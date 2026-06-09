Siamo entusiasti di annunciare due nuove funzionalità molto attese: la registrazione delle sessioni e l’integrazione con PagerDuty.
Registrazione sessione
** Questa funzionalità non è più disponibile per i nuovi clienti
La registrazione della sessione consente a un amministratore di registrare le sessioni SSH dei propri utenti e riprodurre la registrazione della sessione in qualsiasi momento. Gli amministratori possono anche cercare le registrazioni per parola chiave o per timestamp per trovare la sessione di cui hanno bisogno.
Questo è uno strumento potente, perché consente all'amministratore di tornare essenzialmente indietro nel tempo fino al momento in cui il codice ha smesso di funzionare, vedere quali modifiche sono state apportate e annullarle se necessario. Ti aiuta anche a identificare chi ha apportato una determinata modifica al codice così, ad esempio, puoi capire di chi erano le credenziali compromesse se il codice pubblicato era dannoso.
Infine, vogliamo sottolineare che abbiamo recepito chiaramente il feedback dei clienti quando hanno detto che questa è una funzionalità di cui hanno bisogno per motivi di conformità, perché aiuta a superare le sezioni relative al controllo degli accessi e alla responsabilità di HIPAA, SOX, SOC2 o PCI. Al momento siamo nella fase di beta testing per questo prodotto, quindi invia un’email a help@foxpass.com se vuoi diventare un beta tester.
Integrazione con PAGERDUTY
L’integrazione con PagerDuty fa parte di qualsiasi pacchetto Foxpass e, se usi PagerDuty, questa integrazione è (secondo noi) essenziale.
In Foxpass, partiamo dal principio che determinate persone dovrebbero avere accesso ai server solo per un determinato periodo di tempo. Inoltre, spesso gli ingegneri hanno bisogno di accedere quando qualcosa è andato storto. Quindi, quando un ingegnere è reperibile o è stato avvisato di un problema tramite Pager Duty, gli può essere concesso l’accesso al server senza dover aspettare che un amministratore gli conceda l’accesso.
Foxpass si integra con il calendario di reperibilità di PagerDuty per aiutarti ad automatizzare l'accesso alle risorse sensibili. Monitoreremo continuamente i tuoi turni di reperibilità e aggiungeremo tutti gli utenti reperibili a gruppi specifici e gruppi host per la durata del loro turno di reperibilità.
Inoltre, puoi configurare un webhook nel tuo account PagerDuty per avvisarci ogni volta che si verifica un incidente. Foxpass aggiungerà quindi automaticamente tutti i responder agli incidenti di quell’incidente ai gruppi e ai gruppi host da te specificati in Foxpass per tutta la durata in cui l’incidente rimane aperto. Questo garantirà che tutti gli utenti reperibili / non reperibili, ma coinvolti in un incidente, abbiano accesso alle tue risorse sensibili solo quando necessario.
Siamo attualmente in fase di beta test per questo prodotto, quindi invia un'email a help@foxpass.com se vuoi diventare un beta tester.
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