Condiciones de Servicio
Este contrato puede ser traducido a diferentes idiomas. En caso de surgir cualquier conflicto o incoherencia entre la versión en inglés o cualquier traducción de esta, prevalecerá y regirá siempre la versión en inglés.
Estos términos se aplican a clientes en nuestra región de servicio Global (usando my.splashtop.com, my.vault.splashtop.com, [YOUR COMPANY NAME].us.ssw.splashtop.com, console.foxpass.com, console.foxpass.eu y/o console.au.foxpass.com). Los Términos de servicio de la UE se aplican a clientes que utilizan nuestra región de servicio en la UE (usando my.splashtop.eu, eu.vault.splashtop.com y/o [YOUR COMPANY NAME].eu.ssw.splashtop.com).
Estos Términos de Servicio (“Términos”) entre tú (definido abajo) y Splashtop (definido abajo) describen los términos y condiciones de tu uso de los servicios de Splashtop (definido abajo). AL COMPLETAR EL PROCESO DE ACEPTACIÓN ELECTRÓNICA, AFIRMAS QUE (i) TIENES AL MENOS 18 AÑOS DE EDAD O MÁS Y (ii) HAS LEÍDO, ENTIENDES Y ACEPTAS ESTAR OBLIGADO POR TODOS ESTOS TÉRMINOS. SI ESTÁS ACEPTANDO ESTOS TÉRMINOS EN NOMBRE DE UNA EMPRESA U OTRA ENTIDAD LEGAL, REPRESENTAS QUE TIENES LA AUTORIDAD PARA VINCULAR A DICHA EMPRESA U OTRA ENTIDAD LEGAL A ESTOS TÉRMINOS, EN CUYO CASO LOS TÉRMINOS "TÚ" O "TU" TAL COMO SE DEFINEN AQUÍ SE REFERIRÁN A DICHA ENTIDAD. SI NO ESTÁS DE ACUERDO CON TODOS LOS TÉRMINOS, NO PROSIGAS CON EL PROCESO DE ACEPTACIÓN ELECTRÓNICA Y TU PROCESO DE REGISTRO SERÁ INTERROMPIDO.
Splashtop se reserva el derecho, al ser ejercido a su sola discreción, de modificar, añadir o eliminar partes de estos Términos de vez en cuando sin previo aviso, y además aceptas estar obligado por dichos Términos modificados. La versión más actual de los Términos puede ser visualizada en https://www.splashtop.com/legal/terms-of-service.
1. DEFINICIONES
“Afiliado” significa cualquier entidad, existente ahora o en el futuro, que directa o indirectamente, a través de uno o más intermediarios, controle, sea controlada por, o esté bajo control común con Splashtop, incluyendo pero no limitado a Foxpass Inc. Para los propósitos de esta definición, "control" significa la posesión directa o indirecta del poder para dirigir o causar la dirección de la gestión y políticas de una entidad, ya sea a través de la propiedad de valores con derecho a voto, por contrato o de otra manera. Una entidad será considerada un "Afiliado" solo mientras cumpla con la definición anterior.
“Documentación” significa cualquier material electrónico o impreso disponible para acompañar el Software y/o Servicios que proporcionan instrucciones para su instalación, operación, mantenimiento y uso, según pueda ser actualizado de vez en cuando por Splashtop.
"Derechos de Propiedad Intelectual" significa todos los derechos de propiedad intelectual o derechos de propiedad similares, incluidos (a) derechos de patentes y modelos de utilidad, (b) derechos de autor y derechos sobre bases de datos, (c) marcas registradas, nombres comerciales, nombres de dominio y presentación comercial y el prestigio comercial asociado, (d) secretos comerciales, (e) obras de semiconductores, y (f) derechos de diseño industrial; en cada caso, incluidas las inscripciones, solicitudes de registro, renovaciones y extensiones de todo lo anterior en cualquier jurisdicción del mundo.
"Usuario con licencia" hace referencia a una persona con una licencia de asiento válida para Splashtop Personal, la línea de productos Splashtop Business, Splashtop Classroom, Splashtop On-Prem, la línea de productos Mirroring360, Splashtop Secure Workspace, Splashtop Vault o Foxpass. La línea de productos Splashtop Business actualmente incluye Splashtop Remote Access, Splashtop Remote Support, Splashtop SRS Premium y Splashtop Enterprise (en conjunto, los "Productos Splashtop Business"). La línea de productos Mirroring360 actualmente incluye Mirroring360 y Mirroring360 Pro (en conjunto, los "Productos Mirroring360").
"Código malicioso" significa virus, gusanos, bombas de tiempo, caballos de Troya y otros códigos, archivos, scripts, agentes o programas dañinos o maliciosos.
“Software de Código Abierto” significa todo software que está disponible bajo la Licencia Pública General Affero de GNU (AGPL), Licencia Pública General de GNU (GPL), Licencia Pública General Reducida de GNU (LGPL), Licencia Pública de Mozilla (MPL), Licencia Apache, licencias BSD, o cualquier otra licencia aprobada por la Open Source Initiative (www.opensource.org).
"<span marks=\" \" style=\" \">Reversión de Pago" significa cualquier reversión de fondos para una transacción relacionada conlos Servicios, incluyendo pero no limitado a un contracargo, disputa de pago, reversión, cancelación o reembolso que resulta en que Splashtop no reciba o no retenga la cantidad de pago aplicable.
