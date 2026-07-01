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Foxpass Team
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Foxpassブログへようこそ！初回の投稿では、Foxpassが皆さまのお役に立てることをよりよくご理解いただけるよう、私たちがどのような会社で何をしているのかについて、少し背景をご紹介したいと思います。

私は、Pinterestを含む多くの成長企業でテクニカルオペレーションとITの両方を率いる中で、お客様と同じ立場を経験してきました。在籍していた当時、インフラ全体（サーバー、VPN、ワイヤレスネットワーク）にわたって強力なID管理を構築することが重要だとわかっていましたが、その導入が優先事項の最上位に来ることはほとんどありませんでした。しかも、こうして構築された軽視されがちなこれらのサービスは、決まって最悪のタイミングで障害を起こすように見えました。

Foxpassの目標は、成長するビジネスに必要なミッションクリティカルなID・セキュリティ製品を構築・運用することです。ただし、お客様がそれらを自ら構築・保守するために時間を費やす必要はありません。当社と連携することで、チームの力を社内のアクセス制御ツールではなく、自社のロードマップ項目に注ぐことができます。

インフラストラクチャセキュリティの最新動向、新しい製品や機能、お客様の導入事例などをお届けできることを楽しみにしています。

- Aren

CEO兼創業者

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