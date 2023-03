El líder #1 de escritorio remoto Splashtop presenta atajos configurables y Gamepad - Capacidad de crear atajos de teclado, controles de ratón y joysticks virtuales, optimizando para sus aplicaciones favoritas.

Los Perfiles de Aplicaciones Remotas incorporados incluyen Microsoft Office, Reproductores Multimedia, Navegador y Juegos; Fácilmente Extensible para Soportar Otras

MACWORLD-SAN FRANCISCO y SAN JOSÉ, California - 31 de enero de 2013 - Splashtop Inc., líder mundial en colaboración entre dispositivos y acceso remoto, ha anunciado el complemento Configurable Shortcuts & Gamepad para su aplicación Splashtop 2 para dispositivos iPad y Android. Los usuarios empresariales y personales de Splashtop 2 podrán personalizar su experiencia con la tableta creando atajos de teclado, joysticks virtuales y controles de ratón para un acceso remoto más rápido y fluido con sus Mac y PC. Este nuevo complemento forma parte de Splashtop 2 que se está mostrando en el stand 758 de MacWorld y los clientes de Splashtop 2 pueden descargarlo en iTunes.

Según una reciente encuesta realizada entre los usuarios de Splashtop, la gente utiliza en general Splashtop para acceder de forma remota a una amplia gama de aplicaciones, como aplicaciones de oficina, navegadores, juegos y aplicaciones multimedia. Con esto en mente, Splashtop creó el complemento de atajos configurables y gamepad para dar a la gente una forma mejor y más fácil de controlar y usar sus aplicaciones en sus dispositivos móviles.

Mark Lee, presidente y cofundador de Splashtop, Inc., explica: "Más de 12 millones de personas ya aprecian el rendimiento superior del acceso remoto con Splashtop 2 y Splashtop for Business. Con el complemento de atajos configurables y gamepad, no sólo estamos creando un puente entre cualquier dispositivo, en cualquier lugar, sino también permitiendo a los usuarios personalizar la forma en que acceden e interactúan con sus aplicaciones favoritas, entretenimiento y datos, creando una comodidad aún mayor".

Los profesionales, los estudiantes, los profesores y, esencialmente, cualquier persona que se desplace apreciará cómo Configurable Shortcuts & Gamepad permite crear en pantalla atajos virtuales para las funciones más utilizadas y también controles de ratón virtual para hacer que su trabajo sea aún más rápido. Los perfiles están incorporados para aplicaciones populares como Microsoft Office, Media Player, QuickTime Player, navegadores y Mac OS X.

Posibilidad de crear un joystick virtual personalizado con botones para gamepads

Atajos de teclado y controles de ratón personalizables para las aplicaciones más utilizadas

Perfiles de productividad integrados para Microsoft Office (incluidas presentaciones de diapositivas de PowerPoint), Media Player, QuickTime Player, navegadores, Mac OS X y Windows 8

Perfiles de juego incorporados para Diablo III , Pro Evolution Soccer 2012, y más próximamente

El complemento atajos configurables y gamepad para Splashtop 2 está disponible por 0,99 $/mes o 9,99 $/año de suscripción y se puede comprar desde la aplicación Splashtop 2 para iPad y dispositivos Android.

Para obtener más información sobre Splashtop, visite https://www.splashtop.com ; siga el blog de la empresa en https://www.splashtop.com/blog , en Facebook en https://www.facebook.com/Splashtop y en Twitter en @Splashtop .

Acerca de Splashtop

Splashtop Inc. ofrece la mejor experiencia de productividad y colaboración en intercambio de pantalla de su clase, uniendo smartphones, tabletas, ordenadores, televisores y cloud. Hoy en día, más de 12 millones de usuarios disfrutan de la comodidad de Splashtop Remote Desktop, nombrado entre las 25 aplicaciones para iPad más vendidas de todos los tiempos en la App Store de Apple. Splashtop proporciona un rendimiento superior y facilidad de uso para los usuarios de iOS, Android, RIM, Windows y MAC que quieren acceder en remoto a sus ordenadores de sobremesa, aplicaciones y datos en cualquier momento y lugar.

Aprovechando las tendencias BYOD/CYOD, Splashtop for Business es una solución de escritorio remoto de alto rendimiento diseñada para movilizar a las fuerzas de trabajo en cuestión de minutos, con pleno cumplimiento de las políticas de TI de la empresa. Proporciona una consola centralizada en oficinas para monitorear, gestionar, activar/desactivar y auditar el acceso remoto de los empleados de aplicaciones y datos a través de ordenadores y cloud. Muchas organizaciones están adoptando Splashtop for Business como una forma más rápida y rentable de abordar problemas de compatibilidad de VPN móvil y RDP sobre desafíos de rendimiento WAN, así como para escalar y acelerar la VDI existente (infraestructura de escritorio virtual) a las fuerzas de trabajo de conocimiento móvil. Splashtop también se asocia con proveedores de gestión de dispositivos móviles (MDM), integradores de sistemas, proveedores de redes de seguridad y proveedores de servicios para ofrecer soluciones SaaS y locales flexibles para las empresas.

La pizarra Splashtop permite a los profesores y estudiantes convertir su iPad, tableta Android, NOOK en blanco y negro o Amazon Kindle Fire en una pizarra interactiva móvil a una fracción del costo de una tradicional. Los profesores pueden colaborar, anotar y compartir el plan de estudios y el contenido en muchos formatos, incluyendo Flash, con todos los estudiantes, mientras caminan por el aula. Anywhere Access Pack es un complemento de Splashtop 2 que permite a los usuarios acceder sin problemas a sus ordenadores a través de 3G/4G, Internet y cortafuegos, mediante nuestro Splashtop Bridging Cloud(tm), una infraestructura de servidor de retransmisión global a través de EE.UU., Europa y Asia. Splashtop Bridging Cloud ofrece la mejor seguridad, fiabilidad y rendimiento globales de su clase.

Con inversión de Storm Ventures, DFJ, NEA y SAP Ventures, Splashtop está liderando la ola de la movilidad y el cloud computing ofreciendo una mayor productividad y colaboración al unir a los usuarios a las aplicaciones, datos y servicios en cualquier dispositivo. Para obtener más información sobre Splashtop, visite https://www.splashtop.com.

Todos los nombres de marcas y productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivas empresas.

