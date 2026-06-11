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Foxpass + Okta Verify Push

Foxpass Team
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Proteggi il Wi-Fi e le reti con l'autenticazione basata sull'identità e sui certificati
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Siamo felici di annunciare il supporto per Okta Verify Push in Foxpass!

Ora, quando deleghi l'autenticazione a Okta, verificheremo automaticamente se hai un fattore push abilitato e lo useremo per confermare che l'accesso venga effettuato correttamente. Questo offre un metodo sicuro per accedere agli account e verificarli tramite autenticazione a più fattori, mantenendo le reti protette senza compromettere la facilità di accesso.

Per configurare l'autenticazione delegata con Okta in Foxpass, leggi le nostre istruzioni qui.

Per configurare Okta Verify Push, leggi le istruzioni di Okta qui.

–Team Foxpass

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