Foxpassでは、常に改善のための新しい方法を模索しています。この数か月の間にリリースしてきた新機能を、正式に発表できることをうれしく思います。
Foxpass キャッシュ
キャッシュを公開しました！Foxpass Cache を使用すると、自社のサーバー上でキャッシュシステムを実行でき、ホストが当社サーバーへの接続に問題がある場合のバックアップ認証システムとして機能します。
元のお知らせを見逃した方や、さらに詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。
カスタム一時アクセス時間
一時的なグループおよびホストグループのメンバーシップに、正確な終了日と終了時刻を設定できるようになりました。最小権限の原則とゼロトラストセキュリティの徹底が、これまでになく簡単になりました。
この新しい設定は、グループページとホストグループページでお試しいただけます。
パスワード変更を制限する
ユーザーのパスワード変更を制限できるようになりました。たとえば、悪意のある第三者によるパスワードリセットの強制リスクを減らすために、��ユーザーが24時間以内に複数回パスワードを変更できないように設定できます。
管理者は、最後に変更された日時に関係なく、引き続きユーザーパスワードを設定できます。この機能を有効にするには、認証設定ページに移動します。
Foxpass Authentication - 委任認証
会社でログインにFoxpass認証を使用している場合、LDAPおよびRADIUSシステムに委任認証を追加できるようになりました。Okta、Bitium、OneLogin、または別の LDAP サーバーに認証を委任できます。その場合でも、ユーザーは引き続き Foxpass のパスワードを使用してコンソールにログインします。
認証設定ページで委任認証を設定できます。
非ドメインのセルフサービス
組織外の「非ドメイン」ユーザーが、Foxpassのパスワードを使用してコンソールにログインできるようになりました。セルフサービスツールを使って、パスワードの変更やSSHキーのアップロードなどを行えます。
SSHキーの長さ要件
SSHキー長ポリシーを適用し、キーの最小長を2048ビットまたは4096ビットに設定できるようになりました。これより短い長さの新しいキーをアップロードすると、拒否されます。
制限を設定するには、Configurationページに移動します。
カスタムホームLDAPディレクトリ
デフォルトの「/home/[username]」に加えて、LDAP統合でカスタムホームディレクトリを設定できるようになりました。設定ページからLDAP設定を更新できます。
近日公開
sudoers
ホスト上の sudo 権限を管理するためにSUDOersファイルを使用している場合は、当社のLDAPインターフェイスを通じてSUDOersを管理できる機能を追加します。この機能のベータプログラムをお試しになりたい場合は、ライブチャットからお問い合わせいただくか、help@foxpass.com までメールでご連絡ください。
OneLogin Sync
ユーザーとグループのOneLogin同期を完全にサポートするようになります。この同期機能を使用すると、Foxpass 内のユーザー、グループ、グループメンバーシップを自動的にインポートして更新できます。ご注意ください：グループ同期を有効にするには、まずユーザー同期を有効にする必要があります。
セキュリティを強化
ネットワークに比類ないアクセスセキュリティを導入する準備はできていますか？Foxpassがコストのかかるセキュリティミスの回避にどのように役立つかについては、こちらをクリックしてください。