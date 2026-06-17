El Wi‑Fi basado en certificados‑es una de las formas más sólidas de proteger los Chromebooks gestionados en redes empresariales. Pero para muchos equipos de TI, lo que comienza como un proyecto de Wi‑Fi puede convertirse rápidamente en una pesadilla de infraestructura de certificados.
Foxpass elimina ese paso adicional al proporcionar un conector nativo de la nube compatible con Google como parte del servicio. Esto ofrece a los equipos de TI una forma más directa de implementar el acceso basado en certificados en los Chromebooks gestionados.
Con EAP-TLS, los dispositivos ChromeOS se conectan a Wi‑Fi 802.1X mediante certificados de cliente en lugar de contraseñas compartidas. Eso da a los equipos de TI un mayor control sobre qué dispositivos pueden unirse a la red y reduce el riesgo de que una contraseña robada pueda reutilizarse.
Sin embargo, en muchas implementaciones de Google Workspace, lograr acceso basado en certificados requiere algo más que activar una política. A menudo, los equipos necesitan infraestructura de certificados adicional para conectar Google Admin, la inscripción de certificados y la implementación de políticas de Wi‑Fi.
El reto de adoptarWi‑Fi basado en certificados
En una implementación estándar de Google Workspace, la Wi‑Fi basada en certificados para ChromeOS tiene varias partes móviles. Los administradores deben configurar un perfil SCEP, definir los ajustes de certificados, confiar en la CA emisora y en los certificados del servidor RADIUS, e implementar la configuración de Wi‑Fi en Google Admin para WPA2-Enterprise/WPA3-Enterprise, que no es más que WP con 802.1X y EAP-TLS.
El modelo de Google se basa en Google Cloud Certificate Connector, un servicio de Windows que transmite las solicitudes de certificados entre Google y la fuente del certificado. En ChromeOS, la clave privada se genera en el dispositivo, y el certificado se solicita y se entrega a través de ese proceso.
Es un modelo de seguridad sólido, pero puede suponer un trabajo considerable en torno al alojamiento, la configuración del servicio, los permisos, la resolución de problemas y el mantenimiento antes de que una flota gestionada de Chromebook esté lista para usarlo.
Cómo Foxpass simplifica el camino hacia un acceso seguro
Foxpass cambia esa configuración al gestionar la capa del conector como parte del servicio, en lugar de dejar que los clientes la implementen y la ejecuten por su cuenta.
Para los equipos que gestionan dispositivos ChromeOS en Google Workspace, eso significa menos tiempo dedicado a alojar y mantener servicios de conector, y más tiempo centrado en las partes del despliegue que realmente determinan el acceso: política de certificados, configuración de inscripción SCEP, perfiles de Wi-Fi y validación RADIUS.
Foxpass elimina un paso real de implementación en el cambio hacia el acceso a la red basado en certificados. Eso hace que EAP-TLS sea más fácil de implementar para las organizaciones que quieren una seguridad Wi-Fi más sólida sin asumir otro sistema que gestionar. También es compatible con entornos de identidad y gestión de dispositivos cloud-first centrados en Google Workspace y otras plataformas de identidad.
Foxpass también puede ayudar a simplificar el ciclo de vida del acceso en entornos orientados a Google mediante la sincronización de dispositivos de Google Admin. Al sincronizar la información de los dispositivos gestionados desde Google Admin, Foxpass puede ayudar a los equipos de TI a mantener el acceso a la red alineado con el estado de los dispositivos y los cambios en su ciclo de vida, en lugar de tratar la emisión de certificados como una tarea de configuración puntual.
Eso importa para las flotas de Chromebook porque las decisiones de acceso deben evolucionar a medida que los dispositivos se inscriben, se reasignan, se suspenden, se retiran del servicio o dejan de formar parte de la flota de dispositivos gestionados. Combinada con la Wi‑Fi basada en certificados, la sincronización de dispositivos de Google Admin ofrece a los equipos una forma más práctica de conectar la gestión de dispositivos, la inscripción de certificados y el control de acceso a la red.
Ventajas para organizaciones centradas en Google Workspace y Chromebook‑
Menos infraestructura de conectores para que los equipos de TI la alojen y mantengan.
Menos pasos entre la emisión de certificados y la implementación del perfil de Wi‑Fi.
Menor carga operativa en torno a la inscripción SCEP, la configuración de confianza y las operaciones de conectores.
Una forma más práctica de implementar EAP-TLS en entornos de dispositivos cloud-first.
Una alineación más sencilla del ciclo de vida del acceso al sincronizar los datos de dispositivos Chromebook gestionados desde Google Admin con Foxpass.
Un enfoque de implementación más fácil de gestionar
Para la mayoría de los equipos de TI, la pregunta no es si vale la pena usar EAP-TLS. Es si pueden implementarlo sin añadir otro servicio que mantener. Eso importa en los entornos Chromebook, donde la emisión de certificados, la configuración de confianza y la implementación de políticas de Wi‑Fi ya deben funcionar conjuntamente en todos los dispositivos gestionados.
Al reducir el trabajo del conector que normalmente se sitúa entre Google Workspace y la inscripción de certificados, Foxpass ayuda a los equipos a dedicar menos tiempo a la infraestructura de soporte y más a validar políticas, probar el comportamiento de la red y desplegar el acceso a escala.
Hacer que un acceso a la red más seguro sea más práctico
Para las organizaciones que usan Google Workspace y Chromebooks gestionados, el valor del Wi‑Fi basado en certificados está claro.
La verdadera pregunta es cuánto de la infraestructura de conectores y certificados tiene que gestionar un equipo para lograrlo. Foxpass acorta ese camino al encargarse de la capa del conector como parte del servicio, lo que ofrece a los equipos de TI una forma más directa de implementar EAP-TLS en ChromeOS sin asumir otro sistema que alojar y mantener.