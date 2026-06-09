La mayoría de los equipos protege el acceso a la red Wi‑Fi, pero los puertos Ethernet abiertos siguen estando en salas de reuniones, oficinas y laboratorios. Un solo complemento puede convertirse en una vía directa a sistemas sensibles si el acceso por cable no está autorizado.
RADIUS para la autorización de LAN cableada cierra esa brecha. Con Foxpass Cloud RADIUS, aplicas los mismos controles basados en identidad que se usan para la red inalámbrica a todas las conexiones por cable, para que solo los usuarios y dispositivos de confianza se conecten a tu red.
En esta guía, descubrirás cómo centralizar las políticas en Foxpass simplifica el control y te ofrece una aplicación coherente de confianza cero en Wi‑Fi y LAN.
Por qué es importante proteger el acceso a la LAN por cable
Cuando la gente piensa en la seguridad de la red, el Wi‑Fi suele llevarse toda la atención. Pero cada puerto Ethernet no gestionado es una posible puerta trasera. Sin autorización, cualquier persona con acceso físico puede enchufarse y eludir por completo tus controles inalámbricos.
Aquí tienes por qué la autorización de la LAN por cable es esencial:
Evita accesos físicos no autorizados: Un visitante, contratista o incluso un estudiante podría conectar un portátil y acceder al instante a sistemas sensibles si los puertos se dejan abiertos.
Autoriza dispositivos “tontos”: Las impresoras, las pizarras y los sistemas de conferencias a menudo no admiten certificados, pero aun así necesitan conectividad. Sin medidas de protección, pueden exponer la red.
Segmenta el tráfico por función: Con la aplicación de VLAN, puedes dar a los dispositivos con acceso limitado (como impresoras o equipos de videoconferencia) la conectividad que necesitan sin ponerlos en la misma VLAN de red que los portátiles de los empleados.
Ignorar los puertos Ethernet crea un punto ciego en tu estrategia de seguridad. Añadir autorización de red cableada garantiza que todos los dispositivos, cableados o inalámbricos, deban autenticarse, inscribirse o aprobarse antes de unirse a tu entorno.
Cómo funciona la autorización de LAN por cable
La autorización de LAN cableada se basa en 802.1X respaldado por RADIUS para validar quién y qué se conecta a nivel de puerto. Este enfoque amplía la seguridad de confianza cero hasta el switch, lo que garantiza que ningún dispositivo no gestionado o no autorizado se cuele.
802.1X con certificados: Los portátiles y ordenadores de sobremesa gestionados pueden autenticarse con certificados digitales (EAP-TLS) o credenciales seguras (EAP-TTLS). Esto proporciona un control de acceso sólido, sin contraseñas y basado en la identidad.
Omisión de autorización MAC (MAB): No todos los dispositivos son compatibles con 802.1X. Las impresoras, los sistemas de teleconferencia, los equipos de laboratorio y los endpoints de IoT pueden autorizarse mediante su dirección MAC. Con Foxpass, puedes a
Añade estos dispositivos a una lista de permitidos en la consola de Foxpass, evitando la necesidad de gestionar excepciones específicas de los switches.
Modos de conmutación híbrida: Los switches Enterprise pueden intentar primero 802.1X y, si el dispositivo no admite certificados, recurrir a comprobaciones basadas en MAC. Este enfoque por capas mantiene una seguridad estricta sin bloquear los dispositivos necesarios.
Al usar RADIUS para la autorización de LAN cableada, los equipos de TI crean un modelo de acceso coherente tanto en Wi‑Fi como en Ethernet. El resultado: cada conexión se verifica, cada dispositivo se controla y los complementos no autorizados se bloquean en el puerto.
Gestión centralizada con Foxpass Cloud RADIUS
Gestionar la autorización de la LAN por cable suele implicar lidiar con configuraciones de switches, listas estáticas de MAC y políticas de Wi‑Fi independientes. Este mosaico se vuelve rápidamente difícil de auditar y casi imposible de escalar.
Foxpass Cloud RADIUS elimina esa complejidad al servir como el único punto de control tanto para el acceso por cable como inalámbrico:
Aplicación unificada de políticas: Aplica los mismos estándares de autorización en Wi‑Fi y Ethernet para que ningún dispositivo eluda las reglas de confianza cero.
Auditorías simplificadas: En lugar de revisar cada switch y punto de acceso, puedes demostrar el cumplimiento con una consola centralizada.
Menos carga operativa: Ya no tendrás que mantener ACL dispersas ni actualizar manualmente las configuraciones de puertos. Los cambios realizados en Foxpass se propagan de forma coherente por todo tu entorno.
Diseñado para ser resiliente: Con alta disponibilidad y un tiempo de actividad del 99,99 %, Foxpass garantiza que los servicios de autorización estén siempre disponibles cuando tus usuarios los necesiten.
Al centralizar el control, Foxpass no solo refuerza la seguridad de tu LAN cableada, sino que también reduce la carga operativa de los equipos de TI. Obtienes visibilidad, coherencia y la confianza de que cada conexión, por cable o inalámbrica, está debidamente autorizada.
Casos de uso reales
La autorización de LAN por cable no es solo teoría; resuelve desafíos de seguridad cotidianos en todos los sectores:
K-12 y educación superior: Los estudiantes suelen intentar conectar sus portátiles a las tomas Ethernet del aula o del campus. Con Foxpass Cloud RADIUS, los centros educativos pueden restringir el acceso para que solo los dispositivos del personal autorizado accedan a las VLAN sensibles.
Oficinas corporativas: las salas de conferencias y los espacios de trabajo abiertos suelen tener puertos Ethernet expuestos. La autorización por cable evita que visitantes, contratistas o dispositivos no autorizados se conecten discretamente a tu red corporativa.
Sectores regulados: Los entornos sanitarios, financieros y de laboratorio dependen de impresoras con cable, equipos de diagnóstico o dispositivos IoT que no admiten autorización basada en certificados. Al usar listas de permitidos basadas en MAC, estas herramientas críticas siguen en línea y, al mismo tiempo, cumplen con estrictos requisitos de conformidad.
Al aplicar RADIUS para la autorización de la LAN cableada, las organizaciones de todos los sectores pueden cerrar una brecha de seguridad oculta sin sacrificar la facilidad de uso ni la eficiencia operativa.
Protege hoy tus redes cableadas e inalámbricas
La autorización de la LAN por cable no tiene por qué ser complicada. Con Foxpass Cloud RADIUS, puedes implementar el control de acceso basado en puertos en cuestión de minutos, unificar políticas para redes cableadas e inalámbricas y cerrar una de las brechas de seguridad más pasadas por alto en las redes modernas.
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