"Servicios" significa los servicios y Software relacionado proporcionados por Splashtop o cualquier Afiliado de Splashtop a ti bajo estos Términos, incluyendo Splashtop Personal, los productos Splashtop Business, Splashtop Classroom, Splashtop On-Prem, los productos Mirroring360, Splashtop Secure Workspace, Splashtop Vault o Foxpass. Los servicios también incluirán cualquier servicio estándar de soporte y mantenimiento ofrecido por Splashtop o sus Afiliados bajo estos Términos.
"Software" hace referencia a ciertas aplicaciones de software, solo en formato de código objeto, que se requieren para que tú uses los Servicios y se te otorguen licencias sujetas a estos Términos.
“Splashtop” se refiere a Splashtop Inc., sus Afiliadas como se definen aquí, y sus sucesores y cesionarios.
"Cuenta de Splashtop" hace referencia a una cuenta de usuario creada con Splashtop que te identifica de manera única con un nombre de usuario y una contraseña.
"Software de terceros" significa cierto software que Splashtop licencia de terceros y te proporciona en relación con los Servicios e incorporado en el Software.
“Periodo de Acceso No Pagado” significa cualquier periodo de acceso a los Servicios que corresponda a una Reversión de Pago.
"Tú o Tu" hace referencia a ti como usuario con licencia o empleado o agente de una entidad legal que está autorizada para representar y vincular legalmente a dicha entidad con estos Términos.
2. REGISTRO EN LÍNEA (Las subsecciones a. y b. a continuación no se aplican a Splashtop On-Prem)
Para utilizar los Servicios, es posible que debas completar el proceso de registro en internet, incluida tu aceptación electrónica de estos Términos. Splashtop puede rechazar un registro por internet que hayas realizado tú a su exclusivo criterio y no está obligado a aportar una razón para su rechazo.
a. Datos de registro. Como parte del proceso de registro por internet para tener una Cuenta Splashtop, Splashtop recopilará cierta información limitada sobre ti ("Datos de registro"). Todos los Datos de registro que aportes deben ser actuales, completos y precisos, y tú eres el único responsable de actualizar los Datos de registro según sea necesario. Splashtop puede rescindir todos los derechos de acceso, recepción, uso y licencia de los Servicios si (i) Splashtop averigua que cualquiera de tus Datos de registro está incompleto, es incorrecto o no está actualizado, o (ii) Splashtop determina, a su entera discreción, que tú no eres el usuario concreto de los Servicios.
b. Contraseñas. A excepción de Splashtop Secure Workspace y Splashtop Vault, como parte del proceso de registro por internet, debes usar tu dirección de correo electrónico como tu nombre de usuario y elegir una contraseña para acceder a tu Cuenta Splashtop Tú eres totalmente responsable de mantener la confidencialidad de tu contraseña y aceptas proteger cuidadosamente todas tus contraseñas. Tú eres el único responsable de todas y cada una de las actividades que ocurran en tu Cuenta Splashtop y aceptas notificar inmediatamente a Splashtop sobre cualquier uso no autorizado de tu Cuenta Splashtop o cualquier otra violación de seguridad. Además, tú eres el único responsable de obtener el consentimiento de tus usuarios antes de recopilar, transmitir o transferir cualquier contenido de tus dispositivos a través de los Servicios. Splashtop no será responsable de ninguna pérdida en la que puedas incurrir como resultado del uso de tu Cuenta Splashtop por parte de un tercero, ya sea con tu conocimiento o sin él. Puede que se te haga responsable de las pérdidas sufridas por Splashtop u otra parte como resultado de que un tercero haya usado tu Cuenta Splashtop, ya sea con tu conocimiento o sin él, o porque no hayas cumplido con los términos estipulados en esta sección.
c. Seguridad. Splashtop hará todos los esfuerzos comercialmente razonables para mantener las salvaguardas administrativas, físicas y técnicas adecuadas para la protección de la seguridad, confidencialidad e integridad de los Datos de registro. Sin perjuicio de lo anterior, tú reconoces que, a pesar de las precauciones de seguridad implementadas por Splashtop, el uso o la conexión a Internet propicia la oportunidad a terceros no autorizados de eludir dichas precauciones y obtener acceso ilegal a los Servicios y Datos de registro. Splashtop no puede garantizar y no garantiza la privacidad, seguridad, integridad o autenticidad de ninguna información transmitida o almacenada en cualquier sistema conectado o accesible a través de Internet o de otro modo, o que dichas precauciones de seguridad sean adecuadas o suficientes.
d. Suscripción para utilizar el Software. Cuando te suscribes para utilizar los Servicios, aceptas los Términos de venta de Splashtop, que se pueden consultar en
(1) https://www.splashtop.com/legal/terms-of-sale para Splashtop Personal, los productos Splashtop Business, Splashtop Classroom, Splashtop On-Prem, Splashtop Secure Workspace, Splashtop Vault o Foxpass; o
(2) https://www.mirroring360.com/terms/sale para los productos Mirroring360.
e. Prueba y ofertas promocionales. De vez en cuando, Splashtop puede ofrecer ciertas pruebas u ofertas promocionales. Splashtop se reserva el derecho de modificar o retirar cualquier prueba u oferta promocional a su exclusivo criterio y sin previo aviso. Las pruebas u ofertas promocionales están limitados a uno (1) por cliente y no se pueden combinar con ninguna otra oferta.
3. PAGOS Y OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
Tu aceptación de estos Términos constituye que aceptas realizar pagos puntuales adeudados a Splashtop, incluidos, cuando corresponda, todos los impuestos, aranceles y tarifas estatales y locales. A menos que se indique lo contrario, todos los precios y tarifas mostrados por Splashtop no incluyen impuestos ni tarifas regulatorias. Cuando corresponda, se cobrarán impuestos y tarifas regulatorias en las facturas emitidas electrónicamente por Splashtop de acuerdo con las leyes y regulaciones locales. Splashtop, a su exclusivo criterio, calculará el importe de los impuestos adeudados. Los impuestos y tarifas regulatorias cobrados pueden cambiar sin previo aviso.
