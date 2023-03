Splashtop lanza la próxima generación de Mirroring360, la primera solución de la industria que soporta el Airplay Mirroring de iOS10 y el WebRTC de Chromebook

Compartir pantalla con Airplay y WebRTC desde iOS10, Chromebook, Android, Windows y MAC a cualquier dispositivo a través de redes

San José, CA - 26 de agosto de 2016 - Splashtop Inc. líder mundial en acceso, soporte y colaboración entre pantallas, anuncia que Mirroring360 AirPlay Receiver es la primera solución del sector compatible con Airplay Mirroring de iOS10, así como Mirroring360 Sender para Chromebook mejorado, que permite compartir pantallas entre Chromebooks y otros dispositivos basados en WebRTC.

Mirroring360 te permite transmitir o duplicar tu música, películas, programas de TV, fotos, juegos y aplicaciones desde cualquier dispositivo a cualquier dispositivo. Una vez instalado, Mirroring360 Receiver convierte tu Windows, MAC o Android en un receptor AirPlay. Mirroring360 Sender para Chromebook aprovecha el estándar industrial WebRTC para permitir compartir la pantalla del Chromebook entre dispositivos y redes.

Mark Lee, CEO de Splashtop, afirma: "Millones de personas ya disfrutan de Mirroring360, especialmente profesores y presentadores empresariales. Nos encanta poder ofrecer compatibilidad con iOS10 y compatibilidad mejorada con WebRTC a nuestros usuarios".

"El uso de Mirroring60 ha supuesto un cambio radical en lo que se refiere a la instrucción tecnológica, el modelado y más en mi clase de preescolar. Mis colegas y yo usamos esta herramienta con nuestros iPads todos los días a todas horas. Lo usamos para mostrar el aprendizaje de los estudiantes, modelar aplicaciones en los iPads y ver todo lo que hacemos en cuanto al uso de nuestros iPads en el aula. ¡Gracias por crear una herramienta increíble para que la usemos en el aula!" Claire Brown, escuela primaria Mayflower Mill.

"Splashtop ha venido muy bien a mis alumnos con problemas de visión. Pueden acceder al contenido de su pizarra interactiva a través de la aplicación Splashtop en su iPad, por lo que no necesitan usar tecnología de asistencia adicional para ver la pizarra. Recomiendo encarecidamente Splashtop como una herramienta de acceso para los estudiantes con problemas de visión", Alison Stephen, Profesora Especialista en Visión, Taree West PS.

¿Cómo vas a utilizar Mirroring360?

Educadores - Los profesores pueden pasearse por el aula con cualquier dispositivo móvil y compartir instantáneamente el contenido de la pantalla de su dispositivo al frente de la pizarra interactiva, el proyecto o el televisor de alta definición del aula. Los alumnos también pueden compartir instantáneamente sus ideas o deberes desde sus dispositivos sin moverse de su asiento. Combinando Mirroring360 con Splashtop Classroom, se puede compartir la pantalla de cualquier dispositivo con la de 40 estudiantes al mismo tiempo. ¡Genial para tu programa 1:1 o BYOD!

Instructores y presentadores - Complementa la solución existente de WebEx, join.me y GoToMeeting, permitiendo compartir la pantalla desde dispositivos móviles. Demuestra fácilmente aplicaciones y contenidos móviles. Graba fácilmente la demo de una aplicación móvil.

Educación especial para discapacitados visuales - Los alumnos con discapacidad visual pueden acceder fácilmente al contenido del iPad y del Chromebook sin necesidad de tecnología de apoyo adicional. Los alumnos pueden utilizar su formato preferido para ver el contenido de la clase inmediatamente.

Entusiastas de los medios de comunicación - Comparte tus fotos, música o vídeos con tu familia en un gran televisor HD a través de un ordenador de centro multimedia que ejecute Mirroring360. Siéntate y controla a distancia la experiencia multimedia con tu dispositivo iOS.

Gamers - Graba, comparte y transmite en directo tus partidas de móvil desde tus ordenadores.

Para facilitar el despliegue de Mirroring360 en toda la empresa o en toda la escuela, Splashtop también ofrece el paquete de gran despliegue de Mirroring360 , que incluye paquetes MSI, opciones de configuración preestablecidas, licencia de clave única, Mirroring Assist para la conectividad entre redes (incluida la opción de desactivar la emisión de Bonjour en las redes), así como otras funciones mejoradas y un mayor soporte.

"Mirroring360 resuelve muchos de nuestros problemas de conexión de un iPad en nuestra red escolar. Hemos trabajado durante mucho tiempo tratando de hacer funcionar AirPlay sin éxito", dice Rick Meyer, el Facilitador de Tecnología e Instructor de las Escuelas Públicas de Sidney. "Finalmente hay algo que es fácil de usar y no es una carga para nuestro personal de TI".

Mirroring360 está actualmente en promoción por $14.99 (con un 50 % de descuento).Mirroring Assist se puede descargar gratis desde App Store: https://apps.apple.com/us/app/mirroring-assist/id950117741

Mirroring360 Sender para Chromebook se puede descargar gratuitamente desde Chrome Web Store: https://chrome.google.com/webstore/detail/mirroring360-sender-for-c/iaigceaehdihlnolehbapjfbbfpnlngg?utm_source=chrome-ntp-icon

Acerca de Splashtop

Splashtop Inc. ofrece la mejor experiencia de productividad, asistencia y colaboración entre pantallas. Los servicios de escritorio remoto Splashtop permiten a las personas acceder a sus aplicaciones y datos desde cualquier dispositivo y en cualquier lugar. Los servicios de asistencia remota de Splashtop permiten a TI y MSP dar asistencia a ordenadores, móviles, equipos industriales e Internet de las cosas (IoT). Los servicios de colaboración Splashtop, incluidos Mirroring360 y Aula, permiten compartir pantallas de 1 a varios dispositivos de forma eficaz. En la actualidad, más de 25 millones de usuarios disfrutan de los productos Splashtop, y socios fabricantes como Acer, Asus, Dell, Epson, HP, Infocus, Intel, Lenovo, LG, Panasonic, Promethean, Sharp, Toshiba y otros han incluido Splashtop en más de 100 millones de dispositivos.

Splashtop ha ganado el prestigioso premio al "Producto más innovador" de PC World, el premio "Best of What's New" de Popular Science, el premio "Best of CES" de LAPTOP Magazine, y es finalista de Red Herring 100 North America. Entre los operadores asociados a Splashtop se encuentran AT&T, NTT Docomo, KDDI y SoftBank, así como muchos revendedores. La empresa tiene su sede en San José, California, y oficinas internacionales en China, Japón y Taiwán. Para más información, visita www.splashtop.com y www.mirroring360.com. Todos los nombres de marcas y productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivas empresas.

Contacto con los medios de comunicación

Robert Ha

robert.ha@splashtop.com