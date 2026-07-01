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Foxpassのシングルサインオン機能のご紹介

Foxpass Team
所要時間 2分
更新済み
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IDと証明書ベースの認証で、Wi-Fiとネットワークを保護します
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今月、Foxpass は待望の新機能、シングルサインオン（SSO）をリリースしました。SSOでは、ユーザーは一度だけログインすれば（たとえば自社のIdentity Providerネットワークへ）、その情報を再利用してAWSやGoogle workspaceなどのさまざまなサービスプロバイダーにログインできます。

近年、多くの組織ではさまざまなクラウドサービスやサードパーティのWebアプリケーションを利用しており、その結果、従業員はこれらのクラウドサービスにログインするたびにユーザー名／パスワードを入力し、Multi-Factor Authentication (MFA) を行う必要があり、煩雑になりがちです。Foxpass ユーザーにとって、当社の SSO により、アカウントを次々に切り替える必要がなくなります。Foxpassからログインしている場合は、ボタンをクリックするだけで他のサービスプロバイダーにもログインできます。

Foxpass SSO

Foxpassの新しいシングルサインオン（SSO）には、次のようないくつかのメリットと機能があります。

  • 複数のサービスプロバイダーにログインする際の時間と手間を削減できます。

  • Webベースとターミナルベースの両方のユーザーフェデレーションをサポート。

  • 特定のSSOサービスプロバイダーに対して、特定のユーザーまたはグループにアクセスを付与する機能。

  • 一時的なアクセス資格情報を取得して、サービスプロバイダーへのアクセスを保護します。

現在、サポートされているサービスプロバイダーは、Amazon Web Services (AWS)、Google Workspace、Github です。

Amazon Web Services向けSSO

FoxpassのSSOは、AWS UI ConsoleとAWS Command Line Utilityにすばやく安全にアクセスできる方法を提供します。ユーザーは、管理者が生成した一時的な資格情報を受け取ることで、実際のアカウントを持っていなくても、Foxpass SSO 経由でこれらにアクセスできます。

SSOによる一時アクセスを利用すると、ホストに事前生成されたユーザーアクセス資格情報を保存する場合と比べて、アカウントをより安全に保護できます。管理者は、必要に応じて、一時アクセス用の資格情報が1時間後以降に期限切れになるよう設定できます。

Foxpassの新しいSSOを使って、簡単で時間を節約できるセキュリティを体験しましょう。こちらをクリックして始めましょう：

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