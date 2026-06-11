Foxpass è lieta di annunciare il supporto per SUDOers gestiti con LDAP!
Con SUDOers, puoi gestire da remoto le autorizzazioni sudo direttamente dalla console Foxpass. Questo ti consente di limitare i comandi e impostare variabili d'ambiente in base a host, utente, appartenenza al gruppo e altro.
Ora puoi gestire non solo l’accesso all’host, ma anche le autorizzazioni utente sull’host.
Per saperne di più, consulta la nostra documentazione qui! SUDOers è una funzionalità aggiuntiva, quindi se ti interessa, contattaci all’indirizzo help@foxpass.com o tramite la nostra chat Intercom per configurarla.
– Team Foxpass
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