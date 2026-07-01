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A diagram showing how Foxpass Cloud PKI, MDM, and Microsoft Entra ID work together for certificate-based authentication. Foxpass Cloud PKI issues Client Authentication certificates to devices via the organization’s MDM (such as Intune, Jamf, Iru/Kandji, or Addigy). Devices present these certificates when signing into Microsoft Entra ID using CBA. Entra validates the certificate chain, user mapping, and EKU before granting access to cloud apps.

Foxpass Cloud PKI を使用して Microsoft Entra CBA を設定する方法

Foxpass Team
所要時間 6分
更新済み
Foxpassを利用開始する
IDと証明書ベースの認証で、Wi-Fiとネットワークを保護します
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概要と背景

証明書ベースの認証（CBA）は、Microsoft 365、Azure portal、およびその他のEntraで保護されたアプリケーションへのアクセスを保護するための、最も強力な方法の1つです。多くの組織は、フィッシング耐性のある認証、パスワードの排除、強力なデバイスID などのCBAのメリットを求めていますが、証明機関を運用したり、Microsoft Cloud PKI に追加料金を支払ったりすることは望んでいません。

Foxpass Cloud PKI は、すべてのデバイスプラットフォームで動作し、Entra ID とスムーズに統合して最小限のオーバーヘッドで CBA を実現する、フルマネージドのプライベートPKIを提供します。このガイドでは、次の内容を順を追って説明します：

  • Foxpass Cloud PKIを使用したEntra CBAのアーキテクチャ

  • Foxpass Cloud PKIがClientAuth証明書を発行する方法

  • MDMを使用して証明書を設定する方法

  • Entra CBA の設定方法

  • Foxpass Cloud RADIUSでWi-Fi/VPNに同じ証明書を使用する方法

このガイドに従えば、Foxpass をプライベートPKIとして使用する動作するCBA設定をすぐに構築できます。

Entra CBA と Foxpass Cloud PKI のリファレンスアーキテクチャ

A diagram showing how Foxpass Cloud PKI, MDM, and Microsoft Entra ID work together for certificate-based authentication. Foxpass Cloud PKI issues Client Authentication certificates to devices via the organization’s MDM (such as Intune, Jamf, Iru/Kandji, or Addigy). Devices present these certificates when signing into Microsoft Entra ID using CBA. Entra validates the certificate chain, user mapping, and EKU before granting access to cloud apps.

Foxpass Cloud PKI、MDM、Microsoft Entra ID が証明書ベースの認証のためにどのように連携するかを示す図。Foxpass Cloud PKIは、組織のMDM（Intune、Jamf、Iru/Kandji、Addigyなど）を介して、デバイスにクライアント認証証明書を発行します。デバイスは、CBA を使用して Microsoft Entra ID にサインインする際に、これらの証明書を提示します。Entra は、クラウドアプリへのアクセスを付与する前に、証明書チェーン、ユーザーマッピング、EKU を検証します。

前提条件と要件

Foxpass 要件チェックリスト

  • Foxpass Cloud PKIが有効

  • クライアントCAが作成およびエクスポートされました

  • SCEPエンドポイントを作成しました

  • MDM統合および/またはBYODインストーラー

Microsoft Entra 要件チェックリスト

  • Entra ID テナント

  • 証明書ベースの認証が有効

  • FoxpassのクライアントCAがアップロードされました

  • SAN（UPN/メール）マッピングが定義されています

MDM要件チェックリスト

  • SCEPプロファイル機能

ステップバイステップ設定ガイド

1. FoxpassでクライアントCAを確認または作成する

Foxpass Cloud PKI では、Microsoft Entra CBA および EAP-TLS Wi-Fi/VPN で使用するデバイス証明書に署名するために、Client CA（発行証明機関）が必要です。

