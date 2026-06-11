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Illustration of a person using a laptop, with a checklist on screen titled MANAGING MAC ADDRESSES and three sample MAC addresses listed, all checked off as completed.

Accesso RADIUS tramite indirizzi MAC

Foxpass Team
1 minuti di lettura
Aggiornamento effettuato
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L'accesso sicuro alla rete è appena diventato più semplice. Nel nostro ultimo aggiornamento di Foxpass, ora puoi usare i nostri endpoint RADIUS per concedere l'accesso alla rete ai dispositivi che utilizzano il protocollo PAP per connettersi online.

Questo include dispositivi come Apple TV o telefoni VOIP che non sono associati all’accesso di un utente specifico.

Ti basta specificare quali indirizzi MAC o prefissi sono consentiti sulla tua rete dalla pagina MAC Addresses. Puoi anche impostare attributi RADIUS che restituiscono voci MAC specifiche.

Screenshot of Mac entries

Sei pronto a consentire ai tuoi dispositivi di connettersi in modo sicuro alla tua rete? Segui le istruzioni qui per iniziare subito!

– Team Foxpass

Migliora la tua sicurezza

Pronto a portare i controlli di accesso sicuri di Foxpass nella tua azienda? Fai clic qui per scoprire come Foxpass può aiutarti a evitare costosi errori di sicurezza:

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