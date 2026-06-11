In Foxpass pensiamo sempre a nuove innovazioni per rendere l'accesso sicuro alla rete migliore che mai. Quindi, siamo entusiasti di annunciare ufficialmente alcune nuove funzionalità che abbiamo introdotto negli ultimi mesi:
Accessi Foxpass con 2FA
L'autenticazione a più fattori aggiunge un ulteriore livello di sicurezza agli account, contribuendo a verificare gli utenti durante l'accesso. Ora, la funzionalità di autenticazione a due fattori di Foxpass aggiunge il supporto completo per le organizzazioni che non usano G Suite o Office 365 come provider di identità.
Puoi registrare la tua organizzazione con Foxpass e usare la tua email abituale, una password specifica di Foxpass e un codice 2FA per accedere al sito web. Questo aiuta a verificare l’identità degli utenti, così gli utenti non autorizzati non possono accedere usando credenziali rubate.
Contattaci all'indirizzo help@foxpass.com per iniziare subito.
Funzionalità della password
La sicurezza delle password resta estremamente importante, quindi ti offriamo un maggiore controllo sulle regole delle password. Oltre a supportare un meccanismo di autenticazione completo su Foxpass, abbiamo ampliato le configurazioni dei requisiti delle password oltre alla scelta di un punteggio minimo di zxcvbn.
Ora puoi imporre il divieto di riutilizzo delle password, lunghezze minime delle password e numeri minimi di cifre o lettere. Questa suite di funzionalità può aiutarti a estendere le policy sulle password della tua organizzazione al resto della tua infrastruttura, garantendo policy sulle password efficaci in tutta l’azienda.
Puoi provare queste nuove funzionalità nella nuova pagina Impostazioni di autenticazione.
IP Whitelisting
Ora puoi inserire gli indirizzi IP nella whitelist per l'accesso al nostro endpoint LDAP. In questo modo, solo gli indirizzi IP pre-approvati hanno accesso alla tua directory LDAP, garantendo maggiore sicurezza per l’accesso alla directory.
Per iniziare, consulta la pagina Whitelist IPs.
Pagina di sincronizzazione migliorata
Abbiamo aggiunto maggiore visibilità al processo di sincronizzazione nella nostra pagina Directory Sync. Ora puoi verificare immediatamente se le tue credenziali sono valide nella parte superiore della pagina. Inoltre, Bitium e Okta ora mostrano più informazioni sul loro stato di sincronizzazione.
Se un utente non è sincronizzato e necessita di un aggiornamento immediato, puoi risincronizzarlo manualmente dalla pagina Utenti. Ti basta selezionare l'opzione dal menu a discesa Azioni (se applicabile) e l'utente si sincronizzerà automaticamente. Questo è utile per gli utenti che hanno bisogno di assistenza immediata e non vogliono aspettare che la sincronizzazione venga eseguita di nuovo.
Filtri di gruppo
La pagina Groups ora supporta il filtro per nome del gruppo e la paginazione, rendendo più facile trovare i gruppi nelle organizzazioni di grandi dimensioni. Controlla l'angolo in alto a destra della pagina per provarlo.
Pagina utente semplificata
Abbiamo unificato la scheda degli utenti inattivi nella pagina Utenti. Gli utenti disabilitati da un amministratore sono ora evidenziati in giallo, mentre quelli disabilitati da un processo di sincronizzazione sono evidenziati in rosso.
Per riattivare un utente disabilitato da un amministratore, seleziona “riattiva” dal menu a discesa. Per riattivare un utente disabilitato da un processo di sincronizzazione, ti basta riattivarlo nella tua origine directory e attendere che il processo di sincronizzazione venga eseguito di nuovo oppure selezionare “aggiorna utente” dal menu a discesa.
Modifica password LDAP
Ora gestiamo i comandi ldappasswd, così puoi modificare la password di un utente tramite il nostro endpoint LDAP.
In arrivo:
Altre funzionalità per le password
Presto vedrai più funzionalità per le password nella console. Avrai la possibilità di bloccare un utente se inserisce una password errata troppe volte di seguito. Gli amministratori potranno anche reimpostare automaticamente le password degli utenti.
Cache di Foxpass
Stiamo cercando beta tester per il nostro nuovo Foxpass Cache! Con Foxpass Cache, se i tuoi host o access point non riescono a raggiungere i server di Foxpass, useranno una cache locale come opzione di fallback. Se ti interessa provarlo, contattaci all'indirizzo help@foxpass.com.
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