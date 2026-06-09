企業にとって、デジタルセキュリティほど重要なものはほとんどありません。従業員は、自分のアカウント、デバイス、ネットワークに安全かつ効率的にサインインできる必要があり、さらに、すべてを侵入者や悪意のある攻撃者から保護しなければなりません。PKI証明書はサイバーセキュリティで一般的に使われるツールですが、それが何なのか、どのように機能するのか、また従来のパスワードと比べてどう違うのかを知らない人も少なくありません。
公開鍵基盤（PKI）は、セキュリティを目的としてデータを暗号化し、署名できるようにするシステムです。PKI証明書は、アカウント、デバイス、またはサービスを安全に使用できるように、ユーザーの本人確認をデジタルで行います。PKIは、既知のユーザーがWebページのような公開システムと、VPN、Wi-Fi®、その他の多要素認証（MFA）システムのような非公開システムの両方に安全に接続するための、より安全な方法を提供します。
現代の企業では、ユーザー名とパスワードは過去のものになりつつあります。同時に、PKI証明書はより普及し、コスト効率も高まっているため、企業が認証の仕組みとして標準的なユーザー名とパスワードをやめる十分な理由になっています。
資格情報は簡単にハッキングされます
パスワードや類似の資格情報は良い出発点ですが、優れたセキュリティにはそれ以上が必要です。セキュリティが1層しかないアカウントは、外部の第三者やボットに非常に狙われやすく、パスワードを数分で推測されるおそれがあります。
一方、PKI証明書では、業界標準レベルの暗号化と標準のSimple Certificate Enrollment Protocol (SCEP)を使用します。これにより、パスワードのように簡単にハッキングされたり盗まれたりしない、デバイス登録とその後の認証を簡単かつ安全に行う方法を提供できます。
PKIは人為的ミスによる状況を軽減します
ヒューマンエラーは防御が非常に難しい脆弱性の1つであり、ハッカーもそのことを理解しているため、フィッシングや中間者（MITM）攻撃のように個人を標的にした攻撃が増加しています。これらの中間者攻撃では、第三者が2者間の通信を傍受します。たとえば、従業員がフィッシングメール内のリンクを誤ってクリックすると、MITMがそのメールアカウントやデバイスにまでアクセスできてしまう可能性があります。
一方、PKIでは、公開鍵と秘密鍵の組み合わせにより、複数レベルのセキュリティを実現できます。したがって、攻撃者が公開鍵にアクセスできたとしても、その公開鍵だけではデータを復号してメッセージの内容を理解するには秘密鍵が必要になるため、公開鍵を手に入れても意味はありません。
Wi-Fi®でIT関連の問題を減らす
PKI証明書やSCEPがない環境では、誰でもWi-Fi®ネットワークのユーザー名とパスワードをほかの人に教えることができます。その結果、見知らぬユーザーが知らないうちに許可なくネットワークを使い続ける状況につながります。
PKI証明書はWi-Fi®パスワードを完全に置き換え、選択したユーザーグループにのみネットワークアクセスを許可します。たとえば、Foxpassの高度なRADIUSの一部であるSCEPを使用すると、選択したユーザーがデバイスを簡単に登録できるようになり、どのユーザーがWi-Fi®ネットワークにアクセスできるかを把握できます。
ネットワークアクセスを簡単に付与できるだけでなく、Foxpass ConsoleでそのユーザーのSCEP証明書を取り消すことで、任意のユーザーのアクセスを簡単に取り消すこともできます。
あらゆる規模の企業が、FoxpassのSimple Certificate Enrollment Protocol（SCEP）を使用して、Wi-Fi®ネットワークを迅速に保護できます。フルマネージドで導入も簡単なため、組織は手間を最小限に抑えながらネットワークを保護できます。
さらに、Foxpass SCEP証明書の有効期限は5年で、通常の証明書は毎年期限切れになるため、ITチームの毎年の手間を減らせます。
FoxpassのようなPKI管理/SCEPシステムを使えば、従業員やITチームに負担をかけることなく、Wi-Fi®ネットワークを保護できます。詳細については、デモを予約するか、help@foxpass.com の担当者にお問い合わせください。
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