ABCis Utiliza Splashtop SOS para prestar asistencia informática supervisada y no supervisada a clientes minoristas

El equipo informático de ABCis presta asistencia a unos 1500 clientes que utilizan los productos y servicios de ABCis. El equipo necesita una solución de acceso remoto para instalar y prestar asistencia eficaz a su software que se ejecuta en los ordenadores de los clientes.

Antes de que el equipo informático eligiera Splashtop, probaron otras soluciones de acceso remoto que no se adaptaban a sus necesidades. Hemos hablado con Braeden Saxon, director de sistemas integrados de ABCis, para que nos cuente toda la historia.

El Desafío: Encontrar una Solución de Acceso Remoto Seguro con Soporte Multi-usuario

El equipo informático de ABCis había estado utilizando AnyDesk para acceder remotamente a los ordenadores de sus clientes. Sin embargo, AnyDesk carecía de suficientes medidas de seguridad, sobre todo cuando se trataba de un entorno multiusuario. Saxon dijo: "AnyDesk no ofrece la posibilidad de gestionar usuarios, lo que nos preocupa, ya que tenemos que tener contraseñas compartidas para el acceso desatendido. Está lejos de ser algo ideal. No tenemos forma de bloquear el acceso si uno de los miembros de nuestro equipo abandona la empresa. Empezamos a buscar una solución alternativa que tuviera compatibilidad multiusuario y ofreciera mucha más seguridad".

Durante la búsqueda de una solución que sustituyera a AnyDesk, el equipo informático probó LogMeIn, TeamViewer y otras soluciones de acceso remoto, pero no encontró lo que buscaba: una solución rentable que permitiera al equipo prestar asistencia a sus clientes de forma segura y eficaz.

Fue entonces cuando Saxon vio que otro proveedor de software australiano, Independent Solutions, había cambiado recientemente de LogMeIn Rescue a Splashtop.

ABCis Encuentra Splashtop: Solución de Soporte Remoto con una Sólida Seguridad y Capacidades de Gestión de Usuarios

Saxon se puso en contacto con el servicio de asistencia de Independent Solutions para informarse sobre Splashtop y conocer su opinión. No tenían más que palabras positivas para hablar de Splashtop y se alegraron de haberse cambiado.

Después, cuando el equipo informático de ABCis probó Splashtop, estaban contentos de que Splashtop cubriera todas sus necesidades de acceso remoto. Saxon dijo: "Echamos un buen vistazo al acceso no supervisado y al acceso único bajo demanda de Splashtop, y quedamos bastante impresionados. Tengo experiencia en asistencia informática y he utilizado LogMeIn Central, LogMeIn Rescue y TeamViewer. Por tanto, estoy muy familiarizado con las funciones que ofrece cada plataforma. Me complace decir que Splashtop cumple con todos mis requisitos".

El equipo informático utiliza Splashtop SOS Unlimited para prestar asistencia a los PC Windows de sus clientes. Utilizan el acceso remoto bajo demanda para instalar y prestar asistencia a su software. Para los clientes que les permiten tener acceso no supervisado, despliegan el Splashtop Streamer, que les permite conectarse sin tener que ponerse en contacto con el cliente para acceder.

Saxon y sus colegas encontraron que las características de Splashtop se adaptaban muy bien a sus necesidades:

Acceso supervisado a demanda así como acceso no supervisado

Con Splashtop SOS Unlimited, los técnicos pueden acceder a un número ilimitado de ordenadores y dispositivos móviles supervisados, así como a un número ilimitado de ordenadores no supervisados.

Soporte multi-usuario y características de seguridad

Los técnicos tienen cuentas individuales para el uso supervisado y no supervisado. Los administradores de cuentas de Splashtop pueden gestionar los permisos y privilegios de acceso de los miembros del equipo a nivel granular. El registro exhaustivo de la actividad de la sesión remota junto con otras sólidas características de seguridad permiten a los usuarios dar soporte a sus clientes de forma segura.

Función de chat integrada

Los técnicos pueden chatear con el usuario final durante una sesión remota.

Transferencia de archivos

Los técnicos pueden arrastrar y soltar archivos entre los dispositivos de forma fácil y segura.

Despliegue remoto fácil y automatizado

Saxon dijo: "El proceso de implantación y configuración fue fácil e intuitivo. Teníamos muchos accesos no supervisados configurados con AnyDesk y cada uno de ellos se configuraba manualmente. Pudimos aprovechar el despliegue remoto de Splashtop para migrar rápida y fácilmente nuestras conexiones de AnyDesk a Splashtop." Y añadió: "Tenemos un servidor de comandos que utilizamos para desplegar a distancia el Splashtop Streamer. La capacidad de despliegue remoto nos ha salvado la vida".