SplashtopとFoxpassでは、安全かつ効率的に働くための新しく革新的な方法を常に追求しています。そのため、この数週間で正式にリリースしたいくつかの新機能に加え、現在ベータ版として提供している今後追加予定の機能についても、正式に発表できることをうれしく思います。
再認証のタイムアウト
管理者は、"Session-Timeout" RADIUSレスポンスをサポートするRadiusクライアントに対して、再認証のタイムアウトを設定できるようになりました。これには、エンドポイントが一定時間（秒単位）経過後にRADIUSクライアントで再認証することが必要です。再認証のタイムアウトは、RADIUS Clients ページで設定できます。
Radius MFAのサポート
RADIUSクライアント向けのもう1つの新機能は、多要素認証（MFA）のサポートです。MFAはクライアントごとに有効化できます。
現在、サポートされているMFAプロバイダーはDuoのみです。ユーザーがRadius clientにログインしようとするたびに、Duoアプリで認証の承認が求められます。企業はConfigurationページからMFAを有効にできます。その後、個々のクライアントに対してRADIUS ClientsページからMFAを有効にできます。
SSHキー管理
管理者は、ユーザーのSSHキーを手動で追加、有効化、無効化できるようになりました。マシンやアカウントが侵害された場合には、ユーザーのすべてのSSHキーを一括で無効化することもできます。Users ページの Actions ドロップダウンにある Manage SSH Keys 機能を利用できます。
パスワードの有効期限
企業はFoxpassのパスワード有効期限の自動設定を有効にできるようになりました。この機能により、現在のパスワードの有効期限が切れる1週間前までに、新しいパスワードを設定するよう促すメールがユーザーに送信されます。ユーザーの�パスワードの有効期限が切れた場合は、 Password ページで新しいパスワードを設定するか、管理者が Users ページの Actions ドロップダウンから代わりに設定できます。パスワードの有効期限は、認証設定ページで管理できます。
ベータ機能
現在ベータ版として提供中で、今後正式リリースに向けて進んでいる機能もいくつかあります。
LDAPログ
1つ目はLDAPリクエストのログ記録です。これは、サーバーとの間で送受信されるLDAP（Lightweight Directory Access Protocol）リクエストを追跡・監視することで、潜在的なセキュリティ上の懸念を把握できるようにするものです。これらのログは、セキュリティ監査を受ける企業にとって特に有用です。誰が何へのアクセスをいつ要求したのかを明確に記録できるためです。
ログを期間で絞り込み、LDAPバインド要求で使用されたバインド名、タイプ、成功ステータス、エラーメッセージ（該当する場合）を確認できます。
オンプレミスホスティング
現在、オンプレミスのFoxpassアプリケーションもDockerを使用して最終調整を進めています。お客様は、自社でホストされる当社サー��ビスに依存するのではなく（希望する場合）、自社のマシンで Foxpass を実行し、Docker Hub を通じて定期的なアップデートを受け取れるようになります。
Office 365 サポート
ついに、Office 365 のサポート追加まであと少しです。完了すると、Azure Active Directoryを使用しているすべての企業がFoxpassを利用できるようになります。これにより、ユーザーやアクセス許可を新しく、簡単かつ効率的に管理できるようになります。Foxpass は Azure Active Directory と同期し、ユーザーの追加や削除に応じてアクセス許可を調整できるためです。
いつも素晴らしいお客様でいてくださりありがとうございます。次のアップデートもぜひお楽しみに！
-Foxpass
セキュリティを強化
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