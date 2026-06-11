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Nuova funzionalità - API Explorer

Foxpass Team
1 minuti di lettura
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Siamo felici di annunciare il nostro nuovo esploratore API nelle nostre pagine della documentazione!

Ora è più facile che mai testare rapidamente gli endpoint API e iniziare ad automatizzare le attività in Foxpass, senza bisogno di esperienza di programmazione.

Tutto ciò che devi fare è inserire una chiave API nel modulo e immettere eventuali parametri necessari nei campi. Da lì, la tua API e le tue integrazioni sono pronte all'uso!

Nota: l'API explorer si connette al database live, quindi fai attenzione quando effettui chiamate che apportano modifiche.

Puoi aggiungere ed eseguire API in Foxpass in tre semplici passaggi:

Passaggio 1. Crea una chiave API

Screenshot showing the API keys feature

Passaggio 2. Inserisci la chiave API

Screenshot showing how to enter API keys

Passaggio 3. Effettua una chiamata API

Screenshot showing how to test API keys

E questo è tutto!

Se hai bisogno di istruzioni scritte più dettagliate, dai un'occhiata alla pagina della documentazione qui!

– Team Foxpass

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