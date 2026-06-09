Foxpass, como cualquier buena herramienta de DevOps o TI, está diseñada para ahorrarle a tu empresa tiempo y dinero. Facilita la gestión de directorios y reduce la carga de desarrollo gracias a una mayor seguridad, automatización y eficiencia.
Así que, dediquemos un momento a ver Foxpass, qué hace y qué ahorro puede aportar a tu empresa para que la inversión inicial merezca totalmente la pena.
Seguridad
La mayor ventaja de Foxpass para tu empresa es la mejora que aporta a tu seguridad. Foxpass protege las partes más sensibles de tu infraestructura al mantener a raya a los usuarios no autorizados, sin añadir barreras innecesarias para los usuarios autorizados. En general, las ventajas de una seguridad mejorada pueden ser difíciles de medir, pero ten esto en cuenta: ¿cuánto vale el acceso a tus hosts? ¿Tu código fuente? ¿Tus herramientas internas?
Foxpass puede evitar el acceso ilícito a esos sistemas al restringir el acceso de los hosts Wi‑Fi y SSH a empleados activos con credenciales válidas. Si usas credenciales compartidas, debes acordarte de rotar las credenciales y actualizar tus hosts cada vez que alguien se va o termina un contrato. Cualquier proceso manual es un riesgo potencial para la seguridad, especialmente a medida que escalas.
Foxpass facilita la rotación de las claves SSH y las contraseñas de tus empleados. Al mismo tiempo, registra todos los intentos de inicio de sesión de LDAP y RADIUS para comprobar si hay actividad maliciosa y mantener tus redes seguras.
automatización
Foxpass también te ayuda a automatizar las tareas administrativas estándar. Piensa en el tiempo que lleva añadir o quitar un usuario de tus hosts: tanto si gestionas manualmente el acceso SSH como si usas un script de Puppet o Chef, debes repetir el proceso cada vez que cambia tu plantilla. Es mucho trabajo rutinario que te quita tiempo de tu día con cada contratación o salida.
Esto puede ser un problema especialmente grave cuando trabajas con becarios o contratistas que solo están unos meses. Si se tardan unos días en ponerlo todo en marcha, eso supone mucho tiempo en el que no pueden hacer su trabajo.
Con Foxpass, puedes tenerlos listos en el tiempo que tardas en crear su cuenta de correo electrónico.
Además, piensa en lo que ocurre cuando cambias tu contraseña de Wi‑Fi®; tienes que avisárselo a todo el mundo en la empresa y esperar a que todos actualicen sus clientes. Pequeñas distracciones como esta pueden ir acumulándose a lo largo de la jornada laboral.
Con Foxpass, todo el mundo usa su contraseña personal para iniciar sesión en Wi-Fi®. Foxpass te ayuda a automatizar la gestión de claves SSH, contraseñas y permisos de host y, por si fuera poco, también cuenta con una API sencilla sobre la que puedes desarrollar.
aumentada
Trabajar con LDAP o RADIUS no es una tarea estándar para la mayoría de los desarrolladores de software. Su desconocimiento de esos protocolos provoca tiempos de proyecto más largos, una depuración más difícil y una desaceleración general del desarrollo. Ese tiempo dedicado al desarrollo te distrae del enfoque principal de tu empresa.
Hacer que tus ingenieros trabajen en proyectos internos reduce tu eficiencia y te impide desarrollar funciones orientadas al cliente. No talarías un árbol solo para construir un escritorio de oficina, ¿por qué pedirles a tus desarrolladores que construyan un servidor LDAP o RADIUS? Todo nuestro enfoque en Foxpass es mantener los servidores LDAP y RADIUS en funcionamiento las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Además, Foxpass está diseñado para escalar junto con tu tráfico. Hacemos del tiempo de actividad nuestra prioridad y podemos absorber picos de carga cuando pones en marcha nuevos servidores. Nuestro equipo de guardia se centra en mantener estos servidores, para que tus ingenieros no tengan que hacerlo.
Si te suscribes a nuestro plan estándar más grande (que puede admitir hasta 50 ingenieros y 200 empleados), Foxpass solo cuesta $3,000 al año. Según estimaciones muy conservadoras de engineerworth.com, si uno de tus 50 ingenieros dedicara solo una semana laboral de todo el año a configurar, poner en marcha y mantener un servidor LDAP básico, costaría más que suscribirse a Foxpass. Esta estimación tampoco incluye los costes de alojamiento, que podrían ascender como mínimo a varios cientos de dólares al año.
Además, debes asegurarte de que el ingeniero que mantiene este sistema siga en la empresa, ya que cualquier administrador futuro necesitará mucho tiempo para familiarizarse con él y mantenerlo en funcionamiento. Los costes de desarrollar una solución interna pueden superar rápidamente sus beneficios.
Foxpass te libera de tener que lidiar con un servidor LDAP y RADIUS casero y te da tranquilidad sobre tu seguridad, ¡todo a un precio excelente!
Mires como lo mires, Foxpass aporta grandes beneficios y un gran ahorro a las empresas. Con Foxpass, puedes proteger tu red, ahorrar tiempo y mejorar la eficiencia en toda tu empresa, así que ¿a qué esperas? ¡Comenzar una prueba gratuita de 30 días hoy! Incluso es gratis para empresas con menos de 5 ingenieros y 10 empleados en total.
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