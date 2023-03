AK Networks ofrecerá en exclusiva las soluciones de asistencia informática y acceso remoto seguro de Splashtop en Brasil

Splashtop amplía su presencia mundial con Brasil como nuevo mercado para su software seguro y de alto rendimiento que permite un trabajo flexible y productivo y una asistencia informática remota para todos los dispositivos

Cupertino, CA y Sao Paulo, 24 de agosto de 2022 - Splashtop, líder en soluciones de acceso remoto y asistencia remotos seguros, y AK Networks, una empresa de servicios y consultoría de TI, han anunciado hoy una asociación que introduce toda la gama de productos de Splashtop a los clientes de AK Networks en todo Brasil, ampliando la presencia global de Splashtop.

El trabajo a distancia e híbrido ha llegado para quedarse. Según el informe The 2021 ISG Provider Lens™ Future of Work - Services and Solutions, las empresas brasileñas han comenzado a ofrecer a sus empleados opciones de trabajo flexible a raíz de la pandemia de la COVID-19 y son pocas las empresas que esperan una vuelta total a la oficina.

Organizaciones de todos los tamaños necesitan que sus empleados puedan trabajar desde cualquier lugar. Splashtop ofrece a los usuarios un acceso remoto seguro a cualquier dispositivo y en cualquier lugar, resolviendo así todas las necesidades de los usuarios remotos de las empresas y de TI. Los trabajadores remotos e híbridos pueden acceder a sus equipos desde cualquier lugar y el departamento de TI puede prestar asistencia remota a cualquier dispositivo gestionado o personal.

Además, Splashtop proporciona acceso remoto a los dispositivos del internet de las cosas (IoT), para que los técnicos a distancia puedan diagnosticar y arreglar rápidamente los dispositivos que funcionan mal, así como el ordenador central que los controla. Funciones como Splashtop AR, una herramienta de asistencia remota de realidad aumentada (RA), permite a los técnicos externos ver fácilmente, solucionar y resolver rápidamente problemas tecnológicos in situ mediante el uso compartido de cámaras móviles y anotaciones interactivas de AR.

"Cuando la tecnología deja de funcionar, hay que arreglarla rápidamente, ya sea el PC de un empleado, un dispositivo de punto de venta, un quiosco, etc. Si tiene una pantalla o un sistema operativo, Splashtop ofrece a los técnicos remotos una forma sencilla, segura y eficaz de minimizar el tiempo de inactividad y garantizar que la tecnología funcione de forma permanente", dijo Grant Murphy, vicepresidente de ventas para América de Splashtop. "AK Networks es un socio fantástico, y nos complace que vaya a ofrecer nuestras herramientas de acceso remoto seguro y de asistencia informática a sus clientes en todo Brasil."

"Splashtop proporciona las soluciones de acceso remoto más seguras y de mayor rendimiento, que son las dos características y requisitos más importantes para nuestros clientes", dijo Sergio Fabossi, director de AK Networks. "Nos complace ofrecer sus productos en exclusiva a nuestros clientes que buscan soluciones de acceso remoto".

Visita AK Networks para saber más sobre cómo adquirir las soluciones de Splashtop en Brasil.

Acerca de Splashtop

Splashtop es líder en asistencia informática y acceso remoto seguro. Sus soluciones para el trabajo flexible, las enseñanza y la asistencia informática ofrecen una experiencia tan rápida, sencilla y segura como estar frente a una máquina in situ. Splashtop ofrece un alto rendimiento con calidad 4K a 60 fps; funciones avanzadas de seguridad y cumplimiento de la normativa; una sola aplicación para el acceso y la compatibilidad con todos los dispositivos y sistemas operativos; y asistencia global instantánea con acceso directo a un experto. Más de 30 millones de usuarios, incluido el 85 % de las empresas de Fortune 500, disfrutan de los productos Splashtop en todo el mundo.

Acerca de AK Networks

AK Networks es una empresa nacional y dinámica con amplia experiencia en proyectos de infraestructura informática de alta complejidad en empresas nacionales e internacionales. Fundada en 2006, AK Networks se centra en aportar soluciones innovadoras mediante asociaciones con empresas emergentes de varios países, centrándose en la seguridad informática, las infraestructuras, la nube y las redes. AK ha desarrollado varios casos de éxito con estas soluciones en clientes como Bradesco, C&A, XP Investimentos, PagSeguro, Ascenty, UOL, Equinix, entre otros.