Splashtop recoge impuestos sobre las ventas en los siguientes estados: AZ, CO, CT, DC, GA, HI, KY, LA, MA, MD, MI, NJ, NM, NY, OH, PA, RI, SC, SD, TN, TX, UT, WA, WI & WV.
Exenciones fiscales. Si estás exento de impuestos o tarifas, serás responsable de proporcionar a Splashtop todos los certificados de exención de impuestos apropiados y/o otra documentación satisfactoria para las autoridades fiscales aplicables para justificar dicho estado de exención. Splashtop se reserva el derecho de revisar y validar la documentación de exención de impuestos.
Pago de Impuestos y Tasas. Pagarás a Splashtop cualquier impuesto y tarifa aplicable. Eres el único responsable de pagar cualquier impuesto y tarifa que debas como resultado de la provisión de los Servicios de Splashtop para ti. Si debes pagar algún impuesto y tarifa, deberás pagar dichas cantidades sin reducción ni compensación en los importes pagaderos a Splashtop en virtud del presente documento, y pagarás y asumirás el importe adicional necesario para garantizar que Splashtop reciba el importe total del pago requerido como si no se requiriera tal reducción o compensación.
Determinación de impuestos. La determinación de impuestos se basa principalmente en la ubicación donde has establecido tu negocio, o para individuos donde esa persona reside permanentemente. Splashtop se reserva el derecho de cruzar esta ubicación con otras pruebas disponibles para validar si tu ubicación es precisa. En caso de que tu ubicación sea inexacta, Splashtop se reserva el derecho de cobrarte cualquier impuesto y tarifa pendiente.
Splashtop se reserva el derecho de determinar el precio de los Servicios de Splashtop en función de la ubicación geográfica del usuario o del uso real de los Servicios. El precio puede variar según la ubicación. La ubicación de compra debe coincidir con el lugar donde reside físicamente el usuario y donde se utilizarán e implementarán principalmente los Servicios. Splashtop se reserva el derecho de verificar tu ubicación. Si se determina que los precios se aplicaron incorrectamente a tu compra de Servicios Splashtop, ya sea por error o como resultado de tu conducta, tus precios para los Servicios Splashtop se actualizarán en consecuencia y todos los montos que deberían haberse adeudado según el precio estándar se convertirán inmediatamente en vencido y pagadero dentro de los treinta (30) días siguientes a su notificación.
Splashtop puede suspender o cancelar los Servicios en tu Cuenta Splashtop debido a cualquier morosidad en el pago y tú aceptas reembolsar a Splashtop todos los costes y gastos razonables incurridos al cobrar dichos montos adeudados.
Contracargos; Reversiones de Pago; Ajustes de Términos. Si cualquier pago por los servicios está sujeto a una Reversión de Pago, entonces (a) el período de suscripción (o parte de este) asociado con dicho pago se considerará no pagado y podrá ser tratado por Splashtop como un Período de Acceso No Pagado, y (b)
Splashtop puede, a su entera discreción, suspender, restringir o terminar el acceso a los Servicios asociados con la Cuenta Splashtop afectada.
Si posteriormente compras, renuevas o reactivas una suscripción (incluyendo a través de un método de pago o canal diferente) después de una Reversión de Pago, autorizas a Splashtop a aplicar parte o todo el Período de Acceso No Pagado contra la nueva o renovada suscripción, incluyendo mediante la reducción de la duración del término de la suscripción y/o ajustando la fecha de renovación aplicable para tener en cuenta dicho acceso no pagado previo. Reconoces y aceptas que cualquier ajuste de este tipo está destinado a compensar el acceso no pagado anteriormente y no constituye una tarifa, penalización o recargo.
4. ACUERDO DE LICENCIA DE USUARIO FINAL
Estos términos de licencia para usuarios finales te otorgan un derecho y licencia para usar el Software bajo ciertos límites, restricciones, términos y condiciones ("EULA"). Aceptas estar sujeto a este EULA antes de usar el Software.
a. Concesión de licencia. Se te concede una licencia no transferible, no sublicenciable y no exclusiva para usar el Software y la Documentación, sujeto a tu total cumplimiento con esta Sección 4.
b. Uso Comercial. Los Productos Empresariales de Splashtop, Splashtop Classroom, Splashtop On-Prem y los Productos Mirroring360 están completamente licenciados para uso comercial en un entorno profesional. Splashtop Personal es solo para uso no comercial, es decir, úsalo para acceder a tus computadoras personales para fines no relacionados con el trabajo. Splashtop Secure Workspace, Splashtop Vault y Foxpass pueden ser licenciados para uso comercial o no comercial.
