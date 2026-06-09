Come amministratore o responsabile HR, ci sono molti protocolli da considerare quando inserisci nuovi dipendenti in azienda o gestisci la loro uscita. Ogni volta che qualcuno entra nel tuo team, gli affidi informazioni sensibili: come fai quindi a garantire che rimangano al sicuro?
Qui vedremo come un sistema di gestione degli accessi privilegiati (PAM) come Foxpass aiuta a prevenire le violazioni causate da dipendenti precedenti e attuali.
Disattivazione dei dipendenti:
I team delle risorse umane inseriscono costantemente nuovi dipendenti e gestiscono l'uscita di quelli che lasciano l'azienda. Ma quando i dipendenti lasciano un'azienda, portano con sé informazioni preziose come accessi agli account, password Wi-Fi® e accessi a portali/terminali. Secondo Forbes, una gestione impropria dell'off-boarding dei dipendenti può causare gravi rischi per la cybersecurity, come perdita di dati, violazioni della compliance IT, compromissioni della riservatezza, violazioni dei dati, reputazione danneggiata e spese inutili.
Il nostro LDAP ospitato nel cloud è una directory dei dipendenti che semplifica l'onboarding e l'offboarding dei dipendenti mantenendo le loro credenziali e autorizzazioni di accesso in una posizione centralizzata. Questo aiuta gli utenti a mantenere una visione organizzata di chi ha o non ha privilegi, per prevenire una delle principali potenziali cause delle violazioni della sicurezza.
Onboarding dei dipendenti
Il rischio di violazione dei dati da parte dei dipendenti attuali è persino più alto di quello rappresentato dai cybercriminali di terze parti che si introducono con metodi come il malware. Secondo Security Intelligence, oltre il 75% degli incidenti di violazione della sicurezza deriva da minacce interne. Di conseguenza, i team devono anche pensare a gestire gli accessi di chi lavora all'interno dell'azienda.
Radius ospitato nel cloud consente di assegnare autorizzazioni ai singoli utenti. Restituisce agli amministratori il controllo per concedere o revocare il livello di accesso che un dipendente può avere a un account o dispositivo.
Un'altra soluzione è il single sign-on (SSO). Questo consente ai dipendenti di accedere automaticamente a tutti gli account tramite un unico accesso. Come amministratore, puoi anche assegnare e revocare le credenziali di accesso di un dipendente tramite SSO dopo che ha finito di usare l'account.
Inoltre, i modelli di sicurezza zero-trust contribuiscono a garantire che tutti gli utenti siano autenticati e autorizzati prima di poter accedere a reti o risorse. Sebbene questo richieda un'autenticazione ricorrente, è un modello sicuro che mantiene l'accesso limitato a chi ne ha ricevuto un'autorizzazione specifica.
Conclusione: PAM come la soluzione definitiva
PAM semplifica l’accesso e la sicurezza per i team HR, riducendo al contempo il rischio di potenziali minacce. Foxpass offre LDAP & Radius ospitati nel cloud e SSO per la tua azienda, per proteggere le tue informazioni da chiunque abbia avuto accesso in passato. E se utilizzi Google Workspace, Okta o Office365 nel tuo flusso di lavoro HR, ora ci integriamo con questi servizi.
Scopri di più sulle funzionalità di Foxpass e su come implementare protocolli di sicurezza migliori all'interno del tuo team HR e IT per prevenire potenziali violazioni.
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