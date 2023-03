Dirige centros de enseñanza a distancia con Splashtop

Como muchas empresas, Bechtle IT System House Chemnitz sufrió los estragos del COVID-19. Resultó especialmente perjudicial para los centros de formación de la empresa cerrados a causa de la pandemia. Johann Geßner, agente del servicio de asistencia de Bechtle IT System House Chemnitz, explicó cómo y por qué su empresa se valió de Splashtop Enterprise para salas de informática remotas para reinventar de forma rápida y rentable su forma de impartir formación informática durante la pandemia.

El reto: Garantizar la continuidad de los centros de formación manteniendo un bajo coste operativo

Bechtle IT System House Chemnitz tiene centros de formación en Chemnitz, Dresde y Cottbus. Cada uno de estos centros está equipado con aulas informáticas y programas de formación complementarios. Hasta la llegada del COVID, esta configuración funcionaba muy bien para impartir formación a secretarias, asistentes personales y administradores informáticos sobre la nube, servidores, redes y otros temas informáticos.

Con el confinamiento, los centros de formación in situ no pudieron seguir funcionando debido al distanciamiento físico y a otras medidas de seguridad. "Para un centro de formación al que le gustaría obtener ingresos, cerrar no era una opción viable", dijo Geßner. Los centros de formación también tenían un coste elevado, ya que requerían invertir en salas de informática con centros de datos.

Geßner pensó que debía haber una forma rentable de operar a distancia los centros de formación durante la pandemia, así que empezó a buscar soluciones. Primero buscó productos de software remoto que le resultaran familiares, pero estos productos resultaron ser soluciones caras y complicadas. "Para que estas soluciones funcionaran, habríamos tenido que comprar mucho hardware caro y acceso a internet", explica Geßner. "Estamos hablando de una inversión de casi 150 000 euros".

Además, explica que estas soluciones también eran muy complicadas y no eran tan fáciles de usar como Geßner esperaba. "Exigían que cada usuario empezara a descargar un software complicado e implantara unos certificados, lo que no resultaba viable durante un confinamiento", dijo Geßner.

Geßner recurrió entonces a VPN y RDP y probó unas nueve soluciones que no funcionaron. "Estas soluciones eran buenas a medias", dijo. "El reto era que teníamos que ser cuidadosos porque, según las leyes de protección de datos, no se nos permite transmitir las direcciones de nuestros clientes a ningún sitio y no nos satisfacían los riesgos de seguridad de implantar la VPN".

Fue entonces cuando Geßner descubrió Splashtop para salas de informática remotas.

La solución: Splashtop Enterprise para salas de informática remotas - Software de acceso remoto asequible, fácil de usar y fiable

Splashtop Enterprise para salas de informática remotas es un software de acceso remoto que permite a los usuarios acceder y tomar el control de los ordenadores de la sala de informática desde cualquier otro dispositivo, incluidos ordenadores Windows o Mac, Chromebooks, iPads, tabletas Android y más.

Splashtop Enterprise ofrecía todo lo que Geßner buscaba en términos de coste, capacidad de gestión y gestión remota de los centros de formación.

"No quiero hacer clic a lo loco en ningún portal", dijo Geßner. "Con Splashtop, está todo clarísimo; puedo terminar lo que necesito hacer en pocos minutos y los clientes tienen sus accesos sin que yo tenga que buscar en ningún submenú. Además, todo está claramente dispuesto en un único y bonito nivel. Puedo implementar fácilmente todo lo que necesito preparar, como asignar contraseñas y permisos".

Splashtop también le permitió resolver el problema de privacidad que suponía no compartir las direcciones personales de los clientes. "Splashtop me permite crear cuentas con nuestras propias direcciones de correo electrónico, cambiar las contraseñas cada vez antes de la sesión de formación y ponerlas a disposición de los participantes cuando sea necesario", explica Geßner. "¡Esta es una funcionalidad que solo Splashtop ofrece, ya que no podría hacerlo con ningún otro producto!".

Además, comparado con otros softwares de acceso remoto, Splashtop Enterprise tenía más funcionalidades a menos de la mitad de precio. "Eso es lo que nos convenció a todos", dijo Geßner.

Finalmente, con Splashtop Enterprise para salas de informática remotas, Geßner y su equipo pudieron:

Permitir que alumnos y profesores se conectaran remotamente a los ordenadores de las salas de informática de los centros de formación y utilizaran las aplicaciones como si estuvieran físicamente allí

Programar franjas horarias y establecer permisos para garantizar una experiencia de acceso remoto sin problemas para alumnos y profesores

Ofrecer asistencia remota y gestionar los ordenadores de la sala de informática y proporcionar asistencia remota rápida bajo demanda a cualquier ordenador o dispositivo móvil, así como asistencia a estudiantes y profesores en casa o en el campus.

Los resultados: Splashtop salva el año y abre posibilidades para la enseñanza híbrida

Tras probar más de 10 herramientas, Bechtle IT System House Chemnitz eligió Splashtop para salas de informática remotas para respaldar sus centros de formación a distancia. Splashtop destacó entre todas las soluciones por sus funcionalidades clave, fiabilidad y asequibilidad.

Geßner dijo que, en última instancia, Splashtop ayudó a su equipo a salvar el cierre del año.

El proceso de implantación también se desarrolló sin problemas. El equipo informático instaló Splashtop en 67 clientes Windows, lo que permitió que hasta 24 alumnos accedieran remotamente a los PC de los centros de formación para sus sesiones formativas. Tras impartir solo dos cursos de formación, Bechtle IT System House Chemnitz pudo rentabilizar positivamente su inversión en Splashtop.

Bechtle IT System House Chemnitz cuenta ahora con participantes que pueden asistir a las sesiones de formación desde cualquier lugar de Alemania, ya que no tienen que desplazarse a ninguna de las sedes de la empresa. "Esto representa un ahorro en tiempo de viaje, costes de hotel y en nuestros propios gastos de organización del departamento de formación", dijo Geßner.

Debido a este triunfo, Geßner y su equipo tienen previsto seguir utilizando Splashtop incluso después de la pandemia y ofrecer potencialmente una solución de enseñanza híbrida. "Ahora supongo que seguiremos ofreciendo formación por internet incluso después de la pandemia, sencillamente porque a todos nos ha parecido genial y fiable gracias a Splashtop", dijo. Añade que la formación por internet también se considera a veces de mayor calidad y más cómoda para los clientes, lo cual es una ventaja añadida de trabajar a distancia con Splashtop.

