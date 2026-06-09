Foxpass, come ogni buon tool DevOps o IT, è progettato per far risparmiare alla tua azienda tempo e denaro. Semplifica la gestione delle directory e riduce i costi di sviluppo grazie a maggiore sicurezza, automazione ed efficienza.
Quindi, prendiamoci un momento per dare un’occhiata a Foxpass, a cosa fa e a quali risparmi può portare alla tua azienda, rendendo l’investimento iniziale assolutamente valido.
Sicurezza
Il principale vantaggio di Foxpass per la tua azienda è il miglioramento che apporta alla tua sicurezza. Foxpass protegge le parti più sensibili della tua infrastruttura tenendo a bada gli utenti non autorizzati, senza aggiungere inutili ostacoli agli utenti autorizzati. In generale, il vantaggio di una sicurezza migliorata può essere difficile da misurare, ma considera questo: quanto vale l'accesso ai tuoi host? Il tuo codice sorgente? I tuoi strumenti interni?
Foxpass può impedire l'accesso illecito a questi sistemi limitando l'accesso host Wi-Fi e SSH ai dipendenti attivi con credenziali valide. Se utilizzi credenziali condivise, devi ricordarti di ruotare le credenziali e aggiornare i tuoi host ogni volta che qualcuno se ne va o termina un contratto. Qualsiasi processo manuale è un potenziale rischio per la sicurezza, soprattutto quando cresci.
Foxpass semplifica la rotazione delle chiavi SSH e delle password dei tuoi dipendenti. Allo stesso tempo, registra tutti i tentativi di accesso LDAP e RADIUS per verificare eventuali attività dannose, mantenendo le tue reti sicure.
Automazione
Foxpass aiuta anche ad automatizzare le attività amministrative standard. Pensa al tempo necessario per aggiungere o rimuovere un utente dai tuoi host: che tu gestisca manualmente l'accesso SSH o utilizzi uno script Puppet o Chef, devi ripetere il processo ogni volta che cambia il numero di dipendenti. È un bel po’ di lavoro ripetitivo che ti ruba tempo ogni giorno, per ogni nuova assunzione o uscita.
Questo può essere un problema particolarmente serio quando lavori con stagisti o collaboratori esterni che restano solo per pochi mesi. Se servono alcuni giorni per configurarli, è un lasso di tempo significativo in cui non riescono a svolgere il loro lavoro.
Con Foxpass, puoi configurarli nel tempo necessario per creare il loro account email.
Inoltre, considera cosa succede quando cambi la tua password Wi-Fi®: devi comunicarla a tutti in azienda e aspettare che tutti aggiornino i propri client. Piccole distrazioni come questa possono sommarsi nel corso della giornata lavorativa.
Con Foxpass, tutti usano la propria password personale per accedere al Wi‑Fi®. Foxpass aiuta ad automatizzare la gestione delle chiavi SSH, delle password e delle autorizzazioni host e, se non bastasse, offre anche un'API semplice e intuitiva su cui puoi costruire.
Efficienza
Lavorare con LDAP o RADIUS non è un'attività standard per la maggior parte degli sviluppatori software. La loro scarsa familiarità con questi protocolli comporta tempi di progetto più lunghi, debug più complesso e un rallentamento generale dello sviluppo. Il tempo che dedichi allo sviluppo è tempo sottratto al focus principale della tua azienda.
Far lavorare i tuoi ingegneri su progetti interni riduce l’efficienza e ti impedisce di sviluppare funzionalità rivolte ai clienti. Non abbatteresti un albero solo per costruire una scrivania da ufficio: quindi perché chiedere ai tuoi sviluppatori di creare un server LDAP o RADIUS? Il nostro obiettivo principale in Foxpass è mantenere i server LDAP e RADIUS sempre operativi, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Inoltre, Foxpass è progettato per scalare insieme al tuo traffico. Per noi l’operatività continua è una priorità e possiamo assorbire i picchi di carico quando stai avviando nuovi server. Il nostro team reperibile si occupa della manutenzione di questi server, così i tuoi ingegneri non devono farlo.
Se ti abboni al nostro più grande piano standard (che può supportare fino a 50 tecnici e 200 dipendenti), Foxpass costa solo $3,000 all'anno. Utilizzando stime molto prudenti di engineerworth.com, se uno dei tuoi 50 ingegneri trascorresse anche solo una settimana lavorativa nell’arco dell’intero anno a configurare, impostare e gestire un server LDAP essenziale, il costo sarebbe superiore a quello di un abbonamento a Foxpass. Questa stima non tiene conto nemmeno dei costi di hosting, che potrebbero ammontare ad almeno qualche centinaio di dollari all’anno.
Inoltre, devi assicurarti che l'ingegnere che si occupa della manutenzione di questo sistema resti in azienda, poiché eventuali amministratori futuri avranno bisogno di molto tempo per acquisire familiarità con esso e mantenerlo operativo. I costi dello sviluppo interno possono superare rapidamente i vantaggi.
Foxpass ti libera dalla gestione di un server LDAP e RADIUS fai-da-te e ti offre la tranquillità di una sicurezza affidabile, il tutto a un ottimo prezzo!
In qualunque modo la si guardi, Foxpass offre alle aziende grandi vantaggi e notevoli risparmi. Con Foxpass, puoi proteggere la tua rete, risparmiare tempo e migliorare l'efficienza in tutta la tua azienda, quindi cosa aspetti? Inizia oggi una prova gratuita di 30 giorni! Siamo persino gratuiti per le aziende con meno di 5 tecnici e 10 dipendenti totali.
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