをネットワーク認証の先へと拡張し、ユーザー、デバイス、アプリケーション、サービス、インフラストラクチャ向けに柔軟なプライベート認証局を組織へ提供します。
従来のオンプレミスの認証局インフラストラクチャを維持する必要性を軽減します。
ネットワーク、デバイス、アプリケーション、インフラ全体で、安全な証明書ベースの認証をサポートします。
証明書管理を、既存のID管理およびデバイス管理のワークフローに合わせます。
アクセスセキュリティのモダナイゼーションを進めるチームにとって、Enterprise PKIは不要な運用の複雑さを増やすことなく、証明書ベースの信頼を拡張するための実用的な道筋を提供します。
Enterprise PKIを使い始める
Enterprise PKIは現在、Foxpass Cloud PKIの�一部として利用可能です。Wi-FiやVPNアクセスを証明書で保護したい場合も、証明書ベースの認証をSaaSアプリケーションに拡張したい場合も、サービスやインフラストラクチャ全体で信頼できるIDを確立したい場合も、FoxpassならプライベートPKIの簡素化とアクセスセキュリティの強化を支援します。
無料トライアルを開始するか、デモを予約するか、お問い合わせのうえ、Foxpass Enterprise PKI が組織の証明書ベースのアクセス戦略をどのように支援できるかをご確認ください。