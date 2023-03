Splashtop lanza el receptor Mirroring360 y la aplicación de asistencia al mirroring, la primera solución de la industria que soporta el mirroring de iOS9 Airplay

Airplay Screen Sharing de iOS9 a Windows y MAC a través de redes, abordando los problemas de chat de red asociados con Bonjour a efectos de Airplay

San José, CA - 9 de septiembre de 2015 - Splashtop Inc. líder mundial en acceso, soporte y colaboración entre pantallas, anuncia que Mirroring360 AirPlay Receiver es la primera solución del sector compatible con iOS9 Airplay Mirroring. Mirroring360 te permite transmitir o reflejar tu música, películas, programas de TV, fotos, juegos y aplicaciones desde tu dispositivo iOS a cualquier dispositivo, incluidos Windows, MAC y Android. Una vez instalado, Mirroring360 Receiver convierte tu Windows o MAC en un receptor AirPlay. A continuación, puedes descubrir y seleccionar el dispositivo en el menú AirPlay de tu iPad, iPhone, iPod Touch y MAC para empezar a transmitir y hacer mirroring.

"Mirroring360 para Windows y MAC ya lo disfrutan cientos de miles de personas, especialmente entre profesores y presentadores de empresa", dijo Mark Lee, director general de Splashtop. "Estamos encantados de poder ofrecer compatibilidad con iOS9 a nuestros usuarios".

¿Cómo vas a utilizar Mirroring360?

Educadores - Permite a tus alumnos compartir sus ideas o deberes sin moverse de su asiento. Los estudiantes sólo tienen que seleccionar tu ordenador en el menú Airplay para reflejar su pantalla. Los profesores también pueden compartir su pantalla con la clase. Combinado con Splashtop Classroom, permite que la pantalla reflejada de iOS se emita a través de ordenadores, iPads/iPhones, dispositivos Android y Chromebooks. ¡Genial para tu programa 1:1 o BYOD!

Instructores y presentadores - Presenta de forma inalámbrica desde tu iPad o iPhone en cualquier lugar de la sala. Deja que otros presenten sus propios contenidos o aplicaciones sin moverse de su asiento. Presenta cualquier aplicación o contenido en una sesión de WebEx, join.me o GoToMeeting.

Formadores y Demostradores - Demuestra las últimas funciones de la aplicación. Pon a prueba la pericia del participante reflejando su dispositivo. Comparte aplicaciones internas, demostraciones de productos y mucho más.

Entusiastas de los medios de comunicación - Comparte tus fotos o música con tu familia en pantalla grande (a través de un ordenador). Siéntate y controla a distancia la pantalla con tu dispositivo iOS.

Gamers - Demuestra tus habilidades de juego en una pantalla grande (a través de un ordenador), con un gran rendimiento y sonido para disfrutar de una experiencia envolvente.

Además, Mirroring Assist se ha actualizado para facilitar el despliegue y la gestión de Mirroring360 a escuelas y organizaciones más grandes. Mirroring360 permite a presentadores, profesores y alumnos compartir de forma inalámbrica las pantallas de sus dispositivos (iPad, iPhone, Chromebooks, PC, Mac) con cualquier ordenador o pantalla inteligente.

Mirroring Assist permite utilizar un descubrimiento basado en un código QR para conectar los dispositivos iOS con los ordenadores, evitando Bonjour. Puedes duplicar las pantallas de tu iPad o iPhone en diferentes subredes y VLAN, siempre que las redes sean enrutables. Esta nueva herramienta tiene importantes implicaciones en la facilidad de implantación en grandes escuelas y empresas:

Los administradores de TI no necesitan reconfigurar las redes de la escuela para Bonjour, ahorrando tiempo y dinero. Los administradores informáticos pueden desactivar la difusión Bonjour, evitando el tráfico de red innecesario. Además, ayuda a evitar el problema por el que el dispositivo iOS descubría una gran lista de ordenadores al iniciar AirPlay.

"Mirroring360 resuelve muchos de nuestros problemas de conexión de un iPad en nuestra red escolar. Hemos trabajado durante mucho tiempo tratando de hacer funcionar AirPlay sin éxito", dice Rick Meyer, el Facilitador de Tecnología e Instructor de las Escuelas Públicas de Sidney. "Finalmente hay algo que es fácil de usar y no es una carga para nuestro personal de TI".

La actualización de Mirroring360 también incluye funciones y herramientas para facilitar grandes despliegues en escuelas y distritos, como un .msi paquete y opciones de configuración preestablecidas. Más información en: www.mirroring360.com/mirroring-assist.

Mirroring360 está actualmente en promoción por $14.99 (con un 50 % de descuento). Mirroring Assist se puede descargar gratis desde App Store: https://apps.apple.com/us/app/mirroring-assist/id950117741

Acerca de Splashtop

Splashtop Inc. ofrece la mejor experiencia en productividad, soporte y colaboración en pantalla cruzada, que une teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras, televisores y clouds. Los servicios de escritorio remoto de Splashtop permiten a las personas acceder y controlar sus aplicaciones, archivos y datos favoritos a través de sus dispositivos móviles. Los productos de colaboración como Splashtop Classroom y Mirroring360 permiten compartir eficazmente la pantalla de uno a muchos a través de los dispositivos. Más de 18 millones de personas han descargado productos Splashtop de tiendas de aplicaciones, y los socios fabricantes, incluyendo HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel y otros han enviado Splashtop en más de 100 millones de dispositivos.

Esta solución de escritorio remoto y acceso a aplicaciones de alto rendimiento es una forma más rápida, sencilla y rentable de solucionar los problemas de compatibilidad con VPN móviles y RDP sobre WAN. Splashtop ha ganado el prestigioso premio al "Producto más innovador" de PC World, el premio "Best of What's New" de Popular Science, el premio "Best of CES" de LAPTOP Magazine, y es finalista de Red Herring 100 North America. Splashtop se distribuye a través de los socios MDM / MAM de y otros distribuidores. La empresa tiene su sede en San José, California, y oficinas internacionales en China, Japón y Taiwán. Para más información, visita www.splashtop.com

y www.mirroring360.com. Todos los nombres de marcas y productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivas empresas.

