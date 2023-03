My IT Indy Permite a los Clientes Trabajar Desde casa con Acceso Remoto

Ryan Grimes, presidente de My IT Indy, explicó cómo, durante la crisis del COVID-19 su empresa utilizó Splashtop Business Access para que las pequeñas empresas de Indiana pudieran seguir funcionando desde la seguridad de sus hogares.

Splashtop Business Access es una herramienta de acceso remoto al escritorio que permite a los usuarios acceder a sus computadoras en movimiento. Gracias a Splashtop, el despliegue de las capacidades de acceso remoto de My IT Indy fue rápido, simple y barato.

Ryan dijo que "cuando el COVID llegó a las comunidades de Indiana, la mayoría de las empresas que podían trabajar desde casa lo hicieron inmediatamente". Sin embargo, ahondó aún más: "Aunque muchas otras empresas tenían el potencial de ofrecer teletrabajo, no sabían cómo hacerlo".

Cómo mi departamento de TI ayudó a las empresas de Indiana a lograr la resistencia con las soluciones de acceso remoto Splashtop

Antes de extender las capacidades remotas a los clientes, My IT Indy evaluó varios productos que podrían permitirles configurar los clientes para trabajar desde casa.

Según My IT Indy, Splashtop Business Access cumplía con todos los requisitos que necesitaban. "Fue superfácil desplegarlo mediante nuestra utilidad RMM para sustituir la versión ya instalada y no fue supercaro", dijo Ryan.

My IT Indy hizo una prueba con clientes para que pudieran utilizar Splashtop y les encantó enseguida. La empresa siguió probando el software y, cuando afinaron el proceso, permitieron que todos sus clientes utilizaran Splashtop.

Ryan Grimes explicó que Splashtop funcionaba muy bien. "También era rápido y fácil de usar. Incluso funcionó en un iPad LTE + Magic Trackpad, y eso está muy bien", dijo Ryan.

Los resultados.

Al final, My IT Indy encontró la solución que necesitaban para sus clientes con Splashtop.

My IT Indy habían utilizado diversas herramientas y, a lo largo de los años, fueron compradas, integradas en otros sistemas o aumentaron sus precios hasta el punto de resultar inasequibles. Con Splashtop Business Access, My IT Indy pudo conseguir una solución de acceso remoto rentable y fiable para las empresas de Indiana.

Eso se debe a que Splashtop no sólo tenía un precio razonable, sino que además no tenía un historial de aumentos de precio como otros proveedores de acceso remoto.

Siempre avanzando — Juntos

Ryan dijo que, para avanzar en estos tiempos aciagos, tenemos que ser positivos y cree firmemente que My IT Indy puede ser "la calma en la tormenta". Esta situación "es lo que hay" y la forma en que reaccionemos ante ella determinará cómo la superemos. Sé todo lo servicial y generoso que puedas".

Las palabras de Ryan calaron hondo en Splashtop. El coronavirus COVID-19 fue un vívido recordatorio de por qué Splashtop comenzó en primer lugar: para ayudar a particulares, empresas, escuelas, hospitales y otras organizaciones a ser más flexibles incorporando a sus operaciones soluciones eficaces de trabajo desde casa.

Por eso, en respuesta al COVID-19, Splashtop bajó el precio significativamente de sus productos de acceso remoto.