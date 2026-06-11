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Illustration of a person holding a large key next to a monitor displaying the word sudo and a shield with a padlock, symbolizing computer security and administrative access.

Gestire l'accesso Sudo con LDAP SUDOers

Foxpass Team
2 minuti di lettura
Aggiornamento effettuato
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Foxpass è lieta di annunciare il supporto per SUDOers gestiti con LDAP!

Con SUDOers, puoi gestire da remoto le autorizzazioni sudo direttamente dalla console Foxpass. Questo ti consente di limitare i comandi e impostare variabili d'ambiente in base a host, utente, appartenenza al gruppo e altro.

Ora puoi gestire non solo l’accesso all’host, ma anche le autorizzazioni utente sull’host.

A screenshot of the Sudoers feature

Per saperne di più, consulta la nostra documentazione qui! SUDOers è una funzionalità aggiuntiva, quindi se ti interessa, contattaci all’indirizzo help@foxpass.com o tramite la nostra chat Intercom per configurarla.

– Team Foxpass

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