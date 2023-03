Splashtop lanza la realidad aumentada para la asistencia informática remota

Splashtop AR permite a los técnicos remotos ver fácilmente y solucionar más rápidamente los problemas tecnológicos in situ para reducir el tiempo de inactividad y los costes operativos, aumentar la productividad y mejorar la satisfacción de los clientes/empleados

12 de abril de 2022, Cupertino, CA - Splashtop, líder en soluciones seguras de acceso y asistencia remota, ha anunciado hoy la disponibilidad de Splashtop AR, una herramienta de asistencia remota de realidad aumentada (AR) que permite a los técnicos externos ver, solucionar problemas y resolver rápidamente los problemas tecnológicos in situ mediante el uso compartido de cámaras móviles y anotaciones interactivas de AR.

"La realidad aumentada es una evolución natural y una extensión de la asistencia remota para sectores como el servicio, el mantenimiento y la reparación presencial, el comercio minorista, la hostelería y la fabricación", afirma Mark Lee, cofundador y director general de Splashtop. "Poder ver el problema permite a los técnicos remotos identificar y solucionar rápidamente un problema o compartir información directamente con el personal in situ. Esto ayuda a mejorar el tiempo de resolución, reducir el tiempo de inactividad, ahorrar en gastos operativos y, en última instancia, reducir la frustración relacionada con la tecnología para los empleados y los clientes".

Según Aberdeen Research, el tiempo de inactividad no planificado, en todas las empresas, puede costarles 260 000 $ por hora. Enviar a un técnico a un lugar para una reparación tecnológica, o un "truck roll", es un gasto cuantificable, que incluye los costes de mano de obra, el tiempo de viaje y las tareas de administración relacionadas con el envío. La asistencia informática remota asistida por AR permite a un equipo informático centralizado prestar asistencia a toda la organización o base de clientes y reduce los desplazamientos en camioneta.

Un equipo de soporte informático remoto centralizado con varios empleados también puede permitir el intercambio de conocimientos, lo que hace que cada reparación remota requiera mucho menos tiempo. Y, si se necesita una llamada de asistencia en persona, un diagnóstico remoto inicial garantiza que tendrá el técnico adecuado, con las piezas o los materiales adecuados, antes de fletar una camioneta para la reparación.

Paniceus Systems, que proporciona asistencia informática a Peter Pane, una franquicia de restauración en expansión que opera 46 restaurantes en Alemania y Austria, ha reducido el tiempo de inactividad de sus dispositivos en un 50 % utilizando Splashtop AR. "Una cosa es hablar con los empleados por FaceTime e intentar solucionar el problema. Con Splashtop AR, puedo prestar asistencia virtualmente a mis empleados y señalar elementos directamente en la pantalla. Nos facilita mucho la tarea", afirma Björn Runge, director de TI de Paniceus. "Ahora los informáticos pueden decir: 'déjame echar un vistazo' y el usuario asistido puede ver cómo el técnico señala directamente los elementos y hace anotaciones en el vídeo compartido. Cualquier usuario puede seguirlo. Es muy fácil solucionar problemas como cambios de cables, reinicios, etc.".

Cómo funciona Splashtop AR

Splashtop AR es fácil de usar. Los técnicos remotos solo tienen que conectarse a través de una cámara en un dispositivo móvil y ver un entorno en directo como si estuvieran in situ. Ahora que pueden ver virtualmente el problema, pueden colaborar con el personal in situ como si estuvieran trabajando codo con codo. Además, utilizando las anotaciones AR pueden resolver los problemas hasta un 50 % más rápido sin tener que enviar a un técnico in situ.

Ventajas de Splashtop AR:

Resuelve los problemas más rápido : Reduce el tiempo de inactividad guiando a distancia al personal in situ para resolver problemas con anotaciones interactivas de RA y comunicación bidireccional.

Aumenta la productividad de los técnicos : Permite a los técnicos prestar asistencia a varias ubicaciones externas y reducir el número de camiones con funciones de diagnóstico y solución de problemas a distancia.

Comparta conocimientos y colaborar : Capacite al personal no técnico de la empresa para solucionar problemas y ayudar a los aprendices sobre el terreno cuando necesiten orientación técnica de nivel 2.

Mejora la satisfacción de clientes y empleados: Aumenta la resolución de la primera llamada guiando a los empleados o clientes para solucionar problemas técnicos con la ayuda de un técnico a distancia experimentado.

*Splashtop AR está disponible como complemento de Splashtop Enterprise, una solución unificada de acceso remoto seguro y asistencia.

Acerca de Splashtop

Splashtop es el líder en acceso remoto y asistencia informática remotos, ofreciendo una experiencia en persona que los usuarios necesitan con una seguridad en la que las TI pueden confiar. A diferencia de las engorrosas y lentas soluciones de acceso remoto, la experiencia en persona de Splashtop es tan rápida, sencilla y segura como estar delante de la máquina in situ. Nuestra calidad 4K a 60 fps con fiabilidad y ampliabilidad de nivel empresarial establece el estándar de rendimiento. Splashtop agiliza el acceso y la asistencia para Windows, Mac, Linux, iOS y Android en una sola aplicación. La autenticación de dos factores, el inicio de sesión único y el cumplimiento de las normas SOC2, RGPD, CCPA e HIPAA proporcionan una seguridad de confianza. La asistencia global instantánea de Splashtop permite a los usuarios hablar directamente con un experto, independientemente del tamaño de la empresa. Más información en www.splashtop.com.