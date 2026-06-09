Foxpass è entusiasta di lanciare finalmente la versione di produzione della nostra cache personalizzata Foxpass!
La cache funge da fonte secondaria di autenticazione per i tuoi sistemi.
Anche se il nostro record di disponibilità è impressionante, come qualsiasi fornitore di servizi cloud non siamo immuni dai tempi di inattività.
Ora offriamo un server di caching locale che garantisce che non avrai mai problemi ad accedere ai tuoi server, al Wi‑Fi o ad altri sistemi.
Se si verifica un'interruzione del servizio o se i tuoi sistemi hanno problemi a raggiungere i nostri server per qualsiasi motivo, il sistema controlla invece la directory locale nella cache. La cache viene distribuita come container Docker facile da configurare e impostare. Come per qualsiasi container, non ci sono dipendenze esterne. Ti basta scaricarlo ed eseguirlo.
Con la cache di Foxpass, puoi fare in modo che gli utenti autorizzati possano accedere alle tue reti, ai tuoi server e ai tuoi sistemi in modo rapido, semplice e affidabile, mantenendo al contempo lontani gli utenti non autorizzati. Anche nei rari casi di inattività, i tuoi sistemi resteranno sicuri e accessibili.
La cache di Foxpass è una funzionalità premium, quindi se vuoi iniziare a usarla, puoi contattarci all'indirizzo help@foxpass.com e ti aiuteremo a iniziare.
Le istruzioni su come avviare e rendere operativo la cache sono disponibili qui. Per sapere come aggiornare gli host e gli altri client per usare la cache, leggi qui.
-Il team Foxpass