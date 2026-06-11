Siamo felici di annunciare il nostro nuovo esploratore API nelle nostre pagine della documentazione!
Ora è più facile che mai testare rapidamente gli endpoint API e iniziare ad automatizzare le attività in Foxpass, senza bisogno di esperienza di programmazione.
Tutto ciò che devi fare è inserire una chiave API nel modulo e immettere eventuali parametri necessari nei campi. Da lì, la tua API e le tue integrazioni sono pronte all'uso!
Nota: l'API explorer si connette al database live, quindi fai attenzione quando effettui chiamate che apportano modifiche.
Puoi aggiungere ed eseguire API in Foxpass in tre semplici passaggi:
Passaggio 1. Crea una chiave API
Passaggio 2. Inserisci la chiave API
Passaggio 3. Effettua una chiamata API
E questo è tutto!
Se hai bisogno di istruzioni scritte più dettagliate, dai un'occhiata alla pagina della documentazione qui!
– Team Foxpass
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