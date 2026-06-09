¿Has pensado en mejorar tus protocolos de seguridad? Es posible controlar el acceso de los empleados según el dispositivo del usuario, y no solo según la identidad del usuario.
Esto significa que, además de depender de que los empleados proporcionen un nombre de usuario y una contraseña para acceder a una cuenta o sistema, el propio dispositivo permitirá al usuario iniciar sesión automáticamente. Así que, cuando se incorpora a un nuevo empleado, se le entrega un portátil o un teléfono móvil que le permite acceder a la red de la empresa (como Wi‑Fi® o intranets).
Autenticación de confianza cero y nombre de usuario
Si eres administrador de TI o te ocupas de la seguridad de red dentro de tu organización, puede que ya conozcas un modelo de seguridad Zero Trust. El enfoque de confianza cero significa que no se conceden permisos automáticamente a ninguna persona (ya esté dentro o fuera de tu empresa) a la hora de gestionar información y dar acceso a las redes.
Aunque suene a una precaución extrema, este método protege mejor a tu empresa frente a brechas de datos y ataques al ser prudente al conceder privilegios.
Cuando das acceso a otros, entran en juego muchos factores y consideraciones. Para empezar, puede que no conozcas la identidad del usuario si la cuenta se está usando en otro lugar o se queda abierta desde otra cuenta. El usuario también puede añadir su cuenta en un dispositivo desconocido infectado con malware, lo que podría poner en riesgo toda tu red.
Cuando te autenticas por dispositivo, te aseguras de que el dispositivo es una fuente fiable. El acceso a tus redes solo permanece en un dispositivo y no sale de ahí, lo que hace que sea mucho más difícil compartirlo.
Encontrar la herramienta adecuada para la autenticación de dispositivos
Una forma eficiente de autenticar por dispositivo (en lugar de por nombre de usuario) es mediante certificados PKI. La infraestructura de clave pública (PKI) es un sistema que te permite cifrar y firmar los datos enviados a un dispositivo, lo que reduce problemas de seguridad como la asignación de privilegios de Wi‑Fi®.
La autenticación estándar de usuarios para Wi‑Fi® puede volverse fácilmente descentralizada y descontrolada cuando, normalmente debido al uso compartido de cuentas, usuarios desconocidos acceden a la red. Los certificados digitales PKI facilitan el seguimiento de los usuarios y sus dispositivos, así como la concesión de acceso sin temor a brechas de seguridad.
Por supuesto, los certificados PKI ayudan de muchas otras maneras. Por un lado, identifica qué empleados están en tu red. Además, protege contra ataques de intermediario al interceptar la comunicación entre un empleado desprevenido y un atacante mediante cifrado. Esto también ayuda a superar el problema de las credenciales fáciles de hackear.
Para una eficiencia y facilidad de acceso aún mayores, el Protocolo simple de inscripción de certificados, que viene con la solución Advanced RADIUS de Foxpass, hace que la emisión de PKI sea todavía más sencilla.
En resumen: protege tu empresa
Los protocolos de seguridad Zero-Trust garantizan que cada usuario de tu red esté autenticado y tenga permiso para estar ahí. Protege tu empresa hoy y evita posibles brechas de seguridad autenticando por dispositivo (y no por usuario).
¿Listo para mejorar tu seguridad? Para implementar el certificado PKI y SCEP de Foxpass, envía un correo a help@foxpass.com y te ayudaremos a empezar.
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