Noi di Splashtop e Foxpass innoviamo costantemente e cerchiamo sempre nuovi modi per contribuire a proteggere le tue reti. Quindi, siamo entusiasti di annunciare ufficialmente alcune nuove funzionalità di Foxpass che abbiamo introdotto nelle ultime settimane:
Distribuzione on-premises
Ora offriamo ufficialmente la distribuzione on-premises tramite container Docker, oltre alle nostre distribuzioni private hosted e cloud standard. Le distribuzioni on-premises sono ottime per le organizzazioni che ne hanno bisogno per la conformità PCI o per gestire dati particolarmente sensibili.
Se la tua organizzazione ha bisogno della distribuzione on-premises di Foxpass, contattaci all'indirizzo help@foxpass.com per iniziare oggi stesso.
Supporto per sottodomini
Abbiamo anche aggiunto il supporto per più domini. Ti basta abilitare “Subdomain Support” nella pagina Config per gestire gli utenti su più domini.
Più opzioni di sincronizzazione della directory
Abbiamo creato una pagina di sincronizzazione dedicata, così puoi combinare facilmente la sincronizzazione di utenti e gruppi. Ora puoi sincronizzarti con Google, Office 365, Okta o Bitium, rendendo ancora più semplice gestire la directory e le autorizzazioni!
Supporto Unicode
Ora offriamo supporto completo Unicode in tutte le nostre interfacce e endpoint. Unicode è uno standard di codifica dei caratteri creato per supportare l'uso del testo in qualsiasi sistema di scrittura che possa essere digitalizzato, inclusi oltre 100 sistemi di scrittura, simboli e segni di punteggiatura comuni e migliaia di emoji. L'inclusione del supporto Unicode rende più facile per gli utenti usare la loro lingua preferita.
Aggiornamento della password del Binder
Ora puoi aggiornare manualmente le password per i tuoi LDAP Binders. Qualunque sia il motivo per cui devi cambiare la password, è semplicissimo: basta andare nel Binder e fare clic su “Reimposta password.”
Migliora la tua sicurezza
Sei pronto a proteggere la tua rete dagli utenti non autorizzati, offrendo al contempo ai tuoi dipendenti un accesso facile e pratico? Fai clic qui per scoprire come Foxpass può aiutarti a evitare costosi errori di sicurezza: