Seamos sinceros: recordar varias contraseñas para cuentas, dispositivos, redes y sitios web puede ser frustrante. Por eso, no es de extrañar que la gente a menudo reutilice y comparta contraseñas. De hecho, un estudio realizado por la empresa de gestión de contraseñas LastPass descubrió que el 95 % de los encuestados comparte hasta 6 contraseñas con otras personas y que el 59 % reutiliza contraseñas.
En el trabajo, los resultados de la encuesta tampoco son más alentadores, ya que el 61 % de las personas tiene más probabilidades de compartir contraseñas laborales que contraseñas personales.
En el estudio de LastPass, los principales motivos para compartir contraseñas dentro de una organización incluyen: en caso de emergencia, compartir cuentas de equipo y delegar trabajo a otras personas.
Sin embargo, compartir contraseñas conlleva una gran cantidad de riesgos que los empleados deben conocer. Con eso en mente, veamos los riesgos de compartir contraseñas y cómo pueden abordarse de forma segura.
Las brechas de seguridad de la red son demasiado comunes
La gente suele reutilizar contraseñas porque se siente abrumada al crear y almacenar contraseñas. Esto se traduce en malos hábitos con las contraseñas en el trabajo, lo que puede dar lugar a una amenaza mucho mayor de lo que mucha gente cree.
"Las contraseñas están obsoletas, son molestas para los usuarios, molestan a los equipos de TI y son difíciles de recordar", dijo Malcolm Harkins, director de seguridad y confianza de la empresa de seguridad Cylance, al explicar por qué es tan fácil desarrollar malos hábitos con las contraseñas.
En general, garantizar la seguridad de las contraseñas requiere tiempo y trabajo, lo que a menudo se convierte en una causa básica que deja tus sistemas vulnerables a los ataques. Simplemente eliminar las posibles formas en que los sistemas y las redes pueden verse comprometidos es una buena práctica.
Sin embargo, descuidar la seguridad de las contraseñas puede tener consecuencias graves. Un resultado desafortunado, por ejemplo, puede verse cuando la reutilización de la contraseña de un empleado de Dropbox provocó el robo de más de 60 millones de credenciales de usuarios.
Si implementas medidas de seguridad más sólidas, como formar a los nuevos empleados durante su incorporación para que nunca reutilicen las mismas credenciales de inicio de sesión, puedes prevenir brechas de seguridad costosas.
Elimina los procesos manuales de gestión de accesos
Cuando se trata de incorporar y dar de baja a empleados, la seguridad de tu empresa depende de encontrar la mejor herramienta para hacer el trabajo. Usar herramientas de seguridad automatizadas, por ejemplo, es una forma práctica de mantener la seguridad sin suponer una carga para tus empleados. Esto facilita que los usuarios inicien sesión en sus cuentas y en la red sin tener que memorizar varias contraseñas ni arriesgarse a perderlas a manos de actores maliciosos.
Cuando automatizas la seguridad de tus servidores de red de AWS o Google, liberas tiempo y dinero para tu equipo. Además, esto aporta una amplia variedad de beneficios, entre ellos:
Menor riesgo de que los empleados compartan contraseñas.
Ahorro de costes al no tener que empezar desde cero.
Prevención de costosas brechas de seguridad de red.
Cientos de horas ahorradas al incorporar o desvincular empleados.
Foxpass le ahorra tiempo y dinero a tu empresa
Con Foxpass solo tienes una contraseña, todo vinculado a tu inicio de sesión principal de empleado mediante G Suite u O365. Esto reduce la necesidad de memorizar varias contraseñas y elimina la posibilidad de compartir contraseñas, lo que mantiene las cuentas seguras y, al mismo tiempo, facilita el inicio de sesión a los usuarios.
Foxpass es un inicio de sesión único para tu infraestructura, que proporciona a los empleados facilidad de acceso y a los equipos de TI la tranquilidad que aporta una sólida seguridad de red.
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