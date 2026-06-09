K–12の学校では、ネットワークのセキュリティ確保に関する要求がますます高まっています。デバイス、オンライン学習プラットフォーム、サイバー脅威の増加に伴い、学校のITリーダーは、Wi-Fiインフラストラクチャが信頼性に優れているだけでなく、安全でコンプライアンス要件を満たしていることも確保する必要があります。
幸い、連邦政府のE-Rate programにより、学校はネットワークセキュリティを強化するツールを含む、重要なテクノロジーアップグレードのための資金を確保できます。
学校でE-Rate fundingを申請している場合、今こそ旧式のパスワードベースのWi-Fiアクセスから移行する絶好のタイミングです。従来のWPA2-PSK方式は不便なだけでなく、ネットワークが不正アクセスやパスワード共有に対して脆弱になります。
その代わりに、全国の学校では、クラウドRADIUSおよびPKIソリューションを活用した証明書ベースのWi-Fi認証の導入が進んでいます。
Foxpassは認定E-Rateベンダーとして、シームレスなIDベース認証を通じて、K–12学区がワイヤレスアクセスを安全に管理できるよう支援します。Microsoft Entra ID（旧 Azure AD）、Jamf、Google Workspaceとの統合により、Foxpassは学生にもスタッフにも対応できる、スケーラブルでセキュアなアクセスを提供します。
このブログでは、E-Rateの資金が最新のWi-Fiセキュリティへの移行をどのよう�に支援できるのか、そして Foxpass がその移行をいかに簡単にするのかを説明します。
E-Rateとは何ですか？どのような仕組みですか？
E-Rateプログラムは、正式にはUniversal Service FundのSchools and Libraries Programとして知られており、対象となる幼稚園から高校までの学校および図書館が、手頃な価格で電気通信サービスやインターネットアクセスを導入できるよう、割引を提供する制度です。Universal Service Administrative Company（USAC）が管理し、FCCの監督のもとで運営されているE-Rateは、必要不可欠なネットワークインフラへの資金提供を通じて、デジタル学習の機会拡大に重要な役割を果たしています。
E-Rateは2つの資金調達カテゴリに分かれています。カテゴリ1には、インターネットアクセスや広域ネットワークなどのブロードバンド接続サービスが含まれます。カテゴリ2は、スイッチ、アクセスポイント、ファイアウォール、ネットワークセキュリティソリューションを含む内部接続に焦点を当てています。ここで、学校はWi-Fi のセキュリティとデバイス認証を強化するツールに予算を割り当てることができます。
E-Rateの割引を受けるには、学校はForm 470やForm 471などのフォームを通じて、購入予定のサービスや機器の詳細な申請を提出する必要があります。重要なのは、関係するすべてのベンダーがE-Rateプロバイダーとして登録されている必要があ��ることです（Foxpassはこの要件を満たしているため、カテゴリ2の資金調達に基づく調達の対象となります）。
適切な計画と文書化を行えば、学校はE-Rateを活用してネットワークを最新化し、証明書ベースのWi-Fi認証のような安全で拡張性の高いアクセスソリューションを導入できます。
E-Rate資金提供のためのネットワークセキュリティ要件
E-Rate資金を受け取るには、学校はChildren’s Internet Protection Act (CIPA) への準拠を含む、特定のサイバーセキュリティおよび安全性の要件を満たす必要があります。
中核となる要件の1つは、ネットワークセグメンテーションです。学校は、生徒と教職員をそれぞれ適切なアクセス制御を備えた別々のネットワークに配置する必要があります。これは通常、次の方法で実現されます：
教職員用と学生用に別々のVLANを作成する
ユーザーグループに異なるSSIDを割り当てる
各グループに異なるコンテンツフィルタリングルールを適用する
ただし、セグメンテーションだけではネットワークを保護できません。学校では、許可されたユーザーとデバイスだけが接続できるようにする方法も必要です。そこで役立つのが、証明書ベースの認証とRADIUSです。
証明書ベースのWi-Fiアクセスを導入することで、学校は次のことが可能になります。
漏えいや使い回しが起きやすい共有パスワードをなくしましょう
Wi-FiアクセスをユーザーのIDに直接ひも付ける
ユーザーの参加時や離脱時にアクセスを自動で付与・削除
ユーザーロールま�たはグループ（生徒、教師、管理者）に基づいてポリシーを適用
これらの機能は、安全性、アクセス制御、セキュアな内部接続に重点を置くE-Rateの方針と非常によく一致しています。
証明書ベースのWi-Fiが賢い選択である理由
多くの幼稚園・小中高校では、今も共有のWi-Fiパスワードを使用するWPA2-PSKネットワークに依存しています。設定は簡単ですが、この方法ではセキュリティ面や管理面で深刻な問題が生じます。共有パスワードは漏えいしやすく、ローテーションが難しいうえ、ユーザー別やデバイスタイプ別にアクセスを制御することもできません。
証明書ベースのWi-Fi認証は、パスワードに依存するのではなく、ユーザーのIDにアクセスを関連付けることで、これらの課題に対処します。各デバイスには、そのデバイスが認証されたユーザーに属していることを証明するデジタル証明書が発行されます。この方法は、より安全で、拡張性が高く、E-Rateのコンプライアンス要件にも適合しています。
証明書ベースのWi-Fiの主なメリットは次のとおりです：
共有パスワード不要：ユーザーはWi-Fiパスワードを知ったり管理したりすることなく接続できます。
