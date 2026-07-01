Foxpassをさらに快適にお使いいただけるよう、いつでも新しくパワフルな機能の開発に取り組んでいます。そこで、ここ数週間で提供を開始した新機能に加え、現在ベータ版として提供中の今後の機能についても、正式に発表できることをうれしく思います。
Microsoft Office 365
Microsoft Office 365のサポートはこちらです！組織でOffice 365を使用している場合は、Foxpass.comでサインアップまたはサインインするだけです。Config ページから、Foxpass を Azure AD と同期するように設定することもできます。
Foxpass VPN
今月初めに見逃していた方へ：AWS MarketplaceでVPN AMIをリリースしました！お知らせはこちらをご覧ください。また、なぜ必要なのかについてはこちらをご確認ください。
OpenVPNのバグ修正
OpenVPNのLDAP拡張機能には、接続の問題やタイムアウトが発生した際にクラッシュを引き起こす既知のバグがあります。これを修正したUbuntu 14.04向けの更新済みパッケージを作成しました。launchpad からパッケージをダウンロードできます。こちら
Bitium ユーザーとグループの同期
Bitium から Foxpass への継続的な同期を設定できるようになりました。Bitium syncを有効にすると、すべてのユーザーとグループが自動的に同期されます。開始するには、Directory Syncページに移動してください。
委任認証の適用除外
特定のユーザーを委任認証の使用対象から除外できるようになりました。これは、ディレクトリに保存されていないリモートアカウントやマシンアカウントに特に便利です。
さらに、ログを確認して、委任認証エラーのレポートに関するエラーも発生しているかどうかを確認できます。
ユーザーテーブルの並べ替え
ユーザーテーブルを列ヘッダーで並べ替えできるようになりました。ヘッダーをクリックするだけで、その列を昇順または降順で並べ替えられます。
非ドメインユーザー
ドメイン内にメールアカウントを持っていないユーザーがいる場合でも、そのユーザーを組織に追加できるようになりました。ただし、管理者が手動で管理する必要があります。管理者は、Userページの「Actions」ドロップダウンから、ユーザーのパスワードとSSHキーを手動で設定できます。
委任認証を有効にしている場合は、Configページの新しい委任免除機能を使用して、これらのユーザーを免除できます。
セキュリティを強化
認証されたユーザーが簡単に接続できるようにしながら、ネットワークセキュリティを強化したいですか？Foxpassがコストのかかるセキュリティミスの回避にどのように役立つか��については、こちらをクリックしてください。