c. Restricciones de Software. No deberás, directa o indirectamente, ni causarás o permitirás que otra persona: (i) en todo o en parte, copie, reproduzca, transfiera, cree obras derivadas de, traduzca, realice ingeniería inversa, desensamble, descompile o intente de cualquier otra manera derivar el código fuente o las ideas o algoritmos subyacentes de Splashtop; (ii) altere, modifique o cree obras derivadas basadas en el Software, o elimine cualquier parte del mismo; (iii) elimine, altere, cubra u ofusque cualquier aviso de derechos de autor u otros avisos de derechos de propiedad colocados o incrustados por Splashtop en o dentro de cualquier Software o Documentación; (iv) venda, revenda, alquile, arriende, preste, distribuya, asigne o de cualquier otra manera transfiera sus derechos de uso del Software o Documentación o lo use para compartir tiempo comercial, alquiler, uso de oficina de servicios o cualquier otra forma de uso en beneficio de cualquier persona o entidad que no sea usted; (v) use el Software o cualquier componente del mismo para fines ilegales; o (vi) use el Software o Documentación, o cualquier componente del mismo, para habilitar dispositivos que eludan la protección de derechos de autor o para violar o eludir de cualquier manera cualquier esquema de derechos de autor de contenido, esquema de protección de contenido o políticas de copia de contenido; (vii) publique o divulgue a terceros cualquier evaluación de los Servicios sin el consentimiento previo por escrito de Splashtop; (viii) use los Servicios para cualquier otro propósito que no sea el propósito previsto; (ix) interfiera con o interrumpa la integridad o el rendimiento de los Servicios; (x) introduzca cualquier Software de Código Abierto en los Servicios; (xi) intente obtener acceso no autorizado a los Servicios o sistemas o redes relacionados; (xii) use, licencie o acceda a los Servicios, Software o Documentación si usted (o cualquiera de sus Usuarios) es un competidor directo de Splashtop, o con el propósito de monitorear la disponibilidad, rendimiento o funcionalidad de los Servicios o Software, o para comparación de benchmarks, análisis competitivo o cualquier otro propósito competitivo; o (xiii) use los Servicios, Software o Documentación para almacenar o transmitir material infractor, ilegal, difamatorio o ilícito, o material que viole los derechos de cualquier tercero, incluidos los derechos de privacidad o de propiedad intelectual.
d. Restricciones del servicio. Al usar los Servicios, aceptas no hacerlo y no permitir que ninguno de tus usuarios (i) use los Servicios en violación de cualquier ley o regulación aplicable, (ii) transmita cualquier material que pueda violar o infringir la propiedad intelectual, privacidad u otros derechos de terceros, (iii) recoja o almacene información de terceros sin su consentimiento, (iv) use los Servicios de una manera que pueda causar daño o interrupción a la red de Splashtop, Cuentas de Splashtop u otros servicios de Splashtop o (v) use los Servicios para enviar spam, malware o cualquier contenido fraudulento, obsceno o ilegal.
e. Limitaciones de uso*. Tú aceptas cumplir con el siguiente término aplicable durante el uso de los Servicios respectivos:
(i) Para Splashtop Personal, el número total de Splashtop Streamers que están conectados con tu cuenta Splashtop no deberá exceder de cinco (5). Splashtop Personal también está limitado a uso no comercial sólo, según la Sección 4(b) anterior.
(ii) Para los Productos Splashtop Business:
a. Splashtop Business Access: 2 ordenadores por licencia de puesto de usuario para Splashtop Business Access Solo, 10 ordenadores por licencia de puesto de usuario para Splashtop Business Access Pro y 10 ordenadores por licencia de puesto de usuario para Splashtop Business Access Performance. El número de usuarios está limitado por el número de licencias de puestos de usuario.
b. Splashtop Remote Support: la cantidad de ordenadores está limitada por el paquete al que te suscribiste.
La licencia Splashtop Remote Support es para técnicos y personal de TI para ofrecer asistencia informática remota a tus ordenadores y a los de otros usuarios.
Remote Support Basic, Remote Support Plus y Remote Support AEM no incluyen acceso secundario de usuario.
Remote Support Premium incluye acceso de usuarios secundarios limitado.
Splashtop Remote Support AEM - Software Patch es impulsado por Chocolatey para Windows y Homebrew para macOS. Los usuarios de Windows pueden estar sujetos a limitaciones de uso y otras restricciones, incluidas las restricciones de velocidad. Consulta los Términos Legales de Chocolatey (https://docs.chocolatey.org/en-us/information/legal/) y el Aviso de Paquetes (https://docs.chocolatey.org/en-us/community-repository/community-packages-disclaimer/#rate-limiting) para más detalles. Splashtop no asumirá ninguna responsabilidad por cambios, incluidos daños de cualquier tipo, que puedan resultar del complemento Software Patch.
c. Splashtop SOS: la cantidad de ordenadores está limitada por el paquete al que te suscribiste. El número de usuarios está limitado por el número de licencias.
d. Splashtop SOS+ – Software Patch funciona con Chocolatey para Windows y Homebrew para MacOS. Los usuarios de Windows pueden estar sujetos a limitaciones de uso y otras restricciones, incluidos los límites de velocidad. Consulta los Términos Legales de Chocolatey (https://docs.chocolatey.org/en-us/information/legal/) y la Exención de responsabilidad de paquetes (https://docs.chocolatey.org/en-us/community-repository/community-packages-disclaimer/#rate-limiting) para obtener más información. Splashtop no asumirá ninguna responsabilidad por los cambios, incluidos los daños de cualquier tipo, que puedan resultar del complemento del parche de software.
e. Splashtop Enterprise (Cloud) – los límites de técnicos, usuarios, computadoras y concurrencia están sujetos al plan particular al que te hayas suscrito. Software Patch es impulsado por Chocolatey para Windows y Homebrew para macOS. Los usuarios de Windows pueden estar sujetos a limitaciones de uso y otras restricciones, incluidas las restricciones de velocidad. Consulta los Términos Legales de Chocolatey (https://docs.chocolatey.org/en-us/information/legal/) y el Aviso de Paquetes (https://docs.chocolatey.org/en-us/community-repository/community-packages-disclaimer/#rate-limiting) para más detalles. Splashtop no asumirá ninguna responsabilidad por cambios, incluidos daños de cualquier tipo, que puedan resultar del complemento Software Patch.
