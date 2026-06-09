移転しました！Foxpass は現在、Splashtop Webサイトの一部となり、同じ信頼できるチーム、製品、セキュリティ基準に支えられた、統一されたシームレスな体験を提供しています。
2年以上前にSplashtopファミリーに加わって以来、Foxpass は進化を続け、統合を拡大し、コンプライアンス対応を強化し、ゼロトラストセキュリティ機能をさらに強化してきました。そして今、その歩みの次の自然なステップとして、当社のWebサイトは正式にfoxpass.comからsplashtop.com/foxpassへ移行しました。
この変更により、Foxpass はより広範な Splashtop のオンラインエコシステムに加わります。そこでは、セキュアでシンプルかつスケーラブルなアクセスに対する私たち共通の取り組みが、世界中のIT、セキュリティ、DevOpsチームのために結集します。
変更点
Splashtopブランドの新しいホーム：Foxpass のすべてのページ、製品概要、リソースは、現在 splashtop.com/foxpass の一部です。
ナビゲーションとビジュアルを更新：よりすっきりしたデザインと構成、更新されたコンテンツ、そしてSplashtopの信頼あるデザイン言語に沿った統一ブランド。
一元化されたエクスペリエンス：Foxpass のコンテンツが Splashtop のセキュリティおよびコンプライアンス情報とあわせて掲載されるようになり、Foxpass が Splashtop の Secure Access Suite 製品群の中でどのような位置づけにあるのかを、より簡単に把握できるようになりました。
変わらないこと
ご利用中のFoxpass Cloud RADIUS、Cloud LDAP、SSH Key Managementサービスは、これまでどおり変わりません。
これまでと同じログインポータル、コンソール、サポート窓口を引き続きご利用いただけます。対応は、これまでと同じ専任のFoxpassチームが行います。
開発者にとって使いやすく、ゼロトラストに沿ったIAMソリューションを通じて、組織のネットワークやサーバーへのアクセスの簡素化とセキュリティ強化を支援するという私たちの使命は変わっていません。
私たちが移行を決めた理由
Foxpassは2022年からSplashtopの一員です。舞台裏では、私たちは1つのチームとして、セキュリティ、コンプライアンス、カスタマーサクセスに連携して取り組んできました。Webプレゼンスをsplashtop.comへ移行することは、その現実を反映したものです。これにより、お客様はより統一されたブランド体験を得られ、FoxpassとSplashtopが提供するすべてのものに、よりすばやくアクセスできるようになります。
これにより、訪問者は、信頼できる単一ブランドのもとで、Splashtopの包括的でセキュアなアクセス製品ポートフォリオ（リモートアクセス、エンドポイント管理、IDベースのネットワーク認証を含む）をより簡単に確認できるようになります。
今後も、新しいFoxpassページ全体で、以下を含むアップデートをご覧いただけます。
デバイスコンプライアンスと RADIUS over TLS（RadSec）に関する、より高度な技術ガイド
ゼロトラストとMDM統合のリソースを拡充
新しい導入事例、ウェビナー、機能のお知らせ
長年Foxpassをご利用いただいているお客様も、今回初めて私たちを知った方も、ぜひ私たちの新しいホームをご覧ください。splashtop.com/foxpass にアクセスそして次の展開をチェックしましょう！