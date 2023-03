La integración Splashtop On-Demand Support recibe la certificación de la aplicación de ServiceNow

Permite el soporte remoto multiplataforma para ordenadores Windows y Mac iniciado a través de ServiceNow Service Management

[San José, Calif. - 25 de abril de 2019 -] Splashtop ha anunciado hoy que ha recibido la certificación de su aplicación con ServiceNow, disponible ya en la ServiceNow Store. La certificación de ServiceNow sólo se concede a las aplicaciones disponibles en la Tienda y significa que la Integración Splashtop SOS ha superado con éxito un conjunto de pruebas definidas centradas en la seguridad, compatibilidad, rendimiento e interoperabilidad de la Plataforma Now. La certificación también garantiza que se utilizan las mejores prácticas en el diseño y la implementación de la integración de Splashtop SOS con ServiceNow.

Splashtop se ha integrado con ServiceNow para que los técnicos puedan prestar asistencia remota a los usuarios directamente desde ServiceNow, utilizando el servicio Splashtop On-Demand Support (SOS).

Con la integración, un técnico puede iniciar una conexión de escritorio remoto con el ordenador de un usuario para prestar asistencia directamente desde dentro de las incidencias de ServiceNow, ¡con solo unos clics! Después de la sesión de soporte, la información de la sesión se registra automáticamente en la incidencia para futuras referencias. Los usuarios finales no necesitan tener ningún software preinstalado para conectarse.

Splashtop On-Demand Support es una solución optimizada para equipos de soporte de TI, servicios de asistencia y MSP que buscan una solución de soporte remoto ad hoc de primera calidad, con un alto rendimiento y una seguridad robusta.

Características Principales

Crea fácilmente una sesión remota al ordenador del usuario desde una incidencia

Aprovechar las características completas de Splashtop durante una sesión remota, incluyendo transferencia de archivos, reinicio remoto y compartir el escritorio del técnico.

Registrar automáticamente la información de la sesión y acceder a ella desde la incidencia..

Las sesiones remotas están totalmente encriptadas

"Los técnicos de asistencia técnica que utilizan Splashtop On-Demand Support ahora pueden lanzar sesiones remotas directamente desde sus incidentes de ServiceNow", dijo Philip Sheu, CTO de Splashtop. “Esto les permitirá ahorrar tiempo, hacer más trabajo sin tener que desconectarse de ServiceNow y mejorar la información de auditoría.”

Disponibilidad

La integración de Splashtop SOS para ServiceNow ya está disponible en ServiceNow Store. Contacto sales@splashtop.com para la licencia de Splashtop SOS para su uso con la integración de ServiceNow. Puedes obtener más información sobre Splashtop SOS y una prueba gratuita en https://www.splashtop.com/sos.

Acerca de Splashtop

Con sede en Silicon Valley, Splashtop Inc. ofrece la mejor relación calidad-precio y las mejores soluciones de colaboración y acceso remoto a ordenadores. Los servicios de escritorio remoto Splashtop permiten a las personas acceder a sus aplicaciones y datos desde cualquier dispositivo y en cualquier lugar. Los servicios de asistencia remota de Splashtop permiten a TI y a los MSP dar asistencia a ordenadores, móviles, equipos industriales e Internet de las cosas (IoT). Las soluciones de soporte bajo demanda de Splashtop permiten a los equipos de soporte y asistencia acceder remotamente a ordenadores, así como a dispositivos iOS y Android, para ofrecer soporte. Los servicios de colaboración Splashtop, incluidos Mirroring360 y Aula, permiten compartir pantallas de forma eficaz, de uno a muchos, en todos los dispositivos. Más de 20 millones de usuarios disfrutan de los productos Splashtop. Más información en https://www.splashtop.com.

ServiceNow Store

ServiceNow Store es la fuente exclusiva de aplicaciones Now Certified de socios tecnológicos ISV que complementan y amplían ServiceNow y aceleran el tiempo de creación de valor para los clientes.

ServiceNow, el logo de ServiceNow, Now, Now Platform, y otras marcas de ServiceNow son marcas comerciales o marcas registradas de ServiceNow, Inc. en los Estados Unidos y/o en otros países. Otros nombres de empresas, nombres de productos y logotipos pueden ser marcas comerciales de las respectivas empresas con las que están asociados.