Splashtop gana el premio "Proveedor de seguridad del año" de SDC
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Splashtop ha sido premiada por ofrecer una solución moderna para el acceso a aplicaciones, redes y recursos, que fusiona marcos modernos de acceso a la red Zero Trust, gestión de acceso privilegiado y servicio de acceso seguro a la vanguardia.
ÁMSTERDAM, Países Bajos, 5 de diciembre de 2023 – Splashtop, pionero en transformar el panorama del trabajo en cualquier lugar, se enorgullece de ser el "Proveedor de seguridad del año" en la 14.ª edición de los Premios SDC, celebrada en Londres. Este prestigioso premio destaca el compromiso de Splashtop de proteger a las empresas de cualquier tamaño con cifrado de nivel empresarial y acceso basado en permisos.
Desde su creación en 2006, Splashtop ha ofrecido constantemente tecnología de soporte y acceso remotos de vanguardia, permitiendo a los usuarios acceder a dispositivos, aplicaciones y documentos desde cualquier lugar, sin sacrificar un ápice del rendimiento. En 2023, la empresa ha dado un importante salto de calidad, abordando los desafíos modernos de las fuerzas laborales remotas, la migración a múltiples clouds, el acceso complejo a la red y la gestión de credenciales, incluso para aquellos con recursos de TI limitados.
Este año Splashtop ha ampliado su cartera de seguridad con soluciones innovadoras para seguridad de puntos finales, control de acceso a servidores y Wi-Fi y el innovador Splashtop Secure Workspace. Estas soluciones abordan los desafíos que plantean las cada vez mayores amenazas de ciberataques. En particular, Splashtop Secure Workspace revoluciona la gestión de acceso para grandes empresas y pymes, al ofrecer una interconexión perfecta de cuatro capas fundamentales: identidad, dispositivo, redes y credenciales. Ya nombrada Nuevo Producto del Año por Security Today, la solución de Splashtop ofrece a las empresas medidas de seguridad férreas, adhiriéndose a los principios de Zero Trust de extremo a extremo y controles de acceso condicional.
Mark Lee, CEO de Splashtop, subraya el enfoque proactivo de la empresa: "A medida que los desafíos de ciberseguridad se amplían, los líderes tecnológicos están llamados a centrarse en proteger a las empresas y a los usuarios finales. Este reconocimiento global afirma la dedicación de Splashtop a la seguridad de la información, la protección de datos y las iniciativas de cumplimiento internacional".
El premio de Proveedor de Seguridad del Año de CSD valida la posición de Splashtop como socio fiable de la industria, mostrando un enfoque continuo en seguridad, cumplimiento, gestión de riesgos y facilidad de uso.
Acerca de Splashtop
Splashtop es líder en soluciones de TI seguras que simplifican y agilizan el mundo del trabajo en cualquier lugar. Sus soluciones remotas y locales para el trabajo, la enseñanza y el soporte de TI ofrecen una experiencia tan rápida, sencilla y segura como estar frente a una máquina de forma presencial. La tecnología patentada de alto rendimiento de Splashtop puede lograr calidad 4K HD, compatibilidad con múltiples monitores y 60 fps con latencia ultrabaja. Splashtop tiene funciones de seguridad avanzadas, amplio soporte para dispositivos y un servicio al cliente superamable y cercano. Más de 30 millones de usuarios y 250 000 empresas, incluido el 85 % de las empresas Fortune 500, disfrutan de los productos Splashtop en todo el mundo. Visita Splashtop.com.