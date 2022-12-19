My IT Indy Permite a los Clientes Trabajar Desde casa con Acceso Remoto
Cómo un proveedor de servicios gestionados (MSP) ayudó a las pequeñas empresas a mantenerse a flote durante la pandemia
Resumen
Ryan Grimes, presidente de My IT Indy, explicó cómo, durante la crisis del COVID-19 su empresa utilizó Splashtop Remote Access para que las pequeñas empresas de Indiana pudieran seguir funcionando desde la seguridad de sus hogares.
Splashtop Remote Access es una herramienta de acceso a escritorio remoto que permite a los usuarios acceder a sus ordenadores mientras viajan. Gracias a Splashtop, la implementación de capacidades de acceso remoto de My IT Indy fue rápida, sencilla y económica.
Ryan dijo que "cuando el COVID llegó a las comunidades de Indiana, la mayoría de las empresas que podían trabajar desde casa lo hicieron inmediatamente". Sin embargo, ahondó aún más: "Aunque muchas otras empresas tenían el potencial de ofrecer teletrabajo, no sabían cómo hacerlo".
Cómo My IT Indy ayudó a las empresas de Indiana a lograr la resistencia con las soluciones de acceso remoto de Splashtop
Antes de extender las capacidades remotas a los clientes, My IT Indy evaluó varios productos que podrían permitirles configurar los clientes para trabajar desde casa.
Según My IT Indy, Splashtop Remote Access cumplía con todos los requisitos para sus necesidades. "Fue superfácil desplegarlo mediante nuestra utilidad RMM para sustituir la versión ya instalada y no fue supercaro", dijo Ryan.
My IT Indy hizo una prueba con clientes para que pudieran utilizar Splashtop y les encantó enseguida. La empresa siguió probando el software y, cuando afinaron el proceso, permitieron que todos sus clientes utilizaran Splashtop.
Ryan Grimes explicó que Splashtop funcionaba muy bien. "También era rápido y fácil de usar. Incluso funcionó en un iPad LTE + Magic Trackpad, y eso está muy bien", dijo Ryan.
Los resultados.
Al final, My IT Indy encontró la solución que necesitaban para sus clientes con Splashtop.
My IT Indy había utilizado una variedad de herramientas y, con el paso de los años, estas fueron compradas, integradas en otros sistemas o aumentaron sus precios hasta el punto de volverse inasumibles. Con Splashtop Remote Access, My IT Indy pudo obtener una solución de acceso remoto rentable y fiable para las empresas de Indiana.
Eso se debe a que Splashtop no sólo tenía un precio razonable, sino que además no tenía un historial de aumentos de precio como otros proveedores de acceso remoto.
Siempre avanzando — Juntos
Ryan dijo que, para avanzar en estos tiempos aciagos, tenemos que ser positivos y cree firmemente que My IT Indy puede ser "la calma en la tormenta". Esta situación "es lo que hay" y la forma en que reaccionemos ante ella determinará cómo la superemos. Sé todo lo servicial y generoso que puedas".
Las palabras de Ryan calaron hondo en Splashtop. El coronavirus COVID-19 fue un vívido recordatorio de por qué Splashtop comenzó en primer lugar: para ayudar a particulares, empresas, escuelas, hospitales y otras organizaciones a ser más flexibles incorporando a sus operaciones soluciones eficaces de trabajo desde casa.
Por eso, en respuesta al COVID-19, Splashtop bajó el precio significativamente de sus productos de acceso remoto.
Detalles
Acerca de My IT Indy
Como MSP de servicio completo para clientes empresariales, My IT Indy proporciona los servicios informáticos necesarios para dirigir una empresa. Aquí se incluyen la gestión informática, la gestión de redes, los sistemas VoIP y la seguridad para sus empresas.
Acceso Remoto Splashtop
Splashtop Remote Access es una herramienta de acceso a escritorio remoto que te permite acceder a tus ordenadores mientras viaja. Con ella, puedes acceder a tus ordenadores Windows, Mac y Linux desde cualquier otro dispositivo Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook.
Podrás controlar tu ordenador y acceder a todas tus aplicaciones, archivos y datos. Pruébala gratis (sin necesidad de tarjeta de crédito).
Testimonios de los clientes
Utilizamos mucha tecnología para ayudar a nuestros clientes. Las aplicaciones de acceso remoto como Splashtop nos permiten no solo ayudarlos a distancia, sino también permitirles trabajar también a distancia y permanecer abiertos.
Ryan Grimes, President of My IT Indy