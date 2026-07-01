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新機能 - 2016年5月

Foxpass Team
所要時間 3分
更新済み
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IDと証明書ベースの認証で、Wi-Fiとネットワークを保護します
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Foxpassでは、新機能やイノベーションが次々に生まれています。本日、ここ数週間でリリースした新機能に加え、現在ベータ版として提供中の今後追加予定の機能についても、正式に発表できることをうれしく思います。

Office 365 サポート

Office 365 サポートの開発が完了しました！Office 365 および/または Azure AD をご利用の場合は、help@foxpass.com までご連絡のうえ、ベータプログラムにご参加ください。

VPN

OpenVPNでもう悩まない！AWSユーザー向けに、シンプルなIPSEC/L2TP VPNサーバーを作成するAMIをご利用いただけるようになりました。認証はFoxpassに対して確認され、必要に応じて（2段階認証のために）Duoに対しても確認されます。

当社のGithub repoからVPNサーバーを自分で構築することも、今後数週間のうちにAmazon marketplaceでAMIを見つけることもできます。AMIへの早期アクセスについては、help@foxpass.com までお問い合わせください。

ダイナミックDNS

FoxpassのRADIUSサーバーが、動的IPアドレスを使用するお客様にも対応しました。RADIUS Clientsページで新しいクライアントを追加する際にホスト名を入力するだけで、IPアドレスが変更されるたびにFoxpassがそのシステムを追跡して更新します。

Dynamic DNS feature screenshot

ユーザーのカスタムフィールド

管理者はConfigページから、カスタムユーザーフィールドを指定できるようになりました。各ユーザーのアカウントにはカスタムデータを関連付けることができ、組織では最大10個のフィールドと対応する表示名を指定できます。

さらに、チームをより整理しやすくするために、従業員IDやデスク番号などを追加できます。これらのフィールドは、LDAP と API の両方で公開されています。

Custom user fields screenshot
Screenshot showing employee ID and user number under custom fields

LDAP ロギングの全面展開

LDAP のログ記録を完全に展開し、LDAP Logs ページおよび API から、LDAP 経由で Foxpass（または委任した認証サービス）への接続試行をすべて確認できるようになりました。ログは過去24時間分まで無料で表示されます。すべてのRADIUSおよびLDAPログを表示したい場合は、価格についてお問い合わせください。

RADIUS Logsページも更新し、サイト上およびAPI経由で、LDAP Logsと同じインターフェースを使用するようにしました。

LDAP logs screenshot
Radius logs screenshot

ユーザーフィルター

Usersページでユーザー名による絞り込みに対応し、大規模な組織でもユーザーを見つけやすくなりました。試すには、Usersページの右上を確認してください。

User filter feature

最終使用日時

ユーザーページで、ユーザーがLDAPまたはRadiusを使用して最後に正常にログインした時刻を確認できるよう、新しいタイムスタンプを追加しました。

既定のタイムゾーン

Engineering および Admin ユーザーは、My Settings ページから既定のタイムゾーンを設定できます。Webサイト上のすべてのタイムスタンプはこのタイムゾーンで表示され、LDAP と RADIUS のログフィルターでもデフォルトでこのタイムゾーンが使用されます。

Edit default timezone screenshot

認証APIエンドポイント

ユーザーに特定のリソースへのアクセスを付与すべきかどうかを確認するための新しいAPIエンドポイントを追加しました。完全な仕様はこちらでご確認いただけます。

Ubuntu 16.04 サポート

Foxpass LDAP integration を Ubuntu 16.04 に設定するためのインストールスクリプトをご利用いただけるようになりました。セットアップ手順はこちらでご確認いただけます。

Google Apps Marketplace 掲載情報

Foxpass が Google Apps Marketplace で利用可能になりました。

セキュリティを強化

ネットワークにセキュリティと簡単なアクセスを取り入れたいですか？Foxpassがコストのかかるセキュリティミスの回避にどのように役立つかについては、こちらをクリックしてください。

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