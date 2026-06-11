Splashtop と Foxpass では常にイノベーションを続けており、この数か月でリリースしたいくつかの新機能を正式に発表できることをうれしく思います。
マネージドサービスプロバイダー
社外の会社のITやインフラを管理している場合、当社のインターフェース内から他の組織を管理できるようになりました。これにより、特に複数の組織をサポートしている場合でも、単一の画面からこれまで以上に簡単にすべてを統合して管理できます。
ライブチャットまたは help@foxpass.com までご連絡いただければ、販売代理店または MSP としてアカウントを設定し、新しい組織を追加して管理できるようにします。
グループマネージャー
LDAPグループのグループマネージャーに、管理者以外のユーザーを任命できるようになりました。これらのユーザーは、自分が管理する任意のグループに常設メンバーまたは一時メンバーを追加できるため、グループとアクセス許可をより柔軟に細かく管理できます。
グループマネージャーの使用を開始するには、グループページでユーザーをマネージャーとして追加するだけです。その後、ユーザーはサイドバーにグループを管理するオプションが表示されます。
カスタムセッション
ユーザーごとにカスタムのセッションタイムアウトを設定できるため、必要以上に長く接続されたままになるのを防げます。Configurationページにアクセスし、「カスタムセッションの有効期限」で時間制限を設定するだけです。
セッションの有効期限が切れた後、ユーザーは再度Foxpassにサインインする必要があります。既定のセッションタイムアウトは2週間です。
グループメンバーシップ情報
ユーザーはダッシュボードで、自分が所属しているグループを確認できるようになりました。
Huawei Radius属性
多くのご要望にお応えして、RADIUS attributes にHuawei固有の属性を追加しました。他に表示してほしいベンダー固有の属性があれば、ライブチャットまたは help@foxpass.com までお知らせください。
近日公開
イベントログとロギングの更新
ログ機能をまもなくさらに追加します！1つ目はイベントログ機能で、すべてのログイン試行、��ユーザーの作成と削除、グループメンバーシップの変更などを記録します。LDAP と RADIUS のログにも、バインダーの種類や IP アドレスなど、さらに詳細な情報を追加する予定です。
sudoers
ホスト上の sudo 権限を管理するためにSUDOersファイルを使用している場合は、当社のLDAPインターフェイスを通じてSUDOersを管理できる機能を追加します。この機能のベータプログラムをお試しになりたい場合は、ライブチャットからお問い合わせいただくか、help@foxpass.com までご連絡ください。
UIの改善
ユーザーインターフェースを刷新し、より高速で応答性が高く、より使いやすく操作しやすいものにするため、鋭意取り組んでいます。UIの全面刷新が近日公開予定です。どうぞお楽しみに。
お読みいただきありがとうございました。2018年がすばらしい年になりますように。
-Foxpassチーム