より優れたアクセス制御：学生、教師、職員などのユーザーロールに基づいてアクセスが付与されます。
セキュリティの強化: 証明書は、パスワードのように使い回されたり、盗まれたり、推測されたりすることはありません。
簡単な失効：デバイスを紛失した場合や、ユーザーが��組織を離れた場合でも、その証明書は即座に失効できます。
シームレスな体験：一度インストールすれば、証明書によって自動かつ安全に接続できるようになります。
E-Rate対象のクラウドRADIUSおよびPKIソリューションとしてのFoxpass
Foxpassは、K–12の学校向けに、安全な証明書ベースのWi-Fi認証を可能にする、モダンなクラウドホスト型のRADIUSおよびPKIソリューションを提供します。Microsoft Entra ID、Google Workspace、Jamf、Intune などのプラットフォームとの組み込み統合により、Foxpass は、オンプレミスのハードウェア管理や手動の証明書プロセスといった複雑さなしに、学校のITチームがIDベースのネットワークアクセスを設定できるようにします。
FoxpassがE-Rateの目標達成をどのように支援するかをご紹介します：
IDベースの認証によりセキュアなWi-Fiアクセスを実現
既存のIDプロバイダーを使用して、証明書の発行と失効を自動化
役割に応じてユーザーを異なるVLANまたはSSIDに割り当てることで、ネットワークセグメンテーションをサポート
既存のツール（Jamf、Intune、Google Admin Console など）と連携
一元管理とエンドユーザー向けのゼロタッチプロビジョニングによりIT運用の負荷を軽減
Foxpassはクラウドホスト型のため、ローカルサーバーやインフラを管理する必要はありません。学校は、サイバーセキュリティ基準とE-Rateの適格要件の両方を満たしながら、迅速に導入を開始できます。
導入事例：Los Lunas Schools が Foxpass でネットワークを保護した方法
ニューメキシコ州のLos Lunas Schoolsは、複数のキャンパスで約10,000人の学生と職員にサービスを提供しています。多くの学区と同様に、共有Wi-Fiパスワードの制限に悩まされており、接続の問題が頻繁に発生すること、セキュリティの脆弱性、そして大規模なネットワークアクセス管理に伴う運用負担が課題となっていました。
セキュリティとユーザーエクスペリエンスの両方を向上させるために、Los Lunas SchoolsはFoxpassを導入しました。Microsoft Entra ID と Jamf との統合により、Foxpass は Los Lunas が教職員および学生のデバイスにデジタル証明書を自動的に発行できるようにしました。これにより、Wi-Fiアクセスはシームレスかつ安全になり、各ユーザーのIDとひも付けられました。
主な成果は次のとおりです。
スケーラブルな設定：最小限のIT関与で10,000件の証明書が発行・管理されました
より強固なセキュリティ：不正アクセスの試行が大幅に減少
パスワードはもう不要：学生とスタッフはWi-Fiの資格情報を入力したり共有したりすることなく、自動的に接続されます
簡単な取り消し：デバイスを紛失した場合や再割り当てした場合は、ネットワークからすばやく削除できます
将来に対応できるインフラ：この学区は、長期的な成長とコンプライアンスに向けた基盤を整えました
E-Rate を通じてFoxpassを使い始める方法
E-Rate戦略の一環としてFoxpassを導入するのは、簡単なプロセスです。Foxpass は E-Rate の認定ベンダーであるため、セキュリティとアクセス制御の強化を目的とした内部ネットワークのアップグレード向け Category 2 の資金申請に含めることができます。
次回のE-RateサイクルにFoxpassを含めるには、次の手順に従ってください。
対象資格を確認：学校または学区がE-Rateの資金援助を受ける対象であることを確認してください。ほとんどの公立のK–12教育機関が対象です。
ニーズを把握する：Foxpassがより広範なネットワークアップグレード計画にどのように適合するかを明確にします。これには、共有Wi-Fiパスワードの変更、ネットワークセグメンテーションの有効化、またはIDベースのアクセスの統合が含まれる場合があります。
File Form 470: 内部ネットワークサービスの提案依頼書の一部として、Form 470 に Foxpass を記載してください。
Form 471でFoxpassを申請：Foxpassを選択したら、資金申請の一環としてForm 471の申請書に含めてください。
SPINを使用する：Foxpassのサービスプロバイダー識別番号（SPIN）を参照し、リクエストが正しく関連付けられていることを確認してください。見つけるのにサポートが必要な場合は、直接お問い合わせください。
サポートについてお問い合わせください：当社のチームは、お客様のE-RateコンサルタントやITスタッフと連携し、必要な資料、ガイダンス、統合計画を提供します。
適切に計画すれば、学校はE-RateプログラムとFoxpassの支援を活用して、証明書ベースの安全なWi-Fiへの移行費用を全額まかなうことができます。
E-Rate資金でK～12のWi-Fiを強化する準備はできていますか？
学校のWi-Fiインフラを最新化するのに、高額なコストや複雑な作業は必要ありません。E-Rateカテゴリー2の資金を活用することで、幼稚園から高校までの学校は、デジタル学習を支えるために必要なセキュリティと拡張性に投資できます。Foxpass は、共有パスワードをクラウドRADIUSとPKIを使用した安全なIDベースのアクセスに置き換える、実績あるE-Rate対象ソリューションを提供します。
今年、貴校がE-Rate fundingを申請する予定であれば、今こそFoxpassがネットワークに何をもたらせるかを確認するときです。 詳細はこちら。今すぐFoxpassを使い始めましょう。