Abbiamo aggiunto nuove funzionalità per i gruppi Host che renderanno ancora più semplice organizzare l'accesso alla tua infrastruttura!
In precedenza, le regole del gruppo host venivano combinate con OR, il che significava che, se un host corrispondeva a qualsiasi regola, il gruppo host concedeva l'accesso.
Ora puoi combinare le regole con AND, il che significa che un gruppo host concederà l'accesso se l'host soddisfa tutte le regole del gruppo host.
Inoltre, puoi usare regole negate. Ad esempio, invece di una regola "termina con", puoi avere una regola "non termina con". Per iniziare a usare queste funzionalità, visita la pagina Host Groups.
Queste nuove funzionalità ti offrono un maggiore controllo su chi può accedere a cosa all'interno della tua infrastruttura, così puoi proteggere la rete e gestire gli utenti con facilità ed efficienza.
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