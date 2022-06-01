Splashtop lanza el soporte bajo demanda de Splashtop (SOS) para MSPs y profesionales de la informática
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Alternativa sencilla, rápida y rentable a TeamViewer, LogMeIn Rescue, Cisco WebEx y Citrix GotoAssist; gratuita para uso no comercial
San José, CA - 9 de diciembre de 2015 - Splashtop Inc. líder mundial en acceso remoto, asistencia y colaboración entre dispositivos, anuncia Splashtop On-Demand Support (SOS), una solución optimizada para MSP y profesionales de TI que buscan una solución de asistencia remota rentable y de primera clase. Descontentos con los crecientes precios de renovación y los inadecuados servicios de atención al cliente de la solución de asistencia remota existente, los MSP y los informáticos pueden migrar ahora a Splashtop On-Demand Support (SOS), disfrutando de las siguientes ventajas:
Solución rentable y muchísimo más barata que la alternativa de la competencia: $259 por técnico por año
Rápido - Splashtop es famoso por su alto rendimiento sin desfase
Una solución simple de soporte ad-hoc asistida, sin necesidad de instalación por parte de los usuarios.
Conectividad sin fisuras en cualquier red
Seguridad robusta - TLS y cifrado AES de 256 bits
Transferencia de archivos integrada
Splashtop On-Demand Support también está bien integrado con diferentes soluciones de supervisión y gestión remota (RMM), de automatización de servicios profesionales (PSA) y soluciones para el servicio de asistencia técnica, lo que permite a los equipos de TI y MSP ser más efectivos a la hora de dar servicio a sus clientes.
"Más de veinte mil MSP y departamentos de TI han adoptado Splashtop Business y Splashtop Business for Remote Support", dijo Mark Lee, director general de Splashtop. "Muchos demandaban la capacidad de soporte remoto ad-hoc y bajo demanda, y nos complace poder ofrecerles SOS."
Los equipos de TI y MSP ya están dando soporte a millones de ordenadores no supervisados usando Splashtop Business y Splashtop Business para soporte remoto mediante la preinstalación de Splashtop Streamers (agentes). Ahora, Splashtop On-Demand Support (SOS) permite a los equipos de TI y MSP dar fácilmente soporte remoto a los clientes bajo demanda, sin necesidad de preinstalar ningún Splashtop Streamer (agente). Ahora Splashtop ofrece una completa solución integrada para servicios de soporte remoto tanto supervisado como no supervisado.
Splashtop on-Demand Support es gratuito para uso no comercial.
Más información y prueba gratuita: https://www.splashtop.com/sos
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Acerca de Splashtop
Splashtop Inc. ofrece la mejor experiencia de productividad, asistencia y colaboración entre pantallas, uniendo teléfonos inteligentes, tabletas, ordenadores, televisores y nubes. Splashtop servicios de escritorio remoto permiten a las personas acceder y controlar sus aplicaciones, archivos y datos favoritos a través de sus dispositivos móviles. Los productos de colaboración como Splashtop Classroom y Mirroring360 permiten compartir pantallas de 1 a varios dispositivos. Más de 18 millones de personas han descargado productos Splashtop de las tiendas de aplicaciones, y socios fabricantes como HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel y otros han distribuido Splashtop en más de 100 millones de dispositivos.
Esta solución de acceso a aplicaciones y escritorio remoto de alto rendimiento es una forma más rápida, sencilla y rentable de abordar los problemas de compatibilidad de VPN móvil y RDP a través de WAN. Splashtop ha ganado el prestigioso premio "Producto más innovador" de PC World, "Lo mejor de las novedades" de Popular Science, el premio "Lo mejor de CES" de LAPTOP Magazine y es finalista de Red Herring 100 North America. Splashtop se distribuye a través de socios MDM/MAM y revendedores adicionales. La empresa tiene su sede en San José (California) y cuenta con oficinas internacionales en China, Japón y Taiwán. Para obtener más información, visita www.splashtop.com
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