Scopri le chiavi SSH in pochi minuti

C’è un equilibrio delicato tra sicurezza e praticità. Se rendi l’autenticazione troppo semplice, hacker e altri malintenzionati possono intrufolarsi, ma se è troppo complessa, perderai in produttività e farai impazzire i dipendenti. Le chiavi Secure Shell (SSH) aiutano a trovare questo equilibrio, fornendo un'autenticazione sicura per i processi automatizzati e implementando il single sign-on.
Con questo in mente, vediamo cosa sono le chiavi SSH, come vengono utilizzate e in che modo Foxpass offre una gestione delle chiavi SSH accessibile e intuitiva...
Che cos’è una chiave SSH?
Una chiave SSH è un'alternativa a nomi utente e password come metodo di autenticazione dell'utente. Viene utilizzato principalmente presentando al servizio un file crittografato invece di una password basata su testo.
Le credenziali di accesso per le chiavi SSH vengono scambiate nel protocollo Secure Shell, un'alternativa sicura al Telnet non crittografato. Le chiavi SSH utilizzano tecniche crittografiche per garantire che tutte le comunicazioni da e verso il server remoto avvengano in modo criptato.
Questo fornisce un meccanismo sicuro per autenticare gli utenti remoti, trasferire l'input dal client all'host e inoltrare l'output di nuovo al client.
In pratica, ogni utente genera la propria coppia di chiavi SSH, mantenendo la chiave privata sul proprio dispositivo e installando la chiave pubblica sui server a cui deve accedere.
Come vengono utilizzate le chiavi SSH?
Le chiavi SSH sono simili alle password, poiché concedono l'accesso agli utenti e aiutano ad autenticare la loro identità, determinando chi può accedere a quali sistemi. Le chiavi SSH stabiliscono connessioni sicure che criptano i dati, consentendo agli utenti di accedere e lavorare in sicurezza senza il timore che qualcosa venga intercettato.
Di conseguenza, SSH offre elevati livelli di sicurezza e riservatezza durante l'accesso (anche da remoto), l'invio di dati e il trasferimento di file.
Le chiavi SSH vengono utilizzate principalmente per accedere ai server Linux. Questi server lavorano dietro le quinte per alimentare la maggior parte dei siti web e delle app.
Gli ingegneri del software devono accedere continuamente a questi server per distribuire il codice, correggere i bug e configurare le impostazioni. Le chiavi SSH consentono di accedere facilmente ai server senza dover effettuare continuamente l'accesso e la disconnessione, mantenendo al contempo l'autenticazione e garantendo efficienza e sicurezza.
Gestione delle chiavi SSH
Tuttavia, le chiavi SSH possono rappresentare una nuova sfida, poiché gestire un numero enorme di chiavi può essere un processo complicato. Quando le aziende non implementano processi di provisioning e disattivazione per l'accesso basato su chiavi oppure non hanno registrazioni di chi ha eseguito il provisioning delle chiavi e per cosa, possono introdurre nuovi rischi per la sicurezza.
La gestione delle chiavi SSH è quindi fondamentale per garantire la sicurezza durante il provisioning delle chiavi SSH. La gestione delle chiavi SSH include:
Gestione di identità e credenziali
Provisioning e revoca delle chiavi SSH
Implementare la gestione degli accessi privilegiati
Avere in atto piani di risposta agli incidenti e di disaster recovery
Con una corretta gestione delle chiavi SSH, puoi assicurarti che gli utenti ricevano rapidamente le chiavi e le credenziali di cui hanno bisogno per lavorare, gestire chi ha accesso a cosa e rimuovere le credenziali quando non sono più necessarie, mantenendo così i tuoi sistemi al sicuro.
Perché Foxpass è un'ottima alternativa alla gestione manuale delle chiavi SSH
Se hai bisogno di una soluzione potente per la gestione delle chiavi SSH, Foxpass offre il modo più semplice e sicuro per gestire le tue chiavi SSH e mantenere i tuoi server al sicuro. La funzionalità di gestione delle chiavi SSH di Foxpass consente agli ingegneri di aggiungere le proprie chiavi pubbliche a Foxpass, così possono accedere alle macchine Linux abilitate per Foxpass dai propri computer, permettendo la gestione self-service delle chiavi SSH.
Inoltre, Foxpass offre diverse funzionalità progettate per semplificare la gestione delle chiavi SSH, come l'accesso temporaneo e la corrispondenza degli host basata su pattern. Questo fornisce una gestione e un controllo degli accessi efficienti e sicuri, funzionando perfettamente con le tue chiavi SSH.
Questo è solo uno dei tanti modi in cui Foxpass offre sicurezza di livello enterprise a un prezzo accessibile e conveniente. Con Foxpass, puoi mantenere reti e dispositivi al sicuro senza compromettere velocità ed efficienza.
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