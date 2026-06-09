Como administrador o responsable de RR. HH., hay muchos protocolos que debes tener en cuenta al incorporar y desvincular a empleados. Cada vez que alguien se une a tu equipo, le estás confiando información sensible, así que ¿cómo te aseguras de que esa información siga estando protegida?
Aquí veremos cómo un sistema de gestión de accesos privilegiados (PAM) como Foxpass ayuda a evitar brechas de seguridad causadas por empleados anteriores y actuales.
Baja de empleados:
Los equipos de recursos humanos incorporan y desvinculan constantemente a nuevos empleados. Pero cuando los empleados dejan una empresa, se llevan información valiosa, como inicios de sesión de cuentas, contraseñas de Wi‑Fi® y accesos a portales/terminales. Según Forbes, una desvinculación inadecuada de empleados puede causar grandes riesgos de ciberseguridad, como pérdida de datos, infracciones del cumplimiento de TI, rupturas de la confidencialidad, filtraciones de datos, reputación dañada y gasto innecesario.
Nuestro Cloud-Hosted LDAP es un directorio de empleados que ayuda con la incorporación y salida de empleados al mantener sus credenciales y permisos de acceso en una ubicación centralizada. Esto ayuda a los usuarios a mantener un registro organizado de quién tiene y quién no tiene privilegios para evitar una posible causa importante de brechas de seguridad.
Incorporación de empleados
Existe un riesgo de filtración de datos aún mayor por parte de empleados actuales que de ciberdelincuentes externos que irrumpen mediante métodos como el malware. Según Security Intelligence, más del 75% de los incidentes de brechas de seguridad provienen de amenazas internas. Por eso, los equipos también deben pensar en gestionar el acceso de quienes están dentro de la empresa.
Radius alojado en la nube permite asignar permisos a usuarios individuales. Devuelve a los administradores el control para conceder o retirar el nivel de acceso que un empleado puede tener a una cuenta o dispositivo.
Otra solución es inicio de sesión único (SSO). Esto permite a los empleados iniciar sesión automáticamente en todas las cuentas mediante un inicio de sesión único. Como administrador, también puedes dar y revocar las credenciales de inicio de sesión de un empleado mediante SSO cuando haya terminado con la cuenta.
Además, los modelos de seguridad de confianza cero ayudan a garantizar que todos los usuarios estén autenticados y autorizados antes de poder acceder a redes o recursos. Aunque esto requiere autenticación recurrente, es un modelo seguro que mantiene el acceso limitado a quienes lo tienen específicamente autorizado.
Conclusión: PAM como la solución definitiva
PAM facilita el acceso y la seguridad a los equipos de RR. HH. y reduce el riesgo de posibles amenazas. Foxpass ofrece LDAP y Radius alojados en la nube y SSO para tu empresa, para proteger tu información de cualquiera que alguna vez haya tenido acceso a ella. Y si usas Google Workspace, Okta u Office365 en tu flujo de trabajo de RR. HH., ahora nos integramos con estos servicios.
Más información sobre las funciones de Foxpass y sobre cómo implementar mejores protocolos de seguridad en tu equipo de RR. HH. y TI para evitar posibles brechas.
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