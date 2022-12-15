El Distrito Escolar Unificado Val Verde usa Splashtop Classroom y Mirroring360
Cómo un distrito escolar aumentó la interactividad en el aula y la participación de los alumnos con la tecnología Splashtop
Resumen
Val Verde saltó sus inflexibles y costosos SMART Boards e Interwrite tablets usando Splashtop y equipando a los profesores con iPads y a los estudiantes con Chromebooks.
Acerca del Distrito Escolar Unificado Val Verde
El Distrito Escolar Unificado de Val Verde (VVUSD) está situado en el condado de Riverside, California. Atiende a una comunidad diversa de casi 20 000 alumnos de los grados K-12 con veintiuna escuelas, entre ellas doce escuelas primarias, cuatro centros de secundaria, dos institutos integrales, un centro de educación alternativa, una academia virtual y un creciente programa preescolar en cuatro escuelas primarias. El VVUSD ha recibido el reconocimiento de numerosas organizaciones estatales y nacionales, entre ellas:
Ganador del premio Nacional de la Escuela Cinta Azul
Premio a la Excelencia en la Educación de California
Múltiples premios de la Escuela Distinguida de California
Reconocimiento del Education Trust West por su éxito en la mejora de los resultados de la educación de los estudiantes de minorías con alta pobreza
Premio al Distrito de Colocación Avanzada del Año
El VVUSD sigue innovando en la enseñanza y en la elaboración de planes de estudio. Sirve a todos sus estudiantes combinando una excelente enseñanza con una tecnología excepcional.
El Distrito Escolar Unificado de Val Verde utiliza la tecnología de manera eficaz para apoyar la enseñanza y el aprendizaje en todos los niveles para un plan de estudios basado en estándares. VVUSD reconoció desde temprano que las tabletas, combinadas con aplicaciones, crean una plataforma de enseñanza y aprendizaje muy eficaz. Ahora, están ampliando el poder de esa tecnología con nuevos productos de Splashtop.
El Desafío
Val Verde necesitaba actualizar la tecnología de sus aulas. Las Pizarras Interactivas SMART eran inflexibles, requerían mucha PD y obligaban al profesor a permanecer en la parte delantera del aula. Las tabletas de interescritura eran difíciles de usar y su mantenimiento resultaba caro. Algunas escuelas utilizan Apple TV, pero el coste y el cableado que supone conectarlos a proyectores y monitores antiguos —y el hecho de no ser compatibles con Chromebooks— hace que esa solución sea poco práctica.
La Solución
Val Verde utiliza Splashtop Classroom y Mirroring360. Esto permite a los profesores mostrar y anotar el contenido de las lecciones en sus PC desde cualquier lugar de la clase utilizando sus iPad para luego compartir fácilmente ese contenido con los iPad y Chromebooks de los alumnos. Los alumnos pueden duplicar las pantallas de sus propios dispositivos con la clase.
El software Splashtop se despliega de forma centralizada y se integra con Active Directory, eliminando horas de cableado y configuración de usuarios. El sistema es flexible, por lo que Val Verde puede utilizar los dispositivos existentes y tener compatibilidad con otros nuevos.
Mirroring360 ahorra 4 meses de costes de instalación y permite a los centros escolares elegir el dispositivo que deseen
Mirroring360 tiene sentido tecnológico y fiscal. Debido a que Mirroring360 es un dispositivo agnóstico, cada escuela es libre de elegir los dispositivos que tienen más sentido para sus estudiantes. No están limitados por problemas de compatibilidad entre tabletas y portátiles y sistemas de proyección y visualización más antiguos. VVUSD ahorra dinero porque Mirroring360 puede ser desplegado centralmente. No es necesario que un técnico instale el cableado en 800 aulas. Un análisis de costos predijo que ¡tomaría 1 empleado en 4 meses para instalar los televisores Apple!
"Splashtop crea entusiasmo; llega al corazón de lo que pide todo el mundo. Una tecnología como esta marca una gran diferencia en la enseñanza".
– Michael R. McCormick, superintendente adjunto de servicios educativos
"Splashtop es una herramienta extraordinaria para mejorar la enseñanza y la gestión del aula. Puedes dejar atrás el ordenador de sobremesa y mezclarte con los alumnos sin dejar de controlar el contenido y realizar anotaciones sobre él. Esto permite a los alumnos duplicar su pantalla en la clase".– Chris Parsons, profesor de 5.º curso, Columbia Elementary
Más información sobre Splashtop Classroom y Mirroring360. Consulta también todas las herramientas de acceso remoto de Splashtop para la educación.
Detalles
Splashtop Classroom y Mirroring 360 permiten a los profesores:
Proporcionar una rica experiencia interactiva para que los profesores puedan utilizar una aplicación o el contenido de una lección y luego anotar
Muévete cómodamente por el aula, libre de cables
Acceder a todos sus archivos informáticos, en cualquier software o formato
Apoyar mejor las iniciativas básicas comunes
Combina perfectamente las tareas administrativas con las actividades de clase
Splashtop Classroom y Mirroring 360 permiten a los estudiantes:
Se comprometen más profundamente con el contenido del curso y con sus compañeros
Colabora con tus compañeros y comparte lo que aprenden
Desarrollar habilidades del siglo XXI como creadores de contenido y presentadores
Participar en pequeños grupos, aprendizaje basado en proyectos
Mostrar el contenido de cualquier computadora o tableta que estén usando
Con Splashtop Classroom, los estudiantes se convierten en presentadores, compartiendo técnicas y procesos con los demás
Splashtop Classroom mejora las experiencias de profesores y alumnos. Los profesores pueden compartir el contenido de las clases desde sus tabletas e invitar a los alumnos a utilizar sus propios dispositivos para comentar y anotar sobre el contenido. Como resultado, los alumnos se involucran más con las clases y prestan más atención a sus profesores y compañeros.
Para los estudiantes de una segunda lengua, las anotaciones mejoran la información comprensible y tienden un puente eficaz entre las ideas y el lenguaje.
Cuando es apropiado, los estudiantes se convierten en presentadores, compartiendo técnicas y procesos con los demás. Esto cumple con el objetivo principal común de demostrar no sólo el conocimiento de los hechos, sino también procesos de pensamiento complejos.
Lo que dicen los clientes
Splashtop crea entusiasmo; llega al corazón de lo que pide todo el mundo. Una tecnología como esta marca una gran diferencia en la enseñanza.
Michael R. McCormick, Assistant Superintendent of Educational Services
Lo que dicen los clientes
Splashtop es una herramienta extraordinaria para mejorar la enseñanza y la gestión del aula. Puedes dejar atrás el ordenador de sobremesa y mezclarte con los alumnos sin dejar de controlar el contenido y realizar anotaciones sobre él. Esto permite a los alumnos duplicar su pantalla en la clase.
Chris Parsons, 5th Grade Teacher at Columbia Elementary