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Autenticazione per dispositivo vs. per utente

Foxpass Team
3 minuti di lettura
Aggiornamento effettuato
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Proteggi il Wi-Fi e le reti con l'autenticazione basata sull'identità e sui certificati
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Hai pensato di migliorare i tuoi protocolli di sicurezza? È possibile controllare l’accesso dei dipendenti in base al dispositivo dell’utente, anziché solo alla sua identità.

Ciò significa che, oltre a fare affidamento sugli utenti perché forniscano un nome utente e una password per accedere a un account o a un sistema, il dispositivo stesso consentirà all'utente di effettuare automaticamente l'accesso. Quindi, quando viene inserito un nuovo dipendente, gli verrà fornito un laptop o un telefono cellulare che gli consentirà di accedere alla rete aziendale (come il Wi-Fi® o le intranet).

Zero Trust e autenticazione tramite nome utente

Se sei un amministratore IT o ti occupi della sicurezza di rete all'interno della tua organizzazione, potresti avere familiarità con un modello di sicurezza Zero-Trust. L’approccio Zero Trust significa che a nessun individuo (sia all’interno che all’esterno della tua azienda) vengono concessi automaticamente permessi quando si tratta di gestire le informazioni e dare accesso alle reti.

Per quanto possa sembrare una precauzione in più, questo metodo protegge meglio la tua azienda da violazioni dei dati e attacchi, adottando cautela quando concede privilegi.

Quando dai accesso ad altri, entrano in gioco molti fattori e considerazioni. Per prima cosa, potresti non conoscere l'identità dell'utente se l'account viene utilizzato altrove o resta aperto da un altro account. L’utente potrebbe anche aggiungere il proprio account su un dispositivo sconosciuto infettato da malware, mettendo potenzialmente a rischio l’intera rete.

Quando esegui l'autenticazione tramite dispositivo, hai la certezza che il dispositivo sia una fonte affidabile. L’accesso alle tue reti resta solo su un dispositivo e non viene trasferito altrove, rendendone la condivisione molto più difficile.

Scegliere lo strumento giusto per l'autenticazione dei dispositivi

Un modo efficiente per autenticare per dispositivo (anziché per nome utente) è tramite certificati PKI. La Public Key Infrastructure (PKI) è un sistema che consente di crittografare e firmare i dati inviati a un dispositivo, risolvendo problemi di sicurezza come l’assegnazione dei privilegi Wi-Fi®.

L'autenticazione utente standard per il Wi-Fi® può facilmente diventare decentralizzata e incontrollata quando, in genere a causa della condivisione degli account, utenti sconosciuti accedono alla rete. I certificati digitali PKI semplificano il monitoraggio degli utenti e dei loro dispositivi, oltre a consentire l'assegnazione degli accessi senza timore di violazioni.

Naturalmente, i certificati PKI sono utili in molti altri modi. Per prima cosa, identifica quali dipendenti sono sulla tua rete. Inoltre, protegge dagli attacchi man-in-the-middle intercettando la comunicazione tra un dipendente ignaro e un aggressore tramite crittografia. Questo aiuta anche a superare il problema delle credenziali facili da violare.

Per un'efficienza ancora maggiore e una facilità di accesso superiore, il Simple Certificate Enrollment Protocol, incluso nella soluzione Advanced RADIUS di Foxpass, rende l'emissione dei certificati PKI ancora più semplice.

In sintesi: proteggi la tua azienda

I protocolli di sicurezza Zero-Trust garantiscono che ogni utente sulla tua rete sia autenticato e autorizzato a trovarsi lì. Proteggi la tua azienda oggi stesso e previeni possibili violazioni della sicurezza autenticando per dispositivo (e non per utente).

Pronto a migliorare la tua sicurezza? Per implementare il certificato PKI e SCEP di Foxpass, invia un'email a help@foxpass.com e ti aiuteremo a iniziare.

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