Los ataques Man-in-the-Middle (MitM) se han convertido en una amenaza creciente en la era digital. Según las estadísticas de seguridad cibernética de Cybersecurity Ventures, predijo que los ciberdelitos le costarán al mundo 10,5 billones de dólares anuales para 2025, un pronunciado aumento de 3 billones de dólares con respecto a 2015. Esta tendencia alarmante se debe en gran parte a la sofisticación y la prevalencia de los ataques MitM.
Como dijo una vez Robert Mueller, exdirector del FBI: "Solo hay dos tipos de empresas: las que han sido pirateadas y las que lo serán". Por lo tanto, no se trata de "y si", sino de "cuándo". Por lo tanto, es fundamental saber qué son los ataques MitM y las diversas formas que adquieren.
Ataques de intermediario: una visión general
Un ataque Man-in-the-Middle es un ciberataque en el que el hacker intercepta y acaba alterando la comunicación entre dos partes sin su conocimiento. El atacante se "entromete" en la comunicación, de ahí el nombre.
Los siete tipos de ataques de intermediario
Ataque Evil Twin o de gemelo malvado, también conocido como espionaje Wi-Fi: en un ataque de gemelo malvado, un pirata informático configura un punto de acceso Wi-Fi gratuito e inseguro disfrazado para parecer una red Wi-Fi auténtica. Cuando un usuario se conecta a esta red, se puede espiar su actividad en la red. Un ejemplo muy común es un pirata informático que proporciona Wi-Fi gratuito en un lugar público como una cafetería, capturando datos de los usuarios que se conectan.
Suplantación de ARP: aquí, el hacker asocia su dirección MAC con la dirección IP de un usuario legítimo en una red de área local (LAN), interceptando los datos de la víctima. Por ejemplo, en una red empresarial, un pirata informático podría vincular su dirección MAC a la dirección IP de un usuario legítimo. Todo el tráfico de red destinado al usuario legítimo se enrutaría a la máquina del atacante.
Suplantación de IP: esto sucede cuando un atacante se hace pasar por un host fiable manipulando las direcciones de origen de los paquetes IP. Por ejemplo, un pirata informático podría modificar su IP para que coincida con la IP de un banco de confianza, engañando a los clientes del banco para que revelen información confidencial, como las credenciales de inicio de sesión.
Suplantación de HTTPS: en este tipo de ataque, un pirata informático crea una versión falsa de un sitio web fiable. Un ejemplo podría ser un sitio web bancario falso que se parece al original. Cuando las víctimas ingresan sus credenciales, sin saberlo, se las dan al pirata informático.
Secuestro de SSL: este ataque ocurre cuando un usuario inicia una sesión segura y un pirata informático intercepta la comunicación al comienzo de la sesión. Un ejemplo es cuando un usuario intenta visitar un sitio web HTTPS seguro, pero el atacante lo redirige a un sitio HTTP estándar y captura los datos del usuario.
Secuestro de correo electrónico: Esto implica que un hacker obtenga acceso a la cuenta de correo electrónico de un usuario y supervise o altere las comunicaciones. Por ejemplo, el hacker podría interceptar correos electrónicos empresariales y manipularlos para redirigir los pagos a su cuenta.
Suplantación de DNS: esto implica que el atacante corrompe la caché de un servidor de nombres de dominio, lo que hace que los usuarios sean redirigidos a sitios fraudulentos. Por ejemplo, puede que un usuario quiera visitar un sitio bancario seguro, pero en su lugar sea redirigido a un sitio malicioso que roba sus credenciales.
Cómo repeler los ataques Man-in-the-Middle con RADIUS de Foxpass
Aunque el riesgo de ataques MitM es alto, soluciones como RADIUS de Foxpass pueden ayudar a fortalecer las defensas de tu empresa.
RADIUS (servicio de usuario de acceso telefónico de autenticación remota) es un protocolo de red que proporciona gestión centralizada de autenticación, autorización y contabilidad (AAA) para los usuarios que se conectan y usan un servicio de red. RADIUS de Foxpass proporciona una potente línea de defensa contra los ataques MitM.
Estas son algunas formas en que RADIUS de Foxpass repele estas amenazas:
Autenticación: emplea procedimientos de autenticación potentes, lo que reduce drásticamente el riesgo de falsificación de IP, HTTPS, SSL y ARP.
Control de acceso a la red: al gestionar el acceso a la red a un nivel granular, RADIUS de Foxpass reduce significativamente las posibilidades del espionaje Wi-Fi.
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El panorama digital está plagado de amenazas y los ataques Man-in-the-Middle se encuentran entre los más peligrosos. Con 7 tipos diferenciados de ataques MitM, mantenerse alerta e informado es primordial. Equipar a tu empresa con soluciones de seguridad férreas, como RADIUS de Foxpass, puede repeler significativamente estas amenazas. Al mejorar el cifrado, fortalecer la autenticación y hacer cumplir el control de acceso a la red, puedes asegurarte de que las comunicaciones digitales de tu empresa permanezcan seguras, fiables e inviolables.
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