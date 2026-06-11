Qui in Foxpass, l’innovazione non si ferma mai. Quindi, siamo entusiasti di annunciare ufficialmente alcune nuove funzionalità che abbiamo introdotto negli ultimi mesi.
Test degli attributi RADIUS
Ora puoi testare rapidamente gli attributi RADIUS direttamente dalla console. Seleziona semplicemente un set di attributi e un utente e lo strumento ti mostrerà quali attributi e valori verranno restituiti da RADIUS. Questo ti consente di verificare facilmente se hai configurato correttamente il tuo set di attributi.
Lo strumento si trova in fondo alla pagina RADIUS Attributes.
Sincronizzazione password di Google
Foxpass ora può sincronizzare le password in Google. Se cambi la tua password in Foxpass, invieremo la nuova password a Google. Questa funzione è utile per le organizzazioni che vogliono consentire agli utenti di mantenere un’unica password, ma anche di avere la 2FA di Google attivata.
Questa opzione può essere abilitata per gli utenti G Suite nella pagina Impostazioni di autenticazione.
Blocchi dell'accesso
Ora abbiamo aggiunto la possibilità di bloccare gli utenti dopo un determinato numero di tentativi di accesso non riusciti. Possono essere sbloccati automaticamente dopo un periodo di tempo prestabilito oppure manualmente da un amministratore.
Questa funzionalità si applica solo agli utenti o alle organizzazioni che non hanno l'autenticazione delegata attivata. L'impostazione può essere abilitata nella pagina Impostazioni di autenticazione.
Migliora la tua sicurezza
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