(iii) Para Splashtop Classroom, el número total de Splashtop Streamers que están conectados con tu Cuenta Splashtop no debe exceder los diez (10).
(iv) Para Splashtop On-Prem, el uso de los Servicios está limitado al plan particular al que te suscribiste.
(v) Para los Productos Mirroring360, la cantidad máxima del software Mirroring360 implementado en los ordenadores está limitada por la cantidad de licencias a las que te suscribiste.
(vi) Para Foxpass, los Servicios se compran como suscripciones de usuario y dicho uso está limitado al número de usuarios especificados en el formulario de pedido aplicable. Las suscripciones de usuario son solo para usuarios designados y no se pueden compartir o usar por más de un usuario, pero pueden reasignarse a nuevos usuarios que sustituyan a los usuarios anteriores que ya no requieran el uso continuo de los Servicios.
Splashtop puede, a su exclusivo criterio, suspender cualquier cuenta en violación de esta disposición o solicitarte que compres licencias de puestos adicionales para corregir cualquier excedente.
f. Software de terceros. Cierto Software de Terceros proporcionado en o con el Software está sujeto a varios otros términos y condiciones impuestos por los licenciantes de dicho Software de Terceros. Tu uso del Software de Terceros está sujeto a y se rige por las respectivas licencias del Software de Terceros, las cuales puedes ver desde dentro de dicho Software. Cualquier adquisición por tu parte de dicho Software de Terceros, incluyendo cualquier intercambio de datos entre tú y cualquier proveedor de Software de Terceros, es únicamente entre tú y el proveedor aplicable del Software de Terceros. Splashtop no garantiza, respalda ni asume responsabilidad alguna por ningún Software de Terceros, independientemente de si dicho Software de Terceros es designado por Splashtop como "certificado" o de otro modo, excepto según lo especificado por escrito en un formulario de pedido o Documentación.
Los servicios pueden contener funciones diseñadas para interoperar con Software de Terceros (por ejemplo, aplicaciones de Google, Facebook o Twitter). Para usar dichas funciones, puedes necesitar obtener acceso a dicho Software de Terceros de sus proveedores. Si el proveedor de cualquier Software de Terceros deja de poner el Software de Terceros a disposición para interoperar con las características del Servicio correspondientes en términos razonables, Splashtop puede dejar de proporcionar dichas características sin previo aviso, y reconoces que no tendrás derecho a ningún reembolso, crédito u otra compensación como resultado de ello.
Splashtop puede usar los servicios de uno o más terceros para entregar cualquier parte de los Servicios. Aceptas cumplir con cualquier política de uso aceptable y otros términos de cualquier proveedor de Software de Terceros que se te proporcionen o estén disponibles de otra manera a través de dicho Software de Terceros de vez en cuando.
g. Reserva de derechos. Excepto por lo expresamente concedido en estos Términos, no se te otorgan otras licencias, ni expresas, implícitas ni por aplicación de la doctrina de los actos propios. Todos los derechos no otorgados en estos Términos son reservados por Splashtop.
5. PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Splashtop o sus licenciantes retienen la propiedad de todos los Derechos de Propiedad Intelectual en o asociados con los Servicios que están protegidos por las leyes de derechos de autor de Estados Unidos e internacionales y otras leyes de propiedad intelectual y disposiciones de comercio internacional. Además, reconoces que los Servicios pueden contener información no publicada y encarnar valiosos secretos empresariales propiedad de Splashtop y/o sus licenciantes. Splashtop y/o sus licenciantes se reservan todos los derechos en los Servicios no otorgados expresamente aquí. La licencia otorgada en el presente y tu derecho a usar los Servicios terminan automáticamente si violas alguna parte de los Términos.
6. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
"Información Confidencial" significa cualquier negocio no público o información técnica de Splashtop incluyendo, sin limitación, cualquier información relacionada con los secretos comerciales o conocimientos técnicos de Splashtop que sea designada como "confidencial", ya sea verbalmente o por escrito, o que Usted sepa o deba saber que es considerada confidencial o de propiedad de Splashtop. Usted se compromete a mantener la Información Confidencial en estricta confidencialidad y a no utilizar la Información Confidencial excepto en los casos expresamente autorizados por estos Términos. Usted se asegurará de que ninguna persona no autorizada tenga acceso a la Información Confidencial. Sin perjuicio de lo anterior, la Información confidencial no incluirá información que (i) pase a formar parte del dominio público sin que Usted haya incumplido los Términos; (ii) sea desarrollada independientemente por Usted sin referencia a ninguna Información Confidencial; o (iii) le sea revelada legítimamente por un tercero sin restricción de divulgación.
7. MARCAS REGISTRADAS
Tú reconoces y aceptas que el término Splashtop y otros logotipos y diseños relacionados proporcionados a continuación (en conjunto, las "Marcas comerciales de Splashtop") son marcas comerciales exclusivas de Splashtop, registradas en Estados Unidos y en otros lugares, y que no utilizarás ni reproducirás el las Marcas comerciales de Splashtop sin obtener primero una licencia de marca comercial de Splashtop. Todas las demás marcas comerciales y marcas de servicio a las que se hace referencia en los Servicios o en el sitio web de Splashtop son propiedad exclusiva de sus respectivos dueños. Todos los derechos reservados.
8. PRIVACIDAD
El uso por parte de Splashtop de cualquier información proporcionada por ti, incluyendo, sin limitación, Datos de Registro e información de pago, se establece en la Política de privacidad actual de Splashtop, que se puede encontrar en (1) https://www.splashtop.com/legal/privacy-policy para Splashtop Personal, productos Splashtop Business, Splashtop Classroom, Splashtop On-Prem, Splashtop Secure Workspace, Splashtop Vault y Foxpass; o (2) https://www.mirroring360.com/privacy para productos Mirroring360.
