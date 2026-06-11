Accesso RADIUS tramite indirizzi MAC

L'accesso sicuro alla rete è appena diventato più semplice. Nel nostro ultimo aggiornamento di Foxpass, ora puoi usare i nostri endpoint RADIUS per concedere l'accesso alla rete ai dispositivi che utilizzano il protocollo PAP per connettersi online.
Questo include dispositivi come Apple TV o telefoni VOIP che non sono associati all’accesso di un utente specifico.
Ti basta specificare quali indirizzi MAC o prefissi sono consentiti sulla tua rete dalla pagina MAC Addresses. Puoi anche impostare attributi RADIUS che restituiscono voci MAC specifiche.
Sei pronto a consentire ai tuoi dispositivi di connettersi in modo sicuro alla tua rete? Segui le istruzioni qui per iniziare subito!
– Team Foxpass
Migliora la tua sicurezza
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