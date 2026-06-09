La seguridad y las filtraciones de datos se están volviendo alarmantemente comunes en el mundo tecnológico actual. Cada día trae más noticias sobre datos comprometidos, y los informes sugieren que se comprometen 7 millones de registros de datos cada día.
Aunque muchas organizaciones miran hacia fuera para encontrar la causa de estas brechas de datos, el problema normalmente está dentro. Los mecanismos deficientes de control de acceso pueden (y con demasiada frecuencia lo hacen) provocar vulneraciones del control de acceso.
La mayoría de las organizaciones implementan amplios sistemas de control de acceso para mantener las brechas a raya. Sin embargo, estos sistemas a veces pueden tener grandes debilidades que dejan la puerta abierta al desastre.
A veces el control de acceso parece eficaz en los libros, pero puede resultar inútil en situaciones de la vida real. En otros casos, empleados malintencionados podrían estar detrás de vulneraciones del control de acceso. Independientemente de la causa, estas brechas pueden ser desastrosas.
Hay varios tipos de vulneraciones del control de acceso que pueden paralizar a las organizaciones y exponer información valiosa a fisgones. Veamos los tipos más comunes de vulneraciones del control de acceso y cómo Foxpass puede ayudarte a defenderte de ellas.
Uso indebido de privilegios
Tus empleados conocen la ubicación exacta de tus datos confidenciales y las brechas en el mecanismo de control de acceso. Por tanto, uno de los tipos más significativos de violación del control de acceso se produce a manos de empleados dentro de una organización.
Puedes implementar el mejor sistema de control de acceso para tu organización, pero un empleado malintencionado aún puede aprovechar fácilmente sus privilegios para acceder a los datos más críticos de una organización.
Incluso con privilegios de usuario estándar, un usuario puede acceder a la memoria de todos los procesos que se ejecutan con una cuenta de usuario. A partir de ahí, un empleado puede integrar fácilmente código malicioso en los procesos del usuario, acceder a la puerta trasera del sistema, interceptar las pulsaciones de teclas y modificar el contenido en el navegador.
Los privilegios de usuario estándar son lo bastante adecuados como para permitir que un usuario descargue un plugin e integre una puerta trasera y un keylogger en el sistema.
Por tanto, el uso indebido de privilegios es uno de los tipos más comunes y peligrosos de vulneraciones del control de acceso, y debe supervisarse.
Negligencia
La negligencia es otro tipo de vulneración interna del control de acceso que representa una amenaza para una organización.
La gente comete errores constantemente. Por tanto, es razonable asumir que alguien con acceso de gestión a los datos de la empresa puede cometer un error tonto en el manejo de esos datos. En muchos casos, que la dirección o los empleados adopten una actitud despreocupada ante los problemas de seguridad ha provocado resultados desastrosos.
Dejar datos valiosos o equipos sin supervisión es otro error crítico que la gente suele cometer, y puede provocar fallos de seguridad y brechas de datos dentro de la organización.
Empleados deshonestos o intrusos curiosos pueden aprovechar esta negligencia, acceder a los datos críticos de la organización y crear una grave amenaza para la seguridad.
Ataque de dominio
Las cuentas de dominio son las cuentas de la mayoría de los usuarios corporativos dentro de una organización. Estas cuentas permiten a los usuarios acceder a los servicios de red de una red corporativa y normalmente proporcionan acceso a los servicios de red de forma predeterminada.
Como resultado, si un usuario infectado o una persona interna malintencionada tiene acceso a la base de datos corporativa, es fácil vulnerar los datos corporativos.
El acceso y la autorización del dominio también permiten a los atacantes acceder a los discos y carpetas de red del usuario, compartir recursos internos e incluso obtener acceso a otras estaciones de trabajo de la misma red.
Durante una sesión activa, los atacantes pueden utilizar fácilmente servicios de red como acceso remoto, SVN, FTP, TFS, GIT y SSH para vulnerar las estaciones de trabajo de usuarios con mayores privilegios.
Filtración externa debida a mecanismos deficientes de control de acceso
Un mecanismo deficiente de control de acceso puede permitir que personas ajenas obtengan acceso no autorizado a los datos de la organización. Las brechas causadas por agentes externos suelen atribuirse directamente a la falta de mecanismos adecuados de control de acceso.
A veces, los privilegios de administrador pueden supervisarse mal dentro de una organización. En otros casos, las aplicaciones de terceros usadas dentro de la organización pueden introducir vulnerabilidades y brechas de seguridad. Un atacante puede aprovechar fácilmente estas vulnerabilidades para acceder a datos críticos de la organización.
Exposición web accidental
Hoy en día, las organizaciones migran cada vez más datos a la nube. Sin embargo, con la introducción de la arquitectura basada en la nube, la posibilidad de exponer accidentalmente información crítica a la web aumenta significativamente. La seguridad en la nube es excepcionalmente importante, especialmente cuando las organizaciones almacenan información confidencial en la nube y el acceso a la nube debe gestionarse y supervisarse estrictamente.
Brechas de los trabajadores remotos
Los trabajadores remotos suelen ser fundamentales para las empresas hoy en día. Como lamentable efecto secundario, las brechas de seguridad de los trabajadores remotos son cada vez más frecuentes.
Algunos empleados trabajan de forma remota de manera permanente, mientras que otros lo hacen ocasionalmente. Aunque el trabajo remoto mejora la calidad de vida y la productividad, puede suponer un coste para la seguridad de la organización.
Hay dos casos en los que el trabajo remoto puede suponer una amenaza para la seguridad de la organización:
En primer lugar, existe la posibilidad de que un trabajador remoto utilice una conexión a Internet no segura para acceder al sistema de trabajo. Este problema es menos significativo cuando usas una red doméstica, pero se agrava cuando los trabajadores remotos acceden al sistema de trabajo mediante Wi-Fi® pública.
Un hacker competente puede acceder fácilmente a puertas traseras en una Wi‑Fi® pública, instalar registradores de pulsaciones de teclas y dañar el ordenador de la víctima.
Otra amenaza de seguridad surge cuando roban el dispositivo del trabajador remoto. Si la víctima ha iniciado sesión en una cuenta de trabajo, aumentan significativamente las probabilidades de que un hacker competente obtenga acceso a datos confidenciales.
Cómo puede ayudarte Foxpass
Con todas las amenazas y vulnerabilidades a las que se enfrentan las organizaciones, la ciberseguridad es más importante que nunca. Las empresas necesitan una solución que proteja sus redes y a sus usuarios, al tiempo que proporciona acceso seguro a sus redes.
Aquí es donde entra Foxpass. Foxpass ofrece un control de acceso avanzado, lo que brinda a las organizaciones un control sólido sobre a qué pueden acceder los usuarios en su red, para mantener alejados a los usuarios no autorizados. Foxpass utiliza cloud RADIUS, PKI, cloud LDAP y SSH Keys para gestionar qué dispositivos pueden conectarse y supervisar el acceso, reforzando la seguridad y cumpliendo la normativa de conformidad de TI. Al mismo tiempo, las cuentas de usuario están protegidas con autenticación multifactor (MFA) para evitar accesos no autorizados.
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