  1. Foxpass Consoleにログインし、RADIUS → EAP-TLSに移動します

  2. クライアントCAがまだ存在しない場合は、今すぐ作成してください：

    1. "Client Certificate Authorities"で、"Create new Client CA"をクリックします

    2. 必要に応じてCA名、CAの有効期間、および証明書の有効期間を編集し、"Create CA"をクリックします

3. "クライアント証明書認証局"で、"CAをダウンロード"をクリックして後で使えるように保存します

クライアントCAが作成されると、Foxpass はクライアント認証（ClientAuth）EKU証明書、適切なキー使用法拡張を備えた証明書、およびMDM登録から取得したSAN/Subject値を持つ証明書を自動的に発行します。

2. Foxpass SCEPエンドポイントが存在することを確認します

サポート対象のすべてのMDMは、SCEPを使用してFoxpassから証明書を要求し、更新します。

  1. Foxpass Console → RADIUS → SCEP に移動します

  2. SCEP Server URL（Unique Endpoint）がすでに表示されている場合は、ステップ4に進んでください

  3. "Create SCEP Endpoint"をクリックし、名前、確認タイプ、認証タイプを指定して、前のステップ1で設定したクライアントCAを選択します

  4. 後で使うために、"Unique Endpoint" と "Challenge Password" をメモしておいてください

3. MDMまたはFoxpass BYOD証明書インストーラーを通じて証明書を設定

Client CA と SCEP エンドポイントの準備が整うと、MDM は Entra CBA 用のデバイス証明書を発行できます。

Foxpass は、SCEP 対応の MDM（Microsoft Intune、Jamf、Iru (Kandji)、Addigy など）に加え、Foxpass BYOD Certificate Installer（OAuth ベースの登録）にも対応しています。

使用しているMDMによって、Subject/SAN（UPNまたはメールアドレス）、更新時の動作、鍵生成が決まります。Foxpassが証明書に署名し、失効処理を行います。

オプションA: Microsoft Intune

ステップA1：SCEP証明書プロファイルを作成

  1. Intune Admin Centerに移動

  2. デバイス → 構成プロファイル → プロファイルを作成 に移動します

  3. プラットフォームを選択（Windows、iOS/iPadOS、macOS、Android）

  4. プロファイルの種類：SCEP証明書

  5. 次の主要な設定を行います：

設定

SCEPサーバーURL

Foxpass SCEP の「Unique Endpoint」

件名の形式

{{UserPrincipalName}} または {{EmailAddress}}

キーのサイズ

2048または4096

主な用途

デジタル署名、キー暗号化

EKU

クライアント認証

ハッシュアルゴリズム

SHA-256

更新のしきい値

推奨：20～30%

ステップA2：SCEP認証を設定する

  • 認証タイプ → 共有シークレット

  • Secret → Foxpass SCEP "Challenge Password"（Foxpass Consoleから）

ステップA3：割り当てと検証

プロファイルをユーザー/デバイスグループに割り当てて確認します：

  • Foxpass Client CAによって発行された証明書

  • SAN/サブジェクトがUPNまたはメールアドレスと一致します

  • EKU = クライアント認証

オプションB：Jamf / Iru (Kandji) / Addigy / Workspace ONE / Mosyle

Entra CBA では、証明書のプロビジョニングに Intune は必要ありません。つまり、Entra CBA は、Intune で管理されていない環境でも利用できます。たとえば、Apple が混在するデバイス群、クロスプラットフォームの設定、教育機関の環境、契約業者/BYOD デバイス、Microsoft 以外の MDM を利用している組織などです。

これらのMDMは Intune と同じ基本ロジックに従っており、SCEP を使用してデバイス上でキーを生成し、Foxpass に証明書を要求します。各項目の完全な手順はこちらでご確認いただけます：

オプションC：BYODデバイス

Foxpass BYOD Certificate Installerを使用し、次の手順を完了してください。

  • ユーザーは Microsoft Entra ID で OAuth を使用してサインインします（注: BYOD インストーラーの Google サインインは Microsoft Entra CBA には使用できません。CBA では、Entra の ID にマップされる証明書が必要です。)

