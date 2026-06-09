Simple Certificate Enrollment Protocol（SCEP）は、その名のとおり、標準的なネットワークデバイスにできるだけシンプルな方法で証明書を発行します。通常、管理対象デバイスに証明書を配布するには、Public Key Infrastructure (PKI) の統合をはじめ、ゲートウェイの確立、ポリシーの設定、証明書の登録、デバイスの認証など、複数のステップが必要です。
しかし、FoxpassのSCEPエンドポイントを使えば、その手間を減らし、証明書の登録をスムーズに行えます。
SCEPとは正確には何ですか？
通常、PKI証明書の発行には、信頼できる認証局（CA）との情報のやり取りが必要です。CAは、PKI証明書内のIDとドメイン名が、情報を要求しているネットワークデバイスに正当に関連付けられていることを保証します。しかし、SCEP を使えば、共有シークレットと URL を使用して PKI と簡単に通信できます。
SCEP は、IT 管理者が証明書の発行をシンプルに設定・実行できる、長年にわたり確立された実用的なプロトコルです。
SCEPに含まれるコンポーネントは何ですか？
SCEP Gateway API URL
ゲートウェイAPI URLは、APIとの通信方法をネットワークデバイスに指示するものです。
SCEP共有シークレット
SCEP共有シークレットは、SCEPサーバーと認証局（CA）の間でやり取りされる、大文字と小文�字を区別するパスワードで構成されています。
SCEPの登録プロセスはどのように機能しますか？
SCEP登録プロセスに含まれる主な手順は次のとおりです:
SCEP URLを追加します。
SCEP Shared Secretを追加します。
SCEP署名証明書を追加します。
設定ファイルを作成し、ネットワークノードに配布します。
ネットワークノードは、証明書を自動登録するために設定ファイルを使用します。
構成ファイルには、証明書の有効期間、SCEP構成の名前、キーサイズ、許可される失敗試行回数、再試行の間隔などのパラメーターを含むプロファイルを含めることができます
許可されるものなど
証明書を受け取るデバイスを指定することもできます。
認証が完了すると、登録は成功します。認証後、署名済み証明書がネットワークノードに発行されます。
RADIUSサーバーで証明書発行にSCEPプロトコルを使用する詳細な手順については、Foxpass’s SCEP Configuration processを参照してください。
SCEPのユースケースは何ですか？
SCEPを使用すると、複数のネットワークシステム向けの証明書発行プロセスを簡素化できます。SCEPのユースケースを以下に示します。
モバイルデバイス管理（MDM）システムは、ネットワーク内の多数のモバイルデバイスやスマートフォンにPKI証明書を発行するためにSCEPを使用します。通常のPKI証明プロセスで各モバイル端末やスマートフォンに証明書を発行するには、時間がかかる場合があります。SCEPは、ネットワーク管理者の負担を軽減できる有効な代替手段を提供します。
ルーターベースのシステムでは、接続するデバイス数の増加に対応するため、SCEP を使用して証明書を発行します。
ロードバランサー、Wi-Fi®ハブ、VPNデバイス、ファイアウォールは、より広範なネットワークに接続されたネットワークノードに対して、SCEP を通じて証明書を発行します。
SCEPは、RADIUSサーバーと通信するすべてのデバイスに信頼された証明書を発行するために、RADIUS認証も使用します。
SCEPを使用するメリットは何ですか？
PKIは、デジタルIDの認証において最も堅牢な認証メカニズムを提供します。ただし、ネットワークデバイスや、それらが接続されているネットワークの規模が大きくなると、そのプロセスは複雑になることがあります。このような状況では、PKI証明書を手動で設定して管理する作業は時間がかかり、生産性を低下させるだけでなく、継続的な修正が必要なミスも発生しやすくなります。
デバイスに証明書を発行、実装、設定するには、簡単に数時間かかることがあります。ただし、手作業によるミスがあると、ネットワーク全体が将来的な攻撃にさらされる可能性があります。企業は証明書の有効期限も忘れがちです。その結果、証明書の発行やネットワークデバイスのネットワークへの再接続許可に遅れが生じ、システムのダウンタイムが発生します。
そのため、証明書を手動で発行するプロセスは煩雑なだけでなく、�セキュリティ上の影響を及ぼす可能性もあります。SCEPは組織に次のようなメリットをもたらします。
手間なく証明書を発行。
多くのデバイスで証明書を正しく発行・設定。
手動での介入をほとんど、またはまったく必要としない、証明書発行の自動化プロセス。
時間を節約できるプロトコルで、IT管理者が目の前のほかの業務に集中できるようになり、運用コストを削減し、生産性も間接的に向上させます。
SCEPは、Microsoft Windows、Apple iOS、macOS、Linux などのほとんどのデバイスおよびサーバーのオペレーティングシステムに加え、Active Directory のようなディレクトリシステムにも対応しており、あらゆるネットワーク管理ニーズに対応できる汎用性の高いソリューションです。
SCEP：Foxpassはどのように役立ちますか？
Apple または Windows デバイスで、Foxpass の SCEP エンドポイントを通じて SCEP のすべてのメリットを体験できます。
FoxpassのSCEPエンドポイントを使えば、PKI関連の操作を簡単に実行できます。毎年更新する手間を省けるよう、当社の証明書は5年間有効で発行しています。FoxpassのRADIUSサーバーインフラストラクチャがあれば、それでSCEPを使用できます。RADIUSとSCEPを組み合わせることで、ネットワークへの不要な認証試行を拒否できるため、攻撃から安全を保てます。
Foxpassコンソールでは、発行された証明書をシリアル情報、発行元、ステータス、有効期限で確認することもできます。また、ネットワークノードの証明書が有効な間に不要なアクティビティが行われていると考えられる場合は、その証明書を簡単に失効させることができます。
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