9. ACTUALIZACIONES Y SOPORTE
Splashtop puede, de vez en cuando, a su entera discreción, y sin ninguna obligación de hacerlo, hacer actualizaciones de los Servicios disponibles a través de Internet u otras fuentes. Todas esas actualizaciones se considerarán incluidas dentro de la definición de Servicios y estarán sujetas a estos Términos. Splashtop se reserva el derecho de cobrar tarifas por cualquier futura versión o actualización de los Servicios. Además, Splashtop también se reserva el derecho de aumentar las tarifas de los Servicios con previo aviso. Se te notificará por adelantado sobre cualquier cambio en las tarifas, incluyendo la fecha efectiva. Si no cancelas tu suscripción antes de que las nuevas tarifas entren en vigor, se aplicarán las tarifas actualizadas en tu próxima renovación de los Servicios.
Si Splashtop es tu proveedor de soporte para los Servicios, puedes visitar (1) https://www.splashtop.com/support para Splashtop Personal, Splashtop Business Products, Splashtop Classroom, Splashtop On-Prem, Splashtop Secure Workspace o Splashtop Vault; o (2) https://www.mirroring360.com/f-a-q para productos Mirroring360 para utilizar la base de conocimientos en línea o contactar al equipo de soporte de Splashtop para resolver cualquier problema técnico que puedas tener. Para Foxpass, puedes enviar un correo electrónico a help@foxpass.com para soporte técnico estándar. También puedes tener la opción de comprar por separado servicios de soporte mejorados o premium conforme a un formulario de pedido para tiempos de respuesta expedita.
10. VIGENCIA Y RESCISIÓN
Estos Términos comenzarán en la fecha de tu aceptación telemática. Estos términos continúan hasta la terminación de tu Cuenta Splashtop. Puedes rescindir estos Términos en cualquier momento cancelando tu suscripción, eliminando el Software y la Documentación de tu sistema, eliminando tu Cuenta Splashtop y dejando de usar los Servicios.
Para las suscripciones de Splashtop pagadas a través de my.splashtop.com, puedes rescindir tu suscripción iniciando sesión en tu Cuenta Splashtop en my.splashtop.com, haciendo clic en la pestaña "Suscripciones" en "Información de la cuenta" y desactivando la renovación automática. Tu suscripción ya no se renovará automáticamente y tu cuenta no se te cobrará automáticamente al final de tu periodo de suscripción actual. Los Productos que has comprado se podrán utilizar hasta el final del periodo de suscripción actual.
Para las suscripciones de Splashtop adquiridas a través del personal de ventas de Splashtop (no compradas directamente por ti en my.splashtop.com), Podrás cancelar tu suscripción proporcionando un aviso por escrito de tu intención de no renovar de la manera establecida en la Sección 16(e) aquí, enviado no más tarde de treinta (30) días antes de la renovación automática. Las reducciones en las cantidades de licencias o niveles de servicio para suscripciones también deben solicitarse por escrito al menos treinta (30) días antes de la renovación. Si no se proporciona un aviso a tiempo, las cantidades existentes se renovarán sin cambios.
Para el producto Foxpass, puedes finalizar tu suscripción notificando la no renovación a Splashtop al menos treinta (30) días antes de la expiración del término de suscripción actual, de acuerdo con la Sección 16(e) aquí mencionada. Las reducciones en las cantidades de licencias o niveles de servicio para suscripciones también deben ser solicitadas por escrito al menos treinta (30) días antes de la renovación. Si no se proporciona un aviso a tiempo, las cantidades existentes se renovarán sin cambios.
Splashtop puede terminar inmediatamente estos Términos y tu suscripción, licencia y derecho a los Servicios si (i) incumples estos Términos; (ii) tú, como entidad legal, declaras bancarrota, estás involucrado en cualquier procedimiento de bancarrota o eres insolvente de alguna otra manera; o (iii) Splashtop decide, a su total discreción, dejar de ofrecer los Servicios, en cuyo caso Splashtop te notificará con anticipación, siempre que sea posible, y te proporcionará planes o opciones alternativas para minimizar cualquier inconveniente que pueda causar dicha terminación. Splashtop no será responsable por ningún daño resultante de una terminación de estos Términos según lo dispuesto aquí. Al finalizar estos Términos: (a) todos los derechos de licencia otorgados aquí terminarán automáticamente sin más aviso; y (b) dejarás inmediatamente de acceder y usar los Servicios y destruirás el Software y la Documentación, y todas las copias de estos. Las Secciones 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 y 16 sobrevivirán a la expiración o terminación de estos Términos con plena vigencia y efecto.