  • Foxpass が ClientAuth 証明書を発行します

  • 証明書をローカルにインストール（MDM不要）

これは、委託業者、学生用デバイス（EDU）、または管理されていないエンドポイントに最適です。

4. Foxpass Client CA を Microsoft Entra にアップロードします

この方法を使用するには、Microsoft Entra が発行元 CA を信頼している必要があります。

ステップ1：クライアントCA証明書をダウンロード

  • Foxpass Console → RADIUS → EAP-TLS に移動します

  • クライアントCA証明書をダウンロード

ステップ2：クライアントCAをEntraにアップロードする

  • Entra Admin Center → Protection → Certificate-Based Authentication → Certificate Authorities に移動します

  • Foxpass Client CA証明書をアップロード

5. Microsoft Entra の証明書ベース認証を設定する

Entra Admin Center内:

  1. 証明書ベースの認証を有効にする

  2. マッピングルールを選択:

    1. SAN → UPN（推奨）

    2. SAN → メール

  3. 必須の EKU → クライアント認証

  4. オプション：発行者または証明書ポリシーで制限

高度なマッピングルール、EKU の要件、発行者の制約、および Entra CBA の設定手順の完全な解説については、Microsoft Learn をご参照ください。
https://learn.microsoft.com/en-us/entra/identity/authentication/how-to-certificate-based-authentication

6. 条件付きアクセスポリシーを適用

条件付きアクセス ポリシーを作成する:

  • ユーザー: テストグループから開始

  • アプリ: Microsoft 365 またはすべてのクラウドアプリ

  • 付与：証明書ベースの認証を必須にする

オプションの機能強化：

  • パスワードベースのログインをブロックする

  • 準拠済みまたはドメイン参加済みのデバイスを必須にする

  • MFAのフォールバックを追加

7. 証明書ベースの認証をテストする

Foxpass発行の証明書があるデバイスの場合：

  1. https://portal.office.com にアクセスしてください

  2. ユーザー名を入力してください

  3. ブラウザーが証明書を要求します

  4. Foxpassが発行した証明書を選択する

  5. パスワードなしで認証に成功します

証明書での認証時に問題が発生する場合は、発行者が Foxpass Client CA であり、SAN/Subject が UPN/メールアドレスと一致していることを確認してください。

（任意）Wi-Fi/VPN（EAP-TLS）に同じFoxpass証明書を使用する

Foxpass Cloud PKI を使用する利点の1つは、Microsoft Entra CBA 向けに発行された同じデバイス証明書を、Foxpass Cloud RADIUS を介した EAP-TLS によるセキュアな Wi-Fi または VPN アクセスにも使用できることです。

EAP-TLSを使用すると、組織は次のことができます。

  • ゼロトラスト・ネットワーク接続を徹底

  • Wi-FiとVPNのパスワードを不要に

  • 有効なFoxpass発行の証明書を持つデバイスのみが参加できるようにします

  • VLANの割り当て、デバイス信頼ルール、またはIDベースのポリシーを適用

  • Entra CBAのクラウド認証とネットワークアクセス全体で、同じ証明書ライフサイクルを共有

結論

Foxpass Cloud PKI、Microsoft Entra CBA、MDM を併用することで、次のことが可能になります。

  • フルマネージドのプライベートPKI

  • クロスプラットフォームの証明書発行

  • 証明書ライフサイクルの自動管理

  • SaaSアクセスWi-Fi/VPN向けの統合証明書ID（オプション）

  • Intune、Jamf、Iru (Kandji)、Addigy、BYODとのシームレスな統合

この構成により、自社でCAを運用することなく、IDとネットワークアクセスの両方を保護する、最新のパスワードレスかつ証明書ベースのアプローチを実現できます。

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