11. RENUNCIA DE GARANTÍAS
LOS SERVICIOS, SOFTWARE, CUALQUIER ACTUALIZACIÓN DE LOS MISMOS, CUALQUIER DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN SE PROPORCIONAN "TAL CUAL" SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO. SPLASHTOP, EN NOMBRE DE SÍ MISMO Y SUS LICENCIANTES, RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS, YA SEAN EXPRESAS, IMPLÍCITAS, LEGALES O DE OTRO TIPO, QUE SURJAN O ESTÉN RELACIONADAS CON ESTOS TÉRMINOS Y CUALQUIER MUESTRA, ESPECIFICACIÓN O PROPUESTA PROPORCIONADA POR SPLASHTOP, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADO A, LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR Y NO INFRACCIÓN DE DERECHOS DE TERCEROS. SPLASHTOP NO GARANTIZA LA EXACTITUD, COMPLETITUD, CALIDAD SATISFACTORIA DE LOS SERVICIOS O QUE LOS SERVICIOS ESTARÁN LIBRES DE DEFECTOS, SE EJECUTARÁN SIN ERRORES O INTERRUPCIONES, CUMPLAN TUS REQUISITOS, ESTÉN LIBRES DE VIRUS O QUE SPLASHTOP CORREGIRÁ TODOS LOS ERRORES. ENTIENDES Y ACEPTAS QUE CUALQUIER MATERIAL O DATO DESCARGADO U OBTENIDO DE OTRO MODO A TRAVÉS DEL USO DE LOS SERVICIOS SE REALIZA BAJO TU PROPIO RIESGO Y QUE SERÁS EL ÚNICO RESPONSABLE DE CUALQUIER DAÑO A TU SISTEMA INFORMÁTICO O PÉRDIDA DE DATOS QUE RESULTE DE LA DESCARGA DE DICHO MATERIAL Y/O DATOS. ALGUNAS LEYES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS, POR LO QUE, EN ESA MEDIDA, ESTA LIMITACIÓN PUEDE NO APLICARSE A TI.
12. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
EN NINGÚN CASO SERÁN RESPONSABLES SPLASHTOP, O SUS LICENCIANTES O PROVEEDORES, POR CUALQUIER DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSECUENTE, PUNITIVO O INDIRECTO QUE SEA (INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, DAÑOS POR PÉRDIDA DE BENEFICIOS, INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO, PÉRDIDA DE INFORMACIÓN, O CUALQUIER OTRA PÉRDIDA PECUNIARIA) QUE SURJA DE O EN CONEXIÓN CON ESTOS TÉRMINOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA CAUSA DE LA ACCIÓN, YA SEA EN CONTRATO, DELITO (INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, NEGLIGENCIA, NEGLIGENCIA GRAVE, REPRESENTACIÓN NEGLIGENTE) O RESPONSABILIDAD DEL PRODUCTO, INCLUSO SI SPLASHTOP HA SIDO ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES, ASÍ QUE EN TAL MEDIDA LAS ANTERIORES LIMITACIONES O EXCLUSIONES NO TE PUEDAN APLICAR.
EN NINGÚN CASO LA RESPONSABILIDAD ACUMULATIVA DE SPLASHTOP QUE SURJA DE O EN CONEXIÓN CON ESTOS TÉRMINOS EXCEDERÁ EL TOTAL DE HONORARIOS PAGADOS POR TI EN EL PERÍODO DE DOCE (12) MESES INMEDIATAMENTE ANTERIOR AL INCIDENTE QUE DIO LUGAR A TAL RESPONSABILIDAD).
13. INDEMNIZACIÓN
Por la presente, Usted acepta, a Su exclusivo cargo, indemnizar, defender y mantener indemne a Splashtop y sus afiliados, empleados, funcionarios, directores, propietarios, proveedores de información, agentes, licenciatarios, otorgantes de licencias (las "Partes Indemnizadas") de y contra cualquier y todas las responsabilidades, reclamaciones, costos, incluyendo los honorarios razonables de abogados, incurridos por las Partes indemnizadas en relación con cualquier demanda, reclamación, acción, pleito o pérdida que surja como resultado de (a) cualquier incumplimiento por parte de Usted de estos Términos o las reclamaciones derivadas de Su cuenta de Splashtop; (b) cualquier fraude o manipulación por parte de Usted; (c) una reclamación, acción o alegación de infracción por parte de un tercero basada en la información, datos, archivos u otro contenido enviado por Usted; o (d) cualquier reclamación de fraude con tarjeta de crédito basada en cualquier información revelada por Usted. Usted se compromete a hacer todo lo posible para cooperar con Splashtop en la defensa de cualquier demanda, reclamación, acción o pleito. Splashtop se reserva el derecho de asumir la defensa exclusiva de cualquier asunto sujeto a indemnización por parte de Usted a expensas de Splashtop.
14. CONTROLES DE EXPORTACIÓN
Reconoces y aceptas que los Servicios licenciados bajo estos Términos están sujetos a las leyes y regulaciones de control de exportaciones de los Estados Unidos (incluyendo, sin limitación, las Regulaciones de Administración de Exportaciones (“EAR”), y los regímenes de sanciones del Departamento del Tesoro de los EE. UU., Oficina de Control de Activos Extranjeros). Deberás, a tu cargo, cumplir con todas las leyes, ordenanzas, reglamentos, normas y otros requisitos aplicables. No deberás, sin autorización previa del gobierno de los Estados Unidos, exportar, reexportar o transferir ningún Software, Servicios o tecnología sujetos a estos Términos, ya sea directa o indirectamente (i) a cualquier país sujeto a un embargo comercial de los Estados Unidos o a cualquier residente o nacional de dicho país, o (ii) a cualquier persona o entidad que figure en la “Lista de Entidades” o “Lista de Personas Denegadas” mantenida por el Departamento de Comercio de los EE. UU. o en la lista de “Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas” mantenida por el Departamento del Tesoro de los EE. UU. Al descargar el Software o utilizar los Servicios, aceptas lo anterior y declaras y garantizas que no te encuentras en, bajo el control de, o eres nacional o residente de ningún país de ese tipo o en ninguna lista de ese tipo.
15. USO DE ALTO RIESGO
Por el presente documento, reconoces que los Servicios no están diseñados ni destinados para el acceso o uso para o durante actividades de alto riesgo y no se utilizarán en conexión con ningún sistema en el que se pueda esperar razonablemente que el mal funcionamiento provoque lesiones personales, la muerte o daños a la propiedad, el medioambiente o la empresa. Sin limitar lo anterior, los Servicios no se utilizarán en conexión con ningún sistema de soporte vital. Splashtop y sus licenciadores renuncian expresamente a cualquier garantía expresa o implícita de idoneidad para tales fines. Aceptas eximir de responsabilidad a Splashtop y sus ejecutivos, directivos, empleados, afiliados y licenciadores de cualquier reclamación o pérdida que se derive de cualquiera de los usos anteriores de los Servicios.
16. GENERALIDADES
a. Estos Términos constituyen el acuerdo completo entre tú y Splashtop con respecto al uso que haces de los Servicios y, al aceptar estos Términos, reconoces expresamente que estos Términos reemplazan cualquier acuerdo, comunicación o entendimiento anterior o actual, escrito u oral, con respecto al uso que haces de los Servicios. Splashtop no estará obligado por ninguna disposición de cualquier orden de compra, recibo, aceptación, confirmación, correspondencia o de otro modo, independientemente de si estos Términos no especifican nada al respecto, bajo ninguna circunstancia, a menos que Splashtop acepte expresamente la disposición por documento escrito firmado.
b. Si alguna disposición de estos Términos se considera inválida, ilegal o inaplicable, dicha disposición se aplicará en la medida máxima permitida por la ley y las disposiciones restantes no se verán afectadas.
c. Estos Términos se rigen por las leyes del Estado de California, sin referencia a disposiciones sobre conflictos de leyes. Tú y Splashtop renunciáis expresamente a la aplicabilidad de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Venta de Bienes. Aceptas que todas las reclamaciones y disputas que surjan de o en conexión con estos Términos se escucharán exclusivamente por cualquier tribunal federal o estatal de jurisdicción competente ubicado en el Condado de Santa Clara, California, EE. UU., y consientes de manera irrevocable a la jurisdicción personal y exclusiva de, y lugar en, tales tribunales, y renuncias a cualquier objeción a cualquier procedimiento llevado en cualquier tribunal de este tipo.
d. No puedes ceder ni transferir estos Términos ni ningún derecho u obligación en virtud de estos Términos. Cualquier cesión o transferencia de estos Términos realizada que infrinjan los términos del presente será nula y no tendrá efecto. Sujeto a lo anterior, estos Términos serán vinculantes y redundarán en beneficio de los respectivos sucesores y cesionarios permitidos de las partes. Splashtop puede ceder sus derechos bajo estos Términos a sus afiliados y a cualquier sucesor mediante fusión, adquisición, consolidación, reorganización o venta de todos o sustancialmente todos sus activos relacionados con estos Términos, sin que puedas hacer nada al respecto, en cuyo caso se considerará que toda referencia a Splashtop en este documento se referirán al cesionario.
e. Las notificaciones de Splashtop para ti pueden ser enviadas a la dirección de correo electrónico proporcionada por ti durante el proceso de registro en línea, o por cualquier otro medio que Splashtop considere, a su discreción, que es razonablemente probable que llegue a tu atención. Todas las notificaciones por parte de Usted a Splashtop con respecto a estos Términos deberán ser por escrito y entregadas (i) por email a legal@splashtop.com o a otra dirección de email designada por Splashtop para notificaciones legales, o (ii) por mensajería exprés o correo certificado a la dirección de Splashtop establecida aquí. No obstante lo anterior, cualquier notificación de no renovación o reducción de cantidades de licencias deberá ser entregada por email a sales@splashtop.com. Las notificaciones se considerarán entregadas al recibir la confirmación de recibo de Splashtop si se envían por correo electrónico, o tras la entrega confirmada si se envían por servicio de mensajería urgente o correo certificado.
f. Aceptas no iniciar ni participar en ninguna demanda colectiva contra Splashtop o cualquiera de sus empleados o afiliados. Aceptas que no presentarás ninguna reclamación en virtud de estos Términos más de dos (2) años después del vencimiento o rescisión de estos Términos. Ninguna renuncia a cualquier disposición o consentimiento a cualquier acción por parte de Splashtop constituirá una renuncia a cualquier otra disposición o consentimiento a cualquier otra acción, ya sea similar o no. Ninguna renuncia o consentimiento por parte de Splashtop constituirá una renuncia o consentimiento continuo, excepto en la medida en que Splashtop lo establezca específicamente por escrito.
g. Reconoces que Splashtop puede proporcionar software, soluciones y servicios a terceros, incluidos a aquellos que sean de tu competencia, que son iguales o similares al software, las soluciones y los servicios que se te ofrecen aquí.
h. Splashtop no será responsable de ningún retraso, interrupción u otro fallo en el cumplimiento de estos Términos debido a cuestiones fuera del control razonable de Splashtop.
i. Si tienes alguna preocupación sobre ética, integridad, seguridad, seguridad y/o cumplimiento acerca de Splashtop o sus empleados, se te anima a reportar el incidente de manera anónima en https://www.splashtop.com/anonymous-reporting.
* En ciertas situaciones, Splashtop puede "poner en situación ventajosa" a los clientes respecto a las limitaciones de uso bajo las cuales se suscribieron inicialmente.
Splashtop Inc.
10050 North Wolfe Road, Suite SW2-S260
Cupertino, California 95014
Última actualización: 15 de abril de 2026
Este acuerdo puede ser traducido a diferentes idiomas. En caso de conflicto o incoherencia entre la versión en inglés o cualquier traducción del presente, prevalecerá y regirá